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Где в Кишиневе 22 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 22 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 22 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
2021-09-22T09:27+0300
2021-09-22T09:32+0300
коронавирус
в молдове
кишинев
молдова
вакцинация
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КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в сентябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в среду, 22 сентября, до 18.00.Доступные вакцины: AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm, Johnson &amp; Johnson.Троллейбус находится в секторе Чеканы, на проспекте Мирча чел Бэтрын, 32, рядом с КЦ Kaufland.Автобус располагается в Трушенах, по улице Штефана чел Маре, 1, рядом с ТЦ Zurzulea.Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 23 сентябряТроллейбус будет находиться в секторе Рышкановка, на проспекте Григоре Виеру у здания Национального банка. Автобус разместится в селе Бубуечь, по улице Тоадер Бубуег, 28, напротив примэрии.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
https://ru.sputnik.md/20210921/nazvany-prichiny-muzhskogo-besplodiya-posle-covid-19-44933222.html
https://ru.sputnik.md/20210916/marafony-vaktsinatsii-postavili-na-pauzu---ministr-usomnilas-v-ikh-effektivnosti-44803767.html
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, молдова, вакцинация

Где в Кишиневе 22 сентября находятся мобильные пункты вакцинации

09:27 22.09.2021 (обновлено: 09:32 22.09.2021)
190
© Sputnik / Mihai CarausМобильные пункты вакцинации
Мобильные пункты вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 22.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в сентябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в среду, 22 сентября, до 18.00.
Доступные вакцины: AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm, Johnson & Johnson.
Троллейбус находится в секторе Чеканы, на проспекте Мирча чел Бэтрын, 32, рядом с КЦ Kaufland.
Автобус располагается в Трушенах, по улице Штефана чел Маре, 1, рядом с ТЦ Zurzulea.

Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 23 сентября

Троллейбус будет находиться в секторе Рышкановка, на проспекте Григоре Виеру у здания Национального банка.
Автобус разместится в селе Бубуечь, по улице Тоадер Бубуег, 28, напротив примэрии.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.
В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 16.09.2021
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С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
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