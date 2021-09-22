https://ru.sputnik.md/20210922/moldavskie-voennye-ucheniya-romania-44938371.html
Молдавские военные находятся на учениях в Румынии
Молдавские военные находятся на учениях в Румынии
Молдавские военные находятся на учениях в Румынии
2021-09-22T09:57+0300
2021-09-22T09:57+0300
2021-09-22T10:20+0300
румыния
молдова
военные учения
в молдове
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КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. Военные Национальной армии Молдовы в период с 20 по 24 сентября принимают участие в учениях в Румынии. Об этом сообщили в Министерстве обороны.Как отметили в ведомстве, военная подготовка проходит в уезде Бузэу, учения носят название "В память о генерале Григоре Баштане".В этом году на учениях собрали десять команд парашютистов из румынской жандармерии, а также из министерств обороны Румынии и Молдовы."Участники соревнуются в различных испытаниях, таких, как: прыжки с парашютом, пробег по 20-километровому маршруту по пересеченной территории, пересечение реки, оказание первой помощи и транспортировка раненого, метание ручных гранат, выполнение прицельной стрельбы из оружия и других", – говорится в сообщении министерства.
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Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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румыния, молдова, военные учения, в молдове
Молдавские военные находятся на учениях в Румынии
09:57 22.09.2021 (обновлено: 10:20 22.09.2021)
Молдавские военнослужащие задействованы в учениях в румынском уезде Бузэу.
КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. Военные Национальной армии Молдовы в период с 20 по 24 сентября принимают участие в учениях в Румынии. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Как отметили в ведомстве, военная подготовка проходит в уезде Бузэу, учения носят название "В память о генерале Григоре Баштане".
В этом году на учениях собрали десять команд парашютистов из румынской жандармерии, а также из министерств обороны Румынии и Молдовы.
"Участники соревнуются в различных испытаниях, таких, как: прыжки с парашютом, пробег по 20-километровому маршруту по пересеченной территории, пересечение реки, оказание первой помощи и транспортировка раненого, метание ручных гранат, выполнение прицельной стрельбы из оружия и других", – говорится в сообщении министерства.