https://ru.sputnik.md/20210922/moldova-antirossiyskiy-kryuchok-44819286.html
Журавлев: как Молдове не попасть на "антироссийский крючок"
Журавлев: как Молдове не попасть на "антироссийский крючок"
Эксперт рассказал об исторических связях Молдовы и России и о том, как нашу страну пытаются поймать на "антироссийский крючок".
2021-09-22T09:00+0300
2021-09-22T09:00+0300
2021-09-22T09:30+0300
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Журавлев: как Молдове не попасть на "антироссийский крючок"
Журавлев: как Молдове не попасть на "антироссийский крючок"
"Британцы – блестящие манипуляторы – в свое время управляли огромной Индией, имея там несколько десятков тысяч солдат. Сейчас они свои привычки к манипуляциям переносят на Восточную Европу. Я их прекрасно понимаю, поскольку из Евросоюза они вышли, потеряв формальную возможность на него влиять, и у них появилась необходимость в создании новой империи. И они ее создают как умеют, на антироссийской базе", – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал генеральный директор Института региональных проблем (РФ) Дмитрий Журавлев.Журавлев напомнил, что Британия очень часто и долго в истории была антироссийской страной, поэтому на этой позиции британцы прекрасно удерживаются, рассчитывая на то, что страны Восточной Европы испугаются "огромной и страшной" России и попадут на антироссийский крючок.Он подчеркнул, что Россия готова находить общий язык даже с теми политиками, которые ее не любят и ориентированы на Запад, но при этом сохраняют здравый смысл. В то же время Молдову и Россию издавна связывают экономические и традиционные культурные отношения, страны никогда не вели войн, не противостояли друг другу политически, а лишь всегда дополняли друг друга в экономике, и это никуда не делось."Главное – сохранение здравого смысла. Это убережет Молдавию от вируса "украинских болезней", в котором главенствует принцип "чем хуже русским – тем нам лучше". Даже большая Украина, которая на момент беловежских соглашений была самой экономически развитой республикой СССР, сегодня находится в тяжелейшем состоянии. Маленькой Молдавии такие эксперименты будут просто не по силам", – заключил собеседник.
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Валентина Топоривская
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Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
экспертиза, подкасты, аудио, аналитика
Журавлев: как Молдове не попасть на "антироссийский крючок"
09:00 22.09.2021 (обновлено: 09:30 22.09.2021)
Эксперт рассказал об исторических, экономических и культурных связях Молдовы и России и о том, как нашу страну пытаются поймать на "антироссийский крючок".
"Британцы – блестящие манипуляторы – в свое время управляли огромной Индией, имея там несколько десятков тысяч солдат. Сейчас они свои привычки к манипуляциям переносят на Восточную Европу. Я их прекрасно понимаю, поскольку из Евросоюза они вышли, потеряв формальную возможность на него влиять, и у них появилась необходимость в создании новой империи. И они ее создают как умеют, на антироссийской базе", – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказал генеральный директор Института региональных проблем (РФ) Дмитрий Журавлев.
Журавлев напомнил, что Британия очень часто и долго в истории была антироссийской страной, поэтому на этой позиции британцы прекрасно удерживаются, рассчитывая на то, что страны Восточной Европы испугаются "огромной и страшной" России и попадут на антироссийский крючок.
"Посмотрите на Прибалтику, которая не является союзником России, но при этом и не стала ее врагом. Но страх перед Россией там очень силен, причем он малорационален и труднообъясним. То же самое происходит в Польше, а об Украине даже неудобно говорить. Англичане очень хотят, чтобы то же самое было и в Молдавии", – отметил эксперт.
Он подчеркнул, что Россия готова находить общий язык даже с теми политиками, которые ее не любят и ориентированы на Запад, но при этом сохраняют здравый смысл. В то же время Молдову и Россию издавна связывают экономические и традиционные культурные отношения, страны никогда не вели войн, не противостояли друг другу политически, а лишь всегда дополняли друг друга в экономике, и это никуда не делось.
"Главное – сохранение здравого смысла. Это убережет Молдавию от вируса "украинских болезней", в котором главенствует принцип "чем хуже русским – тем нам лучше". Даже большая Украина, которая на момент беловежских соглашений была самой экономически развитой республикой СССР, сегодня находится в тяжелейшем состоянии. Маленькой Молдавии такие эксперименты будут просто не по силам", – заключил собеседник.