https://ru.sputnik.md/20210922/moldova-antirossiyskiy-kryuchok-44819286.html

Журавлев: как Молдове не попасть на "антироссийский крючок"

Журавлев: как Молдове не попасть на "антироссийский крючок"

Эксперт рассказал об исторических связях Молдовы и России и о том, как нашу страну пытаются поймать на "антироссийский крючок".

2021-09-22T09:00+0300

2021-09-22T09:00+0300

2021-09-22T09:30+0300

радио

экспертиза

подкасты

аналитика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/11/44819369_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_06e94d336dc8d27c0bda8da4d17753ee.jpg

Журавлев: как Молдове не попасть на "антироссийский крючок" Журавлев: как Молдове не попасть на "антироссийский крючок"

"Британцы – блестящие манипуляторы – в свое время управляли огромной Индией, имея там несколько десятков тысяч солдат. Сейчас они свои привычки к манипуляциям переносят на Восточную Европу. Я их прекрасно понимаю, поскольку из Евросоюза они вышли, потеряв формальную возможность на него влиять, и у них появилась необходимость в создании новой империи. И они ее создают как умеют, на антироссийской базе", – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал генеральный директор Института региональных проблем (РФ) Дмитрий Журавлев.Журавлев напомнил, что Британия очень часто и долго в истории была антироссийской страной, поэтому на этой позиции британцы прекрасно удерживаются, рассчитывая на то, что страны Восточной Европы испугаются "огромной и страшной" России и попадут на антироссийский крючок.Он подчеркнул, что Россия готова находить общий язык даже с теми политиками, которые ее не любят и ориентированы на Запад, но при этом сохраняют здравый смысл. В то же время Молдову и Россию издавна связывают экономические и традиционные культурные отношения, страны никогда не вели войн, не противостояли друг другу политически, а лишь всегда дополняли друг друга в экономике, и это никуда не делось."Главное – сохранение здравого смысла. Это убережет Молдавию от вируса "украинских болезней", в котором главенствует принцип "чем хуже русским – тем нам лучше". Даже большая Украина, которая на момент беловежских соглашений была самой экономически развитой республикой СССР, сегодня находится в тяжелейшем состоянии. Маленькой Молдавии такие эксперименты будут просто не по силам", – заключил собеседник.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

экспертиза, подкасты, аудио, аналитика