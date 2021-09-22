https://ru.sputnik.md/20210922/moldova-ekonomicheskaia-vygoda-44932223.html
Молдова может упустить серьезную экономическую выгоду
Молдова может упустить серьезную экономическую выгоду
Молдова может упустить серьезную экономическую выгоду в онлайн-торговле
2021-09-22T08:30+0300
2021-09-22T08:30+0300
2021-09-22T09:34+0300
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В 2020 году оборот онлайн-рынка с банковскими картами в Молдове составил около девяти миллиардов леев. Таковы данные исследования известного экономиста Вячеслава Ионицэ. По его мнению, власти нужно поощрять этот вид торговли, развитие которого сильно ускорилось во время пандемии: максимальную прибыль имели компании, специализирующиеся на онлайн-продажах. Что нужно сделать Молдове, чтобы не плестись в хвосте передовых мировых тенденций?А также – насколько зависимы цены на углеводороды от политической конъюнктуры? Обо всем этом расскажут экономический эксперт Вячеслав Ионицэ и доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.
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Сергей Цуркану
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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газ, интернет, банк, онлайн, онлайн-платежи, утро на sputnik’e, в молдове, молдова, видео
Молдова может упустить серьезную экономическую выгоду
08:30 22.09.2021 (обновлено: 09:34 22.09.2021)
В новом выпуске программы "Утро на Sputnik'e" обсуждаем онлайн-рынок Молдовы и выясняем, может ли цена на газ быть политической.
В 2020 году оборот онлайн-рынка с банковскими картами в Молдове составил около девяти миллиардов леев. Таковы данные исследования известного экономиста Вячеслава Ионицэ. По его мнению, власти нужно поощрять этот вид торговли, развитие которого сильно ускорилось во время пандемии: максимальную прибыль имели компании, специализирующиеся на онлайн-продажах. Что нужно сделать Молдове, чтобы не плестись в хвосте передовых мировых тенденций?
А также – насколько зависимы цены на углеводороды от политической конъюнктуры?
Обо всем этом расскажут экономический эксперт Вячеслав Ионицэ и доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.