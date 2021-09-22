https://ru.sputnik.md/20210922/moldova-ekonomicheskaia-vygoda-44932223.html

Молдова может упустить серьезную экономическую выгоду

Молдова может упустить серьезную экономическую выгоду

Молдова может упустить серьезную экономическую выгоду в онлайн-торговле

2021-09-22T08:30+0300

2021-09-22T08:30+0300

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В 2020 году оборот онлайн-рынка с банковскими картами в Молдове составил около девяти миллиардов леев. Таковы данные исследования известного экономиста Вячеслава Ионицэ. По его мнению, власти нужно поощрять этот вид торговли, развитие которого сильно ускорилось во время пандемии: максимальную прибыль имели компании, специализирующиеся на онлайн-продажах. Что нужно сделать Молдове, чтобы не плестись в хвосте передовых мировых тенденций?А также – насколько зависимы цены на углеводороды от политической конъюнктуры? Обо всем этом расскажут экономический эксперт Вячеслав Ионицэ и доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

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2021

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Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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