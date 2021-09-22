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Молдова примет участие в международной конференции к 30-летию СНГ в Минске
Молдова примет участие в международной конференции к 30-летию СНГ в Минске
В мероприятиях конференции примут участие более 300 представителей государственных органов. 22.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-22T15:29+0300
2021-09-22T15:29+0300
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КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. К 30-летию Содружества Независимых Государств (СНГ) в Минске 27-29 сентября состоится международная научно-практическая конференция, передает РИА Новости. Среди стран-участниц – Молдова, Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан и др.Белоруссия в 2021 году председательствует в Содружестве."В соответствии с планом приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ на 2021-2022 годы… 27-29 сентября текущего года в Минске пройдет международная научно-практическая конференция "30 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы"… Конференцию запланировано провести на базе Национальной академии наук Белоруссии. Предполагается, что в мероприятиях конференции примут участие более 300 представителей государственных органов, органов СНГ, а также ведущие ученые и специалисты, руководители крупнейших научных и учебных организаций ряда государств", - сказал председатель президиума Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Владимир Гусаков.Программа конференции предусматривает проведение пленарных заседаний в Минске на базе НАН 28 сентября, на базе исполкома СНГ – 29 сентября.В свою очередь заместитель председателя исполкома СНГ Бекетжан Жумаханов отметил, что за 30 лет своего развития СНГ "обрело черты, которые позволяют характеризовать его как уникальный механизм сотрудничества суверенных государств, обеспечивающих… согласованное совместное развитие в пределах относительно обособленного геополитического пространства". "Это самый главный принцип, которым руководствуется исполком СНГ в своей работе, он направлен на то, чтобы объединить усилия для решения вопросов в политической, экономической, социально-гуманитарной областях", - добавил зампред.
https://ru.sputnik.md/20210913/matvienko-mpa-sng-obsudit-voprosy-trudovoy-migratsii-v-period-pandemii-44707141.html
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в мире, снг, минск

Молдова примет участие в международной конференции к 30-летию СНГ в Минске

15:29 22.09.2021
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© Photo : Facebook / Zinaida Greceanîi Заседание Совета Межпарламентской ассамблеи стран-участниц Содружества Независимых Государств (МПА СНГ)
Заседание Совета Межпарламентской ассамблеи стран-участниц Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) - Sputnik Молдова, 1920, 22.09.2021
© Photo : Facebook / Zinaida Greceanîi
В мероприятиях конференции примут участие более 300 представителей государственных органов.
КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. К 30-летию Содружества Независимых Государств (СНГ) в Минске 27-29 сентября состоится международная научно-практическая конференция, передает РИА Новости. Среди стран-участниц – Молдова, Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан и др.
Белоруссия в 2021 году председательствует в Содружестве.
"В соответствии с планом приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ на 2021-2022 годы… 27-29 сентября текущего года в Минске пройдет международная научно-практическая конференция "30 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы"… Конференцию запланировано провести на базе Национальной академии наук Белоруссии. Предполагается, что в мероприятиях конференции примут участие более 300 представителей государственных органов, органов СНГ, а также ведущие ученые и специалисты, руководители крупнейших научных и учебных организаций ряда государств", - сказал председатель президиума Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Владимир Гусаков.
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Программа конференции предусматривает проведение пленарных заседаний в Минске на базе НАН 28 сентября, на базе исполкома СНГ – 29 сентября.
В свою очередь заместитель председателя исполкома СНГ Бекетжан Жумаханов отметил, что за 30 лет своего развития СНГ "обрело черты, которые позволяют характеризовать его как уникальный механизм сотрудничества суверенных государств, обеспечивающих… согласованное совместное развитие в пределах относительно обособленного геополитического пространства".
"Это самый главный принцип, которым руководствуется исполком СНГ в своей работе, он направлен на то, чтобы объединить усилия для решения вопросов в политической, экономической, социально-гуманитарной областях", - добавил зампред.
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