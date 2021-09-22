https://ru.sputnik.md/20210922/naznacheniya-uvolneniya-moldove-44950437.html

Новые назначения и увольнения в Молдове: что решили в кабмине

Новые назначения и увольнения в Молдове: что решили в кабмине

Новые назначения и увольнения в Молдове: что решили в кабмине

2021-09-22T15:55+0300

2021-09-22T15:55+0300

2021-09-22T15:55+0300

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КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Генеральный секретарь Министерства экономики и инфраструктуры освобождена от должности. Такое решение приняли на заседании кабинета министров в среду. Кроме того, в правительстве утвердили и новое назначение - начиная с 23 сентября Артем Жуков займет место директора Национального антидопингового агентства. "Жуков - выпускник Государственного университета Молдовы, госуниверситета медицины и фармации имени Николая Тестемицану. Он мастер в международных отношениях и госуслугах. Также он доктор медицинских наук", - заявил на заседании замсекретаря правительства Роман Казан. По его словам, Жуков имеет опыт работы в данной сфере.

https://ru.sputnik.md/20210908/evgeniy-rusu-novyy-glava-agentstva-intellektualnoy-sobstvennosti-44597369.html

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, правительство, молдова