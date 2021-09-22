https://ru.sputnik.md/20210922/naznacheniya-uvolneniya-moldove-44950437.html
Новые назначения и увольнения в Молдове: что решили в кабмине
Новые назначения и увольнения в Молдове: что решили в кабмине
Новые назначения и увольнения в Молдове: что решили в кабмине
2021-09-22T15:55+0300
2021-09-22T15:55+0300
2021-09-22T15:55+0300
общество
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КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Генеральный секретарь Министерства экономики и инфраструктуры освобождена от должности. Такое решение приняли на заседании кабинета министров в среду. Кроме того, в правительстве утвердили и новое назначение - начиная с 23 сентября Артем Жуков займет место директора Национального антидопингового агентства. "Жуков - выпускник Государственного университета Молдовы, госуниверситета медицины и фармации имени Николая Тестемицану. Он мастер в международных отношениях и госуслугах. Также он доктор медицинских наук", - заявил на заседании замсекретаря правительства Роман Казан. По его словам, Жуков имеет опыт работы в данной сфере.
https://ru.sputnik.md/20210908/evgeniy-rusu-novyy-glava-agentstva-intellektualnoy-sobstvennosti-44597369.html
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в молдове, правительство, молдова
Новые назначения и увольнения в Молдове: что решили в кабмине
Одного генсека в правительстве отправили в отставку, в то же время назначили нового директора антидопингового агентства.
КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Генеральный секретарь Министерства экономики и инфраструктуры освобождена от должности. Такое решение приняли на заседании кабинета министров в среду.
В связи с реструктуризацией министерств предлагается освобождение от должности генерального секретаря Министерства экономики и инфраструктуры Лилии Палий.
Кроме того, в правительстве утвердили и новое назначение - начиная с 23 сентября Артем Жуков займет место директора Национального антидопингового агентства.
"Жуков - выпускник Государственного университета Молдовы, госуниверситета медицины и фармации имени Николая Тестемицану. Он мастер в международных отношениях и госуслугах. Также он доктор медицинских наук", - заявил на заседании замсекретаря правительства Роман Казан.
По его словам, Жуков имеет опыт работы в данной сфере.