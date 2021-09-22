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Новые назначения и увольнения в Молдове: что решили в кабмине
Новые назначения и увольнения в Молдове: что решили в кабмине
Новые назначения и увольнения в Молдове: что решили в кабмине
2021-09-22T15:55+0300
2021-09-22T15:55+0300
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КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Генеральный секретарь Министерства экономики и инфраструктуры освобождена от должности. Такое решение приняли на заседании кабинета министров в среду. Кроме того, в правительстве утвердили и новое назначение - начиная с 23 сентября Артем Жуков займет место директора Национального антидопингового агентства. "Жуков - выпускник Государственного университета Молдовы, госуниверситета медицины и фармации имени Николая Тестемицану. Он мастер в международных отношениях и госуслугах. Также он доктор медицинских наук", - заявил на заседании замсекретаря правительства Роман Казан. По его словам, Жуков имеет опыт работы в данной сфере.
https://ru.sputnik.md/20210908/evgeniy-rusu-novyy-glava-agentstva-intellektualnoy-sobstvennosti-44597369.html
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в молдове, правительство, молдова

Новые назначения и увольнения в Молдове: что решили в кабмине

15:55 22.09.2021
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© Sputnik / Miroslav RotariКабинет министров
Кабинет министров - Sputnik Молдова, 1920, 22.09.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Одного генсека в правительстве отправили в отставку, в то же время назначили нового директора антидопингового агентства.
КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Генеральный секретарь Министерства экономики и инфраструктуры освобождена от должности. Такое решение приняли на заседании кабинета министров в среду.

В связи с реструктуризацией министерств предлагается освобождение от должности генерального секретаря Министерства экономики и инфраструктуры Лилии Палий.

Secretar general al Guvernului, Andrei Spînu - Sputnik Молдова
Андрей Спыну
Вице-премьер
Кроме того, в правительстве утвердили и новое назначение - начиная с 23 сентября Артем Жуков займет место директора Национального антидопингового агентства.
Пресс-конференция Иона Кику об исполнении бюджета-2020 - Sputnik Молдова, 1920, 08.09.2021
Общество
Кадровые чистки в Молдове: новые назначения и отставки
8 сентября, 19:00
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"Жуков - выпускник Государственного университета Молдовы, госуниверситета медицины и фармации имени Николая Тестемицану. Он мастер в международных отношениях и госуслугах. Также он доктор медицинских наук", - заявил на заседании замсекретаря правительства Роман Казан.
По его словам, Жуков имеет опыт работы в данной сфере.
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