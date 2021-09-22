https://ru.sputnik.md/20210922/nds-sektora-horeca-mogut-ponizit-1-oktyabrya-44948552.html
НДС для сектора HoReCa могут понизить с 1 октября
НДС для сектора HoReCa могут понизить с 1 октября
НДС для сектора HoReCa могут понизить с 1 октября
2021-09-22T15:02+0300
2021-09-22T15:02+0300
2021-09-22T15:23+0300
экономика
в молдове
молдова
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horeca
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КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Cнижение НДС для сектора HoReCa с 12% до 6% в случае введения чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации в здравоохранении может вступить в силу c 1 октября, сообщили в пресс-службе парламента.С такой законодательной инициативой выступил член парламентской фракции "Действие и солидарность" (PAS), председатель Комиссии по экономике, бюджету и финансам Дмитрий Алайба. Отчет по законопроекту единогласно приняли члены комиссии на заседании в среду.Как отметили в парламенте, закон, предусматривающий снижение налога на добавленную стоимость для некоторых видов экономической деятельности, был опубликован 21 мая и должен был вступить в силу 21 ноября 2021 года. Автор нового законопроекта предлагает ускорить запуск налоговых льгот для HoReCa с учетом значительных убытков, понесенных компаниями из-за ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19. Таким образом, с 1 октября этого года пониженная ставка НДС в размере 6% будет применяться для услуг размещения в отелях, а также для деятельности заведений общепита, за исключением продажи алкоголя.Проект закона будет обсуждаться на пленарном заседании законодательного органа. В Молдове чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения было введено на национальном уровне 10 сентября и будет активно до 30 октября.
https://ru.sputnik.md/20210909/predprinimateli-horeca-vstretilis-s-premerom-44630749.html
https://ru.sputnik.md/20210630/Izmeneniya-nachisleniya-NDS-na-onlayn-torgovlyu-v-ES-chto-eto-znachit--35311345.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, ндс, horeca
НДС для сектора HoReCa могут понизить с 1 октября
15:02 22.09.2021 (обновлено: 15:23 22.09.2021)
Налог может быть понижен только в случае действия ЧП в стране или в сфере здравоохранения.
КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Cнижение НДС для сектора HoReCa с 12% до 6% в случае введения чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации в здравоохранении может вступить в силу c 1 октября, сообщили в пресс-службе парламента.
С такой законодательной инициативой выступил член парламентской фракции "Действие и солидарность" (PAS), председатель Комиссии по экономике, бюджету и финансам Дмитрий Алайба.
Отчет по законопроекту единогласно приняли члены комиссии на заседании в среду.
Как отметили в парламенте, закон, предусматривающий снижение налога на добавленную стоимость для некоторых видов экономической деятельности, был опубликован 21 мая и должен был вступить в силу 21 ноября 2021 года.
Автор нового законопроекта предлагает ускорить запуск налоговых льгот для HoReCa с учетом значительных убытков, понесенных компаниями из-за ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19.
Таким образом, с 1 октября этого года пониженная ставка НДС в размере 6% будет применяться для услуг размещения в отелях, а также для деятельности заведений общепита, за исключением продажи алкоголя.
Проект закона будет обсуждаться на пленарном заседании законодательного органа.
В Молдове чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения было введено на национальном уровне 10 сентября и будет активно до 30 октября.