https://ru.sputnik.md/20210922/ogranicheniy-budet-bolshe-pravitelstvo-utochnyaet-reshenie-nchkoz-44962090.html

Ограничений будет больше: правительство уточняет решение НЧКОЗ

Ограничений будет больше: правительство уточняет решение НЧКОЗ

Правительство опубликовало уточнение решения комиссии: ограничений будет больше

2021-09-22T20:32+0300

2021-09-22T20:32+0300

2021-09-22T20:32+0300

коронавирус

в молдове

молдова

минздрав

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КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Правительство Молдовы опубликовало уточнения по последнему решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ).В этом случае будут введены обязательные меры профилактики: ношение маски во всех закрытых помещениях, в общественном транспорте, а также сохранение социальной дистанции и соблюдение всех гигиенических мер. ующий цветовой код. Однако не было ясно, какие именно ограничения и меры вступят в силу после введения определенного кода опасности. Это и разъяснили в последнем сообщении правительства. "Зеленый код" опасности (меньше 50 случаев заражения на 100 тысяч населения за неделю)В этом случае будут введены обязательные меры профилактики: ношение маски во всех закрытых помещениях, в общественном транспорте, а также сохранение социальной дистанции в один метр и соблюдение всех гигиенических мер. "Желтый код" (50-99 случаев) При этом уровне эпидопасности учебные заведения продолжат работу в обычном режиме с физическим присутствием учащихся на занятиях. А заведения общепита смогут работать в полную силу с соблюдением мер профилактики коронавируса. Также при "желтом коде" комиссией предусмотрено несколько сценариев для проведения "частных мероприятий": участие не более 100 человек, обеспечение социальной дистанции, участие максимум 300 человек, но с обязательством представить сертификат COVID-19 (негативный результат теста на коронавирус, сертификат о вакцинации или тест на антитела). При этом посетителям кинотеатров, концертных залов в открытых и закрытых местах, а также ночных клубов или фестивалей нужно будет также представлять сертификаты COVID-19."Оранжевый код" (100-249 случаев) В этом случае предусмотрено, что дети в школах продолжат обучение с физическим присутствием в классах, а учащиеся профессиональных школ и студенты перейдут на онлайн-обучение. Заведения общественного питания смогут работать в полную силу в открытых пространствах, а в закрытых помещениях будет два варианта на выбор: заполненность зала на 35% или же на 75% процентов, но с условием, что все посетители будут представлять сертификаты COVID-19. Сертификаты COVID-19 должны будут представлять и посетители частных мероприятий (свадьбы, крестины, банкеты), которые будут организованы с участим более 200 человек в закрытых помещениях, а на открытом воздухе будет разрешено участие до 250 гостей. Театры, кинотеатры и концертные залы смогут работать при заполняемости зала на 50% с обязательством представлять сертификат COVID-19."Красный код" (более 250 случаев) В этом случае также предусмотрено, что школьники продолжат учиться с физическим присутствием в классах, а студентов и учащихся профессиональных школ переведут на удаленку. Государственные и частные организации должны разработать режим труда с введением работы на дому или выбрать разделенный график.В то же время будет запрещен доступ посетителей в медико-санитарные учреждения и учреждения временного размещения. Заведения общепита смогут работать в полную силу в открытых помещениях, а в закрытых с заполняемостью зала не более чем на 50% и с обязательством для всех посетителей представлять сертификат COVID-19. Частные мероприятия (свадьбы, крестины и банкеты) будут разрешены с участием не более 100 гостей в закрытых помещениях, и, соответственно, со 150 людьми в открытых помещениях с учетом, что для каждого посетителя будет обеспечена социальная дистанция и каждый гость представит сертификат COVID-19.В связи с решением комиссии Национальное агентство общественного здоровья будет обязано каждый понедельник порог эпидемиологической опасности для всех административно-территориальных единиц, а также для муниципиев Кишинев и Бельцы, и АТО Гагаузия. В настоящее время в 366 населенных пунктах объявлен зеленый код, в 156 — желтый, оранжевый — в 311 пунктах, а красный — в 178. В красной зоне находятся Кишинев и Бельцы.Что значит сертификат COVID-19

https://ru.sputnik.md/20210922/spetskomissiya-obyavila-novye-ogranicheniya-svyazi-pandemiey-chto-resheno-44952216.html

https://ru.sputnik.md/20210922/sertifikat-covid-19-mozhet-stat-obyazatelnym-44953777.html

https://ru.sputnik.md/20210922/perekhod-na-onlayn-obuchenie-nekotorykh-uchebnykh-zavedeniyakh-reshenie-komissii-44953984.html

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в молдове, молдова, минздрав