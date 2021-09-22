https://ru.sputnik.md/20210922/otravleniye-griby-44940036.html
Как избежать отравления грибами: рекомендации ANSA
Как избежать отравления грибами: рекомендации ANSA
Как не отравиться грибами главные рекомендации
2021-09-22T11:49+0300
2021-09-22T11:49+0300
2021-09-22T11:49+0300
общество
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грибы
отравление
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КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. В Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов (ANSA) выпустили ряд рекомендаций, которые помогут избежать отравлений грибами.Как отметили в агентстве, в последнее время участились случаи отравления после активного роста грибов в центральных и северных районах Молдовы в связи с благоприятными погодными условиями.Рекомендации ANSA:
https://ru.sputnik.md/20210921/v-moldove-za-nedelyu-15-chelovek-otravilis-gribami-44926787.html
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в молдове, молдова, грибы, отравление
Как избежать отравления грибами: рекомендации ANSA
В Молдове призвали покупать грибы в специально оборудованных местах, а также соблюдать правильные условия хранения и приготовления этого продукта.
КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. В Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов (ANSA) выпустили ряд рекомендаций, которые помогут избежать отравлений грибами.
Как отметили в агентстве, в последнее время участились случаи отравления после активного роста грибов в центральных и северных районах Молдовы в связи с благоприятными погодными условиями.
Рекомендации ANSA:
Грибы нужно закупать только в специально оборудованных и разрешенных местах, прошедших санитарно-ветеринарный контроль, где обеспечены все гигиенические условия;
Не разрешается приобретение грибов в неразрешенных местах (уличная торговля);
Употребление грибов в сыром виде, даже известных видов, строго запрещено и противопоказано;
Рекомендуется соблюдение теплового режима при хранении грибов в свежем виде, а также при их термической обработке.