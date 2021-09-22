https://ru.sputnik.md/20210922/otravleniye-griby-44940036.html

Как избежать отравления грибами: рекомендации ANSA

Как избежать отравления грибами: рекомендации ANSA

Как не отравиться грибами главные рекомендации

2021-09-22T11:49+0300

2021-09-22T11:49+0300

2021-09-22T11:49+0300

общество

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грибы

отравление

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КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. В Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов (ANSA) выпустили ряд рекомендаций, которые помогут избежать отравлений грибами.Как отметили в агентстве, в последнее время участились случаи отравления после активного роста грибов в центральных и северных районах Молдовы в связи с благоприятными погодными условиями.Рекомендации ANSA:

https://ru.sputnik.md/20210921/v-moldove-za-nedelyu-15-chelovek-otravilis-gribami-44926787.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, грибы, отравление