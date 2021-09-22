https://ru.sputnik.md/20210922/parlament-plenarnoe-zasedanie-44955785.html

Парламент соберется на новое пленарное заседание

Парламент соберется на новое пленарное заседание

Парламент соберется на новое планерное заседание

2021-09-22T19:36+0300

2021-09-22T19:36+0300

2021-09-22T19:36+0300

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молдова

парламент

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КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Депутаты соберутся на новое пленарное заседание в четверг в 11.00. Дату и время утвердили в Постоянном бюро законодательного органа. Согласно повестке дня, народные избранники рассмотрят в первом чтении проект Железнодорожного кодекса, а также законодательную инициативу о создании железнодорожной администрации. Также ожидается рассмотрение проекта о снижении НДС для сектора HoReCa, начиная с 1 октября. Кроме того, депутаты изучат проект закона о системе выплаты зарплат в бюджетном секторе. Согласно этому документу, в связи с реорганизацией министерств сотрудникам, переведенным на другие должности, выплатят разницу в зарплате. В повестке также законопроекты о внесении изменений в Исполнительный кодекс Молдовы и о внесении изменений в статью №2 Закона о дополнительной социальной защите отдельных категорий населения. Во втором чтении будет обсуждаться проект о внесении изменений в закон о Национальной комиссии по финансовому рынку и Закон о конкуренции, который устанавливает новые механизмы контроля и применения санкций в отношении руководителей государственных органов, находящихся под парламентским контролем.

https://ru.sputnik.md/20210922/nds-sektora-horeca-mogut-ponizit-1-oktyabrya-44948552.html

https://ru.sputnik.md/20210908/deyatelnost-nats-budet-pod-parlamentskim-kontrolem-44594319.html

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в молдове, молдова, парламент