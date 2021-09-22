https://ru.sputnik.md/20210922/perekhod-na-onlayn-obuchenie-nekotorykh-uchebnykh-zavedeniyakh-reshenie-komissii-44953984.html

Переход на онлайн-обучение в некоторых учебных заведениях: решение комиссии

Переход на онлайн-обучение в некоторых учебных заведениях: решение комиссии

Переход на онлайн-обучение в некоторых учебных заведениях: решение комиссии

2021-09-22T17:17+0300

2021-09-22T17:17+0300

2021-09-22T17:17+0300

коронавирус

в молдове

молдова

минздрав

алла немеренко

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КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Студентов молдавских университетов могут снова отправить на онлайн-обучение. Рекомендацию по этому поводу озвучила глава Минздрава Алла Немеренко после заседания Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья. По ее словам, такие меры предлагаются для уменьшения количества людей в общественном транспорте. Кроме того, Немеренко сообщила, что 178 населенных пунктов в Молдове находятся в "красной зоне" эпидемиологической опасности. В этот список входят муниципии Кишинев и Бельцы. По словам главы Минздрава, школьники продолжат обучение с физическим присутствием в классах при любом уровне эпидопасности, но с соблюдением всех профилактических мер. Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

https://ru.sputnik.md/20210922/spetskomissiya-obyavila-novye-ogranicheniya-svyazi-pandemiey-chto-resheno-44952216.html

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в молдове, молдова, минздрав, алла немеренко