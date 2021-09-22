https://ru.sputnik.md/20210922/pochemu-prezident-i-premer-moldovy-otkazalis-ot-peregovorov-s-gazpromom-44961775.html

Почему президент и премьер Молдовы отказались от переговоров с "Газпромом"

Почему президент и премьер Молдовы отказались от переговоров с "Газпромом"

Экономические проблемы страны во время пандемического кризиса могут быть поставлены в зависимость от внешнеполитической конъюнктуры. 22.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-22T21:03+0300

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2021-09-22T21:03+0300

экономика

газ

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газпром

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Участие правительства в переговорах о новой цене на газ с "Газпромом", в отличие от прошлых лет, выглядит исключительно символическим. Непохоже, чтобы кабинет министров стремился отстаивать свои позиции в процессе переговоров. Да и не факт, что у правительства вообще есть какая-либо позиция.Президент Молдовы Майя Санду еще 14 сентября дала на этот счет четкое целеуказание. Ни сама глава государства, ни кабинет министров в переговорах с "Газпромом" участвовать не собираются. Потому что, с точки зрения президента, в этом не обнаруживается экономического смысла.В истории Молдовы бывали премьеры, далекие от экономической теории. Но Майя Санду, кроме своей службы на посту премьера, в 1998 году занимала и должность экономиста в молдавском представительстве Всемирного банка. Поэтому было несколько удивительно слышать из уст президента формулы типа "рынок сам все порешает". Такие сентенции были популярны в 90-х годах, в просветительских брошюрках по рыночной экономике, изданных для стран третьего мира.Специалист, поднявшийся на высокую ступень в такой серьезной организации, как Всемирный банк, не может не знать, что поставки газа и вообще торговля энергоносителями — это не то же самое, что торговля помидорами (в которой Молдова не демонстрирует особенных успехов) или производство по пошиву блузок из давальческого материала.В этом сложном и жизненно важном для многих стран Восточной Европы деле действуют не одни только биржевые механизмы и "зависимость от общемировых цен". Цены бывают разными, отношения — многосторонними, решения часто принимаются на межправительственном уровне, а контракты на поставку газа представляют из себя сложные документы, обеспечивающие баланс интересов для всех вовлеченных сторон.Например, если бы поставки газа в Молдову в 2021 году были построены исключительно на "общемировых ценах" и зависели от спотовых котировок, нашей стране пришлось бы плохо. В середине сентября — как раз в момент, когда Майя Санду сделала свое заявление — цена на газ на фьючерсном рынке Европы впервые в истории достигла 900 долларов за тысячу кубометров.Поползла вверх и закупочная цена для Молдовы — в сентябре она поднялась выше 500 долларов. Однако благодаря контракту с "Газпромом" это не оказало серьезного влияния на среднегодовую цену для Молдовы.Как напомнил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан, в начале 2021 года в контракт с "Газпромом" был включен пункт, по которому цена на газ для Молдовы будет привязана к спотовым котировкам в теплое время года — что составляет 15 процентов общегодового потребления.Однако зимой (а это 85% от потребления), цена сохраняется с квартальной привязкой к корзине нефтепродуктов, которая традиционно в 3-4 раза ниже. Таким образом, в первом квартале 2021 года цена газа для Молдовы составила около 127 долларов за тысячу кубометров. А в четвертом, по прогнозам, достигнет около 240 долларов, сообщил Чебан.Однако в сентябре Молдова потребляет около 30 миллионов кубометров газа, против 180-190 миллионов в декабре-январе. В итоге сентябрьская цена "размывается" в общегодовом потреблении. А ее влияние на среднегодовые цены (около 190-200 долларов в 2021 году), оказывается ничтожно мало."Рыночный" подход, который продемонстрировала президент Молдовы к вопросу о поставках газа (и который автоматически берется на вооружение правящим парламентским большинством и правительством), привел бы к катастрофическому росту цен вместе с ростом цен на газ на европейских биржах. Для экономики Молдовы это — неминуемый крах, от чего не смогут спасти ни МВФ, ни Всемирный банк. С представителями которых и президент, и премьер-министр регулярно и с удовольствием встречаются, неизменно благодаря "за поддержку Молдовы".Видимо, вследствие телевизионного целеуказания, полученного от президента, премьер-министр Наталья Гаврилица полностью самоустранилась от вопроса о новой цене на газ для Молдовы. Премьер не делает заявлений, в которых звучало бы слово "газ", не сообщает о вероятных сценариях для республики. И вообще, создается впечатление, что тема цен на газ (а значит, цен на все) в ближайшем будущем премьера абсолютно не интересует.Это необычное поведение для главы правительства в ситуации, когда срок действия контракта на поставку газа истекает уже через неделю, 30 сентября.Правда, после шквала критики, который обрушился на власти Молдовы из-за слов Майи Санду, в медийном пространстве обозначил свое присутствие министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.Видимо, именно ему было поручено изображать вовлеченность правительства в переговоры по поставкам газа. Хотя понятно, что без премьер-министра, президента и прочих уполномоченных лиц за спиной Спыну не может ничего.Нет ничего удивительного, что роль Спыну в переговорах, как это следует из его собственных слов, сводится к наблюдению и информированию общественности. В интервью для прессы министр заявил, что "следит" за динамикой цен на газ на международном рынке и также ведет "постоянные переговоры"... нет, не с "Газпромом", конечно. С руководством "Молдовагаза".Это и понятно, потому что переговоры с "Газпромом" — это, в любом случае, не уровень отдельно взятого министра. Тем более министра, заявившего о подключении к процессу за пару недель до истечения срока газового контракта.Например, в 2006 году в похожей ситуации в заседаниях на тему переговоров с "Газпромом" участвовал не просто премьер, а все руководство страны в полном составе — президент Воронин, спикер парламента Мариан Лупу, премьер Василе Тарлев, вице-премьер Зинаида Гречаная, весь комплект причастных к вопросу министров и руководителей других госструктур.Непосредственно участвовали в обсуждении вопроса о цене на газ (а затем и об историческом долге по поставкам газа) все до одного президенты Республики Молдова. И все до одного премьер-министры, начиная с Валерия Муравского, Андрея Сангели и Иона Чубука в 90-х годах, и заканчивая Павлом Филипом, Майей Санду и Ионом Кику.Да, и Майя Санду участвовала в переговорах тоже. В качестве премьера в 2019 году она заседала в межправительственной комиссии, где обсуждались и вопросы исторической задолженности Молдовы за газ, и вопросы стоимости поставок газа.Вообще, ссылки на то, что за проведение переговоров отвечает "Молдовагаз", а не правительство, выглядит странно, если вспомнить, что правительство Молдовы контролирует более 35,3% акций "Молдовагаза". А значит, обладает не только правом, но и возможностью влиять и на ход переговоров, и на решения, которые принимаются относительно энергообеспечения страны.Получается, что президент лукавит, выстраивая образ плохо осведомленного главы государства, цитирующего школьные брошюрки по экономике. Возможно, президент (а значит, и правящая партия, и правительство) просто не хотят участвовать в переговорах о стоимости газа, чтобы не брать на себя ответственность за результат этих переговоров.Возможен и иной вариант — не исключено, что президент Молдовы хочет дистанцироваться от любых переговоров с представителями российского концерна, не желая связывать себя персональными обязательствами. В ситуации, когда активно выстраивается внешнеполитическая ось Варшава-Бухарест-Киев-Кишинев, а участие в работе структур СНГ и ЕАЭС, напротив, вытесняется из числа приоритетов, такой курс вполне может показаться Майе Санду успешной политикой.

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https://ru.sputnik.md/20210918/ekspert-povyshenie-tarif-gaz-moldova-mnenie-44834347.html

https://ru.sputnik.md/20210917/gazprom-tsena-gaz-44833719.html

https://ru.sputnik.md/20210917/cheban-pravitelstvo-moldovy-vklyuchilos-v-peregovory-po-tsene-na-gaz-44815232.html

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газ, правительство, газпром, молдовагаз, президент, в молдове, колумнистика