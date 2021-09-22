Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Le Kremlin de Moscou et le drapeau russe - Sputnik Молдова, 1920
Россия
Читайте актуальные новости, аналитику, обзоры, колонки и узнавайте о событиях в России – в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210922/podrobnosti-tragedia-permi-amputatsiya-rost-zhertv-44941110.html
Подробности трагедии в Перми – ампутация ноги стрелявшего, рост числа жертв
Подробности трагедии в Перми – ампутация ноги стрелявшего, рост числа жертв
Подробности трагедии в Перми – ампутация ноги стрелявшего, рост числа жертв
2021-09-22T14:00+0300
2021-09-22T14:00+0300
россия
пермь
стрельба
пострадавшие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/1f/34197412_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5ebecfce19bf172b77fd0710a6d52b0e.jpg
КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Представитель Минздрава Пермского края сообщил о том, что студенту, устроившему в понедельник стрельбу в Пермском государственном университете, ампутировали часть голени. Состояние студента оценивается как крайне тяжелое, передает РИА Новости.Также сообщается о том, что число пострадавших при стрельбе в университете возросло до 43."На сегодняшний день 43 пострадавших – еще плюс один по сравнению со вчерашним днем. Из них 12 человек находятся в трех стационарах города Перми. Тяжелый только один – это непосредственно стрелявший… Все находящиеся в стационаре в удовлетворительном состоянии. Также в удовлетворительном состоянии все находящиеся на амбулаторном лечении", - сказала представитель Минздрава региона на заседании краевого правительства.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован, он находится в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".
https://ru.sputnik.md/20210920/universitet-perm-strelba-44884085.html
пермь
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/1f/34197412_279:0:3008:2047_1920x0_80_0_0_6536950c7fac6f2cc9441a5e734c15c2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
пермь, стрельба, пострадавшие

Подробности трагедии в Перми – ампутация ноги стрелявшего, рост числа жертв

14:00 22.09.2021
248
© Inquam Photos / OCTAV GANEABolnavi de COVID internați la spitalul „Marius Nasta” din București
Bolnavi de COVID internați la spitalul „Marius Nasta” din București - Sputnik Молдова, 1920, 22.09.2021
© Inquam Photos / OCTAV GANEA
В результате стрельбы погибли шесть человек.
КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Представитель Минздрава Пермского края сообщил о том, что студенту, устроившему в понедельник стрельбу в Пермском государственном университете, ампутировали часть голени. Состояние студента оценивается как крайне тяжелое, передает РИА Новости.
"Он в крайне тяжелом состоянии. Вчера вечером была проведена ампутация части голени. Состояние нестабильное, крайне тяжелое", - сказала представитель Минздрава региона на заседании краевого правительства.
Также сообщается о том, что число пострадавших при стрельбе в университете возросло до 43.
"На сегодняшний день 43 пострадавших – еще плюс один по сравнению со вчерашним днем. Из них 12 человек находятся в трех стационарах города Перми. Тяжелый только один – это непосредственно стрелявший… Все находящиеся в стационаре в удовлетворительном состоянии. Также в удовлетворительном состоянии все находящиеся на амбулаторном лечении", - сказала представитель Минздрава региона на заседании краевого правительства.
Стрельба в университете в Перми - Sputnik Молдова, 1920, 20.09.2021
В университете Перми неизвестный открыл стрельбу
20 сентября, 10:26
345
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован, он находится в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:41В Гагаузии вырос процент вакцинированных работников школ и детских садов
14:18Легенды мирового футбола сыграли со школьниками в Кишиневе
14:00Подробности трагедии в Перми – ампутация ноги стрелявшего, рост числа жертв
13:30На помощника Зеленского совершено вооруженное покушение
13:00Встречи на высоком уровне: с кем переговорили Санду и Попеску в Нью-Йорке
12:37Захарова: создание AUKUS стало моральным унижением для Франции
12:13Чебан участвует в международном форуме в Казани: чего ждать столице
11:49Как избежать отравления грибами: рекомендации ANSA
11:22Мастер-класс режиссера Юрия Быкова в Кишиневе отменяется
10:55В России создают "умный автомат"
10:28Санду встретилась с генсеком ООН: что они обсудили
09:57Молдавские военные находятся на учениях в Румынии
09:27Где в Кишиневе 22 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:00Журавлев: как Молдове не попасть на "антироссийский крючок"
08:45Мир за сутки: заложники в Германии, нарушители в Нью-Йорке и опасность "дельты"
08:30Молдова может упустить серьезную экономическую выгоду
08:00Цэрану: взлеты и провалы партии PAS
07:30Мэр Кишинева обсудит с застройщиками развитие столицы
07:00Самый точный прогноз погоды: когда снова потеплеет
00:02Погодные рекорды Молдовы 22 сентября