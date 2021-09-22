https://ru.sputnik.md/20210922/podrobnosti-tragedia-permi-amputatsiya-rost-zhertv-44941110.html
Подробности трагедии в Перми – ампутация ноги стрелявшего, рост числа жертв
Подробности трагедии в Перми – ампутация ноги стрелявшего, рост числа жертв
Подробности трагедии в Перми – ампутация ноги стрелявшего, рост числа жертв
2021-09-22T14:00+0300
2021-09-22T14:00+0300
2021-09-22T14:00+0300
россия
пермь
стрельба
пострадавшие
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КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Представитель Минздрава Пермского края сообщил о том, что студенту, устроившему в понедельник стрельбу в Пермском государственном университете, ампутировали часть голени. Состояние студента оценивается как крайне тяжелое, передает РИА Новости.Также сообщается о том, что число пострадавших при стрельбе в университете возросло до 43."На сегодняшний день 43 пострадавших – еще плюс один по сравнению со вчерашним днем. Из них 12 человек находятся в трех стационарах города Перми. Тяжелый только один – это непосредственно стрелявший… Все находящиеся в стационаре в удовлетворительном состоянии. Также в удовлетворительном состоянии все находящиеся на амбулаторном лечении", - сказала представитель Минздрава региона на заседании краевого правительства.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован, он находится в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".
https://ru.sputnik.md/20210920/universitet-perm-strelba-44884085.html
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пермь, стрельба, пострадавшие
Подробности трагедии в Перми – ампутация ноги стрелявшего, рост числа жертв
В результате стрельбы погибли шесть человек.
КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik.
Представитель Минздрава Пермского края сообщил о том, что студенту, устроившему в понедельник стрельбу в Пермском государственном университете, ампутировали часть голени. Состояние студента оценивается как крайне тяжелое, передает РИА Новости
.
"Он в крайне тяжелом состоянии. Вчера вечером была проведена ампутация части голени. Состояние нестабильное, крайне тяжелое", - сказала представитель Минздрава региона на заседании краевого правительства.
Также сообщается о том, что число пострадавших при стрельбе в университете возросло до 43.
"На сегодняшний день 43 пострадавших – еще плюс один по сравнению со вчерашним днем. Из них 12 человек находятся в трех стационарах города Перми. Тяжелый только один – это непосредственно стрелявший… Все находящиеся в стационаре в удовлетворительном состоянии. Также в удовлетворительном состоянии все находящиеся на амбулаторном лечении", - сказала представитель Минздрава региона на заседании краевого правительства.
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован, он находится в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".