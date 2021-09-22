https://ru.sputnik.md/20210922/pogodnye-rekordy-moldovy-22-sentyabrya-44933935.html

Погодные рекорды Молдовы 22 сентября

Погодные рекорды Молдовы 22 сентября

Погодные рекорды Молдовы 22 сентября

2021-09-22T00:02+0300

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КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. Самое холодное 22 сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более века назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1915 году в этот день воздух прогрелся всего до +2,1 градуса по Цельсию.А температурный максимум 22 сентября зафиксировали в 1945 году. Тогда термометры показали +29,9 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,8 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20210920/izverzhenie-vulkan-kanari-lava-ogon-dym-44893951.html

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2021

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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прогноз, синоптики, погода, в молдове