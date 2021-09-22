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Погодные рекорды Молдовы 22 сентября
Погодные рекорды Молдовы 22 сентября
Погодные рекорды Молдовы 22 сентября
2021-09-22T00:02+0300
2021-09-22T00:02+0300
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КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. Самое холодное 22 сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более века назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1915 году в этот день воздух прогрелся всего до +2,1 градуса по Цельсию.А температурный максимум 22 сентября зафиксировали в 1945 году. Тогда термометры показали +29,9 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,8 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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прогноз, синоптики, погода, в молдове

Погодные рекорды Молдовы 22 сентября

00:02 22.09.2021
53
© Sputnik / Mihai CarausParcul Afgan
Parcul Afgan - Sputnik Молдова, 1920, 22.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. Самое холодное 22 сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более века назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1915 году в этот день воздух прогрелся всего до +2,1 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 22 сентября зафиксировали в 1945 году. Тогда термометры показали +29,9 градуса.
Spain: Fires rage on La Palma island following volcanic eruption - Sputnik Молдова, 1920, 20.09.2021
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20 сентября, 19:31
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Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,8 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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