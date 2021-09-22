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На помощника Зеленского совершено вооруженное покушение
На помощника Зеленского совершено вооруженное покушение
На помощника Зеленского совершено вооруженное покушение, пострадал водитель
2021-09-22T13:30+0300
2021-09-22T13:30+0300
общество
в мире
украина
стрельба
вооруженное нападение
владимир зеленский
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КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. МВД Украины подтвердило, что автомобиль первого помощника президента страны Сергея Шефира обстреляли под Киевом, в машину попало более десяти пуль, ранен водитель, передает РИА Новости. Сообщается, что в машину стреляли из автоматического оружия."Сегодня около 10.00 недалеко от села Лесники была обстреляна машина первого помощника президента Сергея Шефира. В автомобиль попало более 10 пуль. Ранен водитель", - говорится в сообщении МВД в Facebook.Первый помощник Зеленского жив и здоров, но в состоянии шока.На месте работают следственно-оперативные группы полиции, проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленников.
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в мире, украина, стрельба, вооруженное нападение, владимир зеленский

На помощника Зеленского совершено вооруженное покушение

13:30 22.09.2021
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© Photo : Facebook / National Police of UkraineСледы обстрела на машине первого помощника Зеленского
Следы обстрела на машине первого помощника Зеленского - Sputnik Молдова, 1920, 22.09.2021
© Photo : Facebook / National Police of Ukraine
В машину стреляли из автоматического оружия.
КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. МВД Украины подтвердило, что автомобиль первого помощника президента страны Сергея Шефира обстреляли под Киевом, в машину попало более десяти пуль, ранен водитель, передает РИА Новости. Сообщается, что в машину стреляли из автоматического оружия.
"Сегодня около 10.00 недалеко от села Лесники была обстреляна машина первого помощника президента Сергея Шефира. В автомобиль попало более 10 пуль. Ранен водитель", - говорится в сообщении МВД в Facebook.
Первый помощник Зеленского жив и здоров, но в состоянии шока.
На месте работают следственно-оперативные группы полиции, проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленников.
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