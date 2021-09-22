https://ru.sputnik.md/20210922/prilozhenie-puteshestvuyu-bez-covid-19-dopolnyat-dannymi-o-vaktsinatsii-44965751.html

Приложение "Путешествую без COVID-19" дополнят данными о вакцинации

Приложение "Путешествую без COVID-19" дополнят данными о вакцинации

Приложение "Путешествую без COVID-19" дополнят данными о вакцинации

2021-09-22T22:33+0300

2021-09-22T22:33+0300

2021-09-22T22:33+0300

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КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Приложение "Путешествую без COVID-19" могут дополнить информацией о прохождении вакцинации, об этом на брифинге в среду сообщила официальный представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.Она уточнила, что тема включена в повестку заседания Совета ЕЭК 5 октября. Вопрос расширения функционала приложения "Путешествую без COVID-1" рассмотрят вице-премьеры стран ЕАЭС.В приложение уже загружено больше 1,2 миллионов результатов ПЦР-тестов. У 845 тысяч пользователей оно установлено на телефон. К приложению подключены 4025 лабораторий, филиалов лабораторий и точек забора биоматериала. С 1 сентября использование приложения стало обязательным для граждан из Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, которые въезжают в Россию.Приложение "Путешествую без COVID-19" разработал фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития. Задача приложения - обеспечить свободное и безопасное перемещение граждан государств ЕАЭС внутри союза в условиях пандемии коронавируса, а в перспективе и третьих стран, подключившихся к проекту.

https://ru.sputnik.md/20210901/puteshestvuy-bez-covid-44390791.html

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