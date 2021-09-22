https://ru.sputnik.md/20210922/prilozhenie-puteshestvuyu-bez-covid-19-dopolnyat-dannymi-o-vaktsinatsii-44965751.html
Приложение "Путешествую без COVID-19" дополнят данными о вакцинации
Приложение "Путешествую без COVID-19" дополнят данными о вакцинации
Приложение "Путешествую без COVID-19" дополнят данными о вакцинации
2021-09-22T22:33+0300
2021-09-22T22:33+0300
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КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Приложение "Путешествую без COVID-19" могут дополнить информацией о прохождении вакцинации, об этом на брифинге в среду сообщила официальный представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.Она уточнила, что тема включена в повестку заседания Совета ЕЭК 5 октября. Вопрос расширения функционала приложения "Путешествую без COVID-1" рассмотрят вице-премьеры стран ЕАЭС.В приложение уже загружено больше 1,2 миллионов результатов ПЦР-тестов. У 845 тысяч пользователей оно установлено на телефон. К приложению подключены 4025 лабораторий, филиалов лабораторий и точек забора биоматериала. С 1 сентября использование приложения стало обязательным для граждан из Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, которые въезжают в Россию.Приложение "Путешествую без COVID-19" разработал фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития. Задача приложения - обеспечить свободное и безопасное перемещение граждан государств ЕАЭС внутри союза в условиях пандемии коронавируса, а в перспективе и третьих стран, подключившихся к проекту.
https://ru.sputnik.md/20210901/puteshestvuy-bez-covid-44390791.html
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Приложение "Путешествую без COVID-19" дополнят данными о вакцинации
Приложение сможет интегрировать данные из национальных информационных систем.
КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Приложение "Путешествую без COVID-19" могут дополнить информацией о прохождении вакцинации, об этом на брифинге в среду сообщила официальный представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.
Она уточнила, что тема включена в повестку заседания Совета ЕЭК 5 октября. Вопрос расширения функционала приложения "Путешествую без COVID-1" рассмотрят вице-премьеры стран ЕАЭС.
"Предполагается, что в перспективе с его помощью пользователи смогут предоставлять не только результат ПЦР, но и сведения о вакцинации или о перенесенном заболевании. Для этого приложение будет интегрировать данные из национальных информационных систем. Трансграничный обмен персональными данными при этом не предполагается", - отметила Ия Малкина.
В приложение уже загружено больше 1,2 миллионов результатов ПЦР-тестов. У 845 тысяч пользователей оно установлено на телефон. К приложению подключены 4025 лабораторий, филиалов лабораторий и точек забора биоматериала.
С 1 сентября использование приложения стало обязательным для граждан из Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, которые въезжают в Россию.
Приложение "Путешествую без COVID-19" разработал фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития. Задача приложения - обеспечить свободное и безопасное перемещение граждан государств ЕАЭС внутри союза в условиях пандемии коронавируса, а в перспективе и третьих стран, подключившихся к проекту.