https://ru.sputnik.md/20210922/rossia-umnyy-avtomat-44939732.html

В России создают "умный автомат"

В России создают "умный автомат"

В России создают "умный автомат"

2021-09-22T10:55+0300

2021-09-22T10:55+0300

2021-09-22T10:55+0300

россия

вооружение

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КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. В разработке российского "Концерна "Калашников" находится новое оружие, в котором будет использоваться нейросеть. Об этом рассказал в интервью РИА Новости главный конструктор концерна Сергей Уржумцев.Сообщается, что новые комплексы с элементами искусственного интеллекта уже сейчас позволяют практически полностью автоматизировать процессы идентификации, прицеливания и сопровождения цели, а также выполнение выстрела.По словам Уржумцева, компания также предложит Минобороны открыть научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую базы, чтобы довести разработку до уровня серийных образцов."Современные технологии позволяют обеспечивать производство выстрела в момент времени, при котором поражение цели, расположенной на той или иной дальности при тех или иных метеорологических и прочих условиях, будет гарантировано. Причем от стрелка потребуется только дать разрешение на производство выстрела по данной цели путем нажатия на спусковой крючок", – сказал Уржумцев.Человек физически не может рассмотреть некоторые цели ночью или в плохую погоду и обучаемые нейросети призваны решить эту проблему, заключил он.

https://ru.sputnik.md/20210819/forum-armiya-2021-delegatsii-97-stran-i-kontrakty-rf-na-7-milliardov-dollarov-44068851.html

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вооружение