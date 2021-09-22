https://ru.sputnik.md/20210922/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-kogda-snova-potepleet-44927899.html

Самый точный прогноз погоды: когда снова потеплеет

Самый точный прогноз погоды: когда снова потеплеет

Точный прогноз погоды в Молдове на 22 23 и 24 сентября

2021-09-22T07:00+0300

2021-09-22T07:00+0300

2021-09-22T07:00+0300

прогноз погоды

погода

в молдове

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КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 22 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Переменная облачность, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +2 до +7, на севере возможны заморозки -3... -1 градус.Точный прогноз погоды в Кишиневе 22 сентября: ночью – от +5 до +7, днем – от +12 до +14.23 сентября сохранится холодная погода. В четверг средние показатели температуры днем окажутся не выше +15 градусов. Но уже в пятницу ожидается повышение температуры до +20. 25 сентября и в последующие дни максимальная температура днем будет достигать 25-26 градусов, осадков не ожидается.Государственная гидрометеорологическая служба опубликовала предупреждение о предстоящих заморозках. Метеорологи сообщают, что с 21 по 24 сентября ночью и утром в Молдове ожидаются заморозки. Температура будет колебаться в пределах от -1 до -3 градусов Цельсия.Праздники и народные приметыВо вторник, 22 сентября, православные чтят память Иоакима и Анны – родителей Девы Марии. Их именуют необычно – Богоотцы – потому, что они прямые предки Иисуса Христа.День Иоакима (в русском традиции – Акима) и Анны – попразднество Рождества Богородицы. На Руси называли еще Днем рожениц. Связано это с тем, что Иоаким и Анна почитаются как покровители бездетных женщин и рожениц. Поэтому-то им молятся о даровании детей, о здоровье и мире в семье.В этот день поздравляли недавно родивших и почитали повитух. Для женщин устраивали настоящий пир. А хозяйки пекли пироги в форме круга, чтобы угостить всех родных и близких. Верили, что это принесет счастье в семью. Еще верили, что бездетная пара в этот день должна обязательно угостить близких родственников и сделать им подарки – это поможет осуществлению мечты о детях.Кроме того, день Акима и Анны совпадает с днем осеннего равноденствия. Дни становятся все короче и холоднее, и крестьяне говорили: "Сани вывози, зима впереди".

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

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2021

Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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прогноз погоды, погода, в молдове