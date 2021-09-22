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https://ru.sputnik.md/20210922/sandu-gensek-oon-44939061.html
Санду встретилась с генсеком ООН: что они обсудили
Санду встретилась с генсеком ООН: что они обсудили
Санду встретилась с генсеком ООН: что они обсудили
2021-09-22T10:28+0300
2021-09-22T10:39+0300
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КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду встретилась в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Об этом Санду сообщила на своей странице в Facebook. Как отметила президент, во время дискуссии обсуждались проблемы Молдовы и региона. По словам президента, Молдова поддерживает видение Гутерреша повестки дня ООН, а также подчеркивает необходимость реформирования организации, чтобы подготовить ее к более эффективному реагированию на новые вызовы современности. Как полагает президент, такие многосторонние платформы "необходимо использовать в полной мере, если все хотят найти надежные решения проблем, с которыми сталкивается человечество".Напомним, Майя Санду находится с визитом в Нью-Йорке, где в том числе примет участие в четырехсторонней встрече Польша – Украина – Грузия – Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210920/mayya-sandu-v-nyu-yorke-vstretitsya-s-rukovodstvom-polshi-ukrainy-i-gruzii-44904240.html
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в мире, молдова, сша, оон, нью-йорк, майя санду, антониу гутерреш

Санду встретилась с генсеком ООН: что они обсудили

10:28 22.09.2021 (обновлено: 10:39 22.09.2021)
206
© Photo : Facebook / Maia SanduМайя Санду и Антониу Гутерреш
Майя Санду и Антониу Гутерреш - Sputnik Молдова, 1920, 22.09.2021
© Photo : Facebook / Maia Sandu
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Майя Санду заверила главу ООН в намерении Молдовы оказать поддержку в восстановлении после пандемии, а также в приверженности к уменьшению последствий изменения климата.
КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду встретилась в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Об этом Санду сообщила на своей странице в Facebook.
Как отметила президент, во время дискуссии обсуждались проблемы Молдовы и региона.

"Подтвердила взятые Молдовой обязательства поддержать глобальные усилия по борьбе с пандемией COVID-19 и восстановлению после пандемии, уменьшению последствий изменения климата и поддержанию мира и стабильности в регионе и во всем мире", – отметила Санду в сообщении.

По словам президента, Молдова поддерживает видение Гутерреша повестки дня ООН, а также подчеркивает необходимость реформирования организации, чтобы подготовить ее к более эффективному реагированию на новые вызовы современности.
Как полагает президент, такие многосторонние платформы "необходимо использовать в полной мере, если все хотят найти надежные решения проблем, с которыми сталкивается человечество".
Здание ООН - Sputnik Молдова, 1920, 20.09.2021
Политика
Майя Санду в Нью-Йорке встретится с руководством Польши, Украины и Грузии
20 сентября, 19:56
349
Напомним, Майя Санду находится с визитом в Нью-Йорке, где в том числе примет участие в четырехсторонней встрече Польша – Украина – Грузия – Молдова.
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