https://ru.sputnik.md/20210922/sandu-popescu-new-york-44944238.html

Встречи на высоком уровне: с кем переговорили Санду и Попеску в Нью-Йорке

Встречи на высоком уровне: с кем переговорили Санду и Попеску в Нью-Йорке

С кем переговорили Санду и Попеску в Нью-Йорке

2021-09-22T13:00+0300

2021-09-22T13:00+0300

2021-09-22T13:03+0300

политика

в мире

майя санду

нью-йорк

генеральная ассамблея оон

нику попеску

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КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду встретилась с литовским лидером Гитанасом Науседой в Нью-Йорке. Встреча прошла в рамках 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).Как рассказала Санду на своей странице в Facebook, обсуждалось расширение двустороннего сотрудничества. В то же время стороны говорили о возможном обмене опыта между институтами власти."Поблагодарила и в этот раз президента Науседу за поддержку европейской повестки Молдовы в Брюсселе и в других столицах. Мы будем работать и дальше, чтобы развивать двусторонние конструктивные и дружественные отношения в интересах граждан двух стран", – написала Санду.Экономическое сотрудничество с ТурциейТакже в Нью-Йорке прошла встреча главы Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Стороны договорились активизировать экономическое сотрудничество."Подтвердил заинтересованность Молдовы в углублении двустороннего диалога в духе стратегического сотрудничества между двумя государствами. Договорились активизировать экономическое и отраслевое сотрудничество, включая ускорение переговоров по отмене платы за роуминг между Молдавией и Турцией", – заявил по итогу встречи Попеску.Кроме того, стороны обсудили вопросы, связанные с ситуацией в области безопасности в регионе, взаимодействие в рамках региональных инициатив и сотрудничество на международных форумах.Попеску пригласил Чавушоглу посетить Кишинев с визитом, последний раз он был в Молдове в августе 2020 года.Молдова и ЕвропаТакже Попеску побеседовал в Нью-Йорке с генеральным секретарем Совета Европы (СЕ) Марией Пейчинович-Бурич. Как написал глава МИДЕИ на своей странице в Facebook, он высоко оценил динамичный характер сотрудничества между Молдовой и СЕ.По его словам, во время встречи стороны обговорили реализацию плана действий на 2021-2024 годы, поддержку в процессе демократических реформ и внедрение стандартов Совета Европы в области демократии, верховенства закона и уважения прав человека в Молдове."Поблагодарил Марию Пейчинович-Бурич за открытость Совета Европы и его институтов для поддержки нашей страны в реформировании сектора правосудия с помощью рабочей группы специалистов высокого уровня, члены которой скоро посетят Кишинев", – отметил Попеску.Стороны также обсудили детали визита генерального секретаря СЕ в Кишинев, который, как ожидается, состоится до конца этого года.

https://ru.sputnik.md/20210922/sandu-gensek-oon-44939061.html

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в мире, майя санду, нью-йорк, генеральная ассамблея оон, нику попеску