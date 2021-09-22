https://ru.sputnik.md/20210922/sertifikat-covid-19-mozhet-stat-obyazatelnym-44953777.html
Где сертификат COVID-19 может стать обязательным: заявление главы Минздрава
Где сертификат COVID-19 может стать обязательным: заявление главы Минздрава
Где сертификат COVID-19 может стать обязательным: заявление главы Минздрава
2021-09-22T16:52+0300
2021-09-22T16:52+0300
2021-09-22T16:52+0300
коронавирус
в молдове
молдова
минздрав
алла немеренко
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КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья в Молдове рекомендует сделать обязательным сертификат COVID-19 для большинства видов деятельности. Об этом заявила на брифинге в среду глава Минздрава Алла Немеренко.Она пояснила, что речь идет о сертификате вакцинации, отрицательном тесте на коронавирус или тесте на антитела, то есть перенесении инфекции в последние 90 дней.Немеренко также сообщила, что комиссия уполномочила Министерство труда и социальной защиты разработать пакет поощрений для улучшения показателей по иммунизации.В нем будут предусмотрены дни отдыха, чтобы стимулировать вакцинацию всех сотрудников, профессиональная деятельность которых связана с непосредственным взаимодействием с людьми. Пакет также предусматривает компенсационные меры для экономических операторов, деятельность которых может быть затронута в результате введения ограничений.
https://ru.sputnik.md/20210922/spetskomissiya-obyavila-novye-ogranicheniya-svyazi-pandemiey-chto-resheno-44952216.html
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в молдове, молдова, минздрав, алла немеренко
Где сертификат COVID-19 может стать обязательным: заявление главы Минздрава
В спецкомиссии решили, для кого и когда может стать обязательным сертификат об иммунизации.
КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья в Молдове рекомендует сделать обязательным сертификат COVID-19 для большинства видов деятельности. Об этом заявила на брифинге в среду глава Минздрава Алла Немеренко.
"Комиссия, желая сократить количество людей в общественном транспорте, который является одним из наиболее опасных очагов распространения инфекции, вводит, где это возможно, дистанционную работу и переход университетов на онлайн-обучение. Также комиссия считает необходимым для большинства видов деятельности сделать обязательным сертификат COVID-19", - уточнила Немеренко.
Она пояснила, что речь идет о сертификате вакцинации, отрицательном тесте на коронавирус или тесте на антитела, то есть перенесении инфекции в последние 90 дней.
Немеренко также сообщила, что комиссия уполномочила Министерство труда и социальной защиты разработать пакет поощрений для улучшения показателей по иммунизации.
В нем будут предусмотрены дни отдыха, чтобы стимулировать вакцинацию всех сотрудников, профессиональная деятельность которых связана с непосредственным взаимодействием с людьми.
Пакет также предусматривает компенсационные меры для экономических операторов, деятельность которых может быть затронута в результате введения ограничений.