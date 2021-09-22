https://ru.sputnik.md/20210922/sertifikat-covid-19-mozhet-stat-obyazatelnym-44953777.html

Где сертификат COVID-19 может стать обязательным: заявление главы Минздрава

Где сертификат COVID-19 может стать обязательным: заявление главы Минздрава

Где сертификат COVID-19 может стать обязательным: заявление главы Минздрава

2021-09-22T16:52+0300

2021-09-22T16:52+0300

2021-09-22T16:52+0300

коронавирус

в молдове

молдова

минздрав

алла немеренко

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КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья в Молдове рекомендует сделать обязательным сертификат COVID-19 для большинства видов деятельности. Об этом заявила на брифинге в среду глава Минздрава Алла Немеренко.Она пояснила, что речь идет о сертификате вакцинации, отрицательном тесте на коронавирус или тесте на антитела, то есть перенесении инфекции в последние 90 дней.Немеренко также сообщила, что комиссия уполномочила Министерство труда и социальной защиты разработать пакет поощрений для улучшения показателей по иммунизации.В нем будут предусмотрены дни отдыха, чтобы стимулировать вакцинацию всех сотрудников, профессиональная деятельность которых связана с непосредственным взаимодействием с людьми. Пакет также предусматривает компенсационные меры для экономических операторов, деятельность которых может быть затронута в результате введения ограничений.

https://ru.sputnik.md/20210922/spetskomissiya-obyavila-novye-ogranicheniya-svyazi-pandemiey-chto-resheno-44952216.html

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2021

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Анна Юрий https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg

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Анна Юрий https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg

в молдове, молдова, минздрав, алла немеренко