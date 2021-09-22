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Следует ли детей в Молдове прививать от коронавируса
Следует ли детей в Молдове прививать от коронавируса
Следует ли детей в Молдове прививать от коронавируса
2021-09-22T18:25+0300
2021-09-22T18:25+0300
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Вопросы здравоохранения в наше время особенно обостряются, когда они касаются детей и подростков, тем более – в период пандемии COVID-19. Ведь дети и их здоровье – вопросы уровня национальной безопасности, поскольку именно за подрастающим поколением – будущее нашей страны.Пандемия коронавируса нового типа внесла свои коррективы в жизнь детей и подростков. Во время удаленного, дистанционного обучения многие из них были фактически изолированы от общения со сверстниками - все потому, чтобы обезопасить детей от заражения новым вирусом.Также в период карантинных ограничений, господствовавших в Молдове в 2020 году и в начале 2021-го, обострилась еще одна проблема: и взрослые, и их дети без особой надобности не обращались к медикам, боясь в поликлиниках или больницах заразиться этим коварным вирусом.О том, как обстоят дела в нашей республике со здоровьем подрастающего поколения, как Молдова, Россия и другие страны региона сотрудничают в сфере детского здравоохранения – в сегодняшнем выпуске программы "Экспертиза" в интервью с профессором, академиком, кавалером Ордена Республики Евой Гудумак.
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Андрей Петрик
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в молдове, россия, медицина, сотрудничество, дети, вакцинация, видео

Следует ли детей в Молдове прививать от коронавируса

18:25 22.09.2021
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© Sputnik
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Нужно ли Минздраву объявлять о необходимости иммунизации от COVID-19 детей и подростков старше 12 лет - эксперт проанализировала этот вопрос и рассказала, как Молдова и Россия могут сотрудничать в области детского здравоохранения.
Вопросы здравоохранения в наше время особенно обостряются, когда они касаются детей и подростков, тем более – в период пандемии COVID-19. Ведь дети и их здоровье – вопросы уровня национальной безопасности, поскольку именно за подрастающим поколением – будущее нашей страны.
Пандемия коронавируса нового типа внесла свои коррективы в жизнь детей и подростков. Во время удаленного, дистанционного обучения многие из них были фактически изолированы от общения со сверстниками - все потому, чтобы обезопасить детей от заражения новым вирусом.
Также в период карантинных ограничений, господствовавших в Молдове в 2020 году и в начале 2021-го, обострилась еще одна проблема: и взрослые, и их дети без особой надобности не обращались к медикам, боясь в поликлиниках или больницах заразиться этим коварным вирусом.
О том, как обстоят дела в нашей республике со здоровьем подрастающего поколения, как Молдова, Россия и другие страны региона сотрудничают в сфере детского здравоохранения – в сегодняшнем выпуске программы "Экспертиза" в интервью с профессором, академиком, кавалером Ордена Республики Евой Гудумак.
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