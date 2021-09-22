https://ru.sputnik.md/20210922/sleduet-li-detey-v-moldove-privivat-ot-koronavirusa-44952938.html

Следует ли детей в Молдове прививать от коронавируса

Следует ли детей в Молдове прививать от коронавируса

Следует ли детей в Молдове прививать от коронавируса

2021-09-22T18:25+0300

2021-09-22T18:25+0300

2021-09-22T18:25+0300

радио

в молдове

россия

медицина

сотрудничество

дети

вакцинация

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Вопросы здравоохранения в наше время особенно обостряются, когда они касаются детей и подростков, тем более – в период пандемии COVID-19. Ведь дети и их здоровье – вопросы уровня национальной безопасности, поскольку именно за подрастающим поколением – будущее нашей страны.Пандемия коронавируса нового типа внесла свои коррективы в жизнь детей и подростков. Во время удаленного, дистанционного обучения многие из них были фактически изолированы от общения со сверстниками - все потому, чтобы обезопасить детей от заражения новым вирусом.Также в период карантинных ограничений, господствовавших в Молдове в 2020 году и в начале 2021-го, обострилась еще одна проблема: и взрослые, и их дети без особой надобности не обращались к медикам, боясь в поликлиниках или больницах заразиться этим коварным вирусом.О том, как обстоят дела в нашей республике со здоровьем подрастающего поколения, как Молдова, Россия и другие страны региона сотрудничают в сфере детского здравоохранения – в сегодняшнем выпуске программы "Экспертиза" в интервью с профессором, академиком, кавалером Ордена Республики Евой Гудумак.

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2021

Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

в молдове, россия, медицина, сотрудничество, дети, вакцинация, видео