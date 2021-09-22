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Спецкомиссия объявила новые ограничения в связи с пандемией: что решено
Спецкомиссия объявила новые ограничения в связи с пандемией: что решено
Школьники продолжат обучение с физическим присутствием в классе, а студентам рекомендуется перейти на дистанционное обучение. 22.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-22T16:16+0300
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алла немеренко
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КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья в Молдове приняла новые решения в связи с пандемией коронавируса. Главные меры, предлагаемые спецкомиссией, озвучила глава Минздрава Алла Немеренко. Рекомендации комиссии: Кроме того, комиссия обязала Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ) каждый понедельник публиковать данные об уровне эпидемиологической опасности, а точнее - его цветовое обозначение ("зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" код). "Зеленый код" означает менее 50 новых случаев вируса на 100 тысяч населения за последние семь дней, "желтый" - 50-99 случаев, "оранжевый" - 100-249, "красный" - 250 и больше. "Территориальные комиссии в течение 48 часов после решения комиссии обязаны собраться и ввести в своем населенном пункте меры в соответствии с уровнем опасности", - заявила Немеренко. По последним данным, в Молдове 198 случаев на 100 тысяч населения за последние 7 дней. В Кишиневе - 333, в Бельцах - 427.Помимо этого, несмотря на уровень опасности, заведения сектора HoReCa смогут сами решать, по каким правилам они будут продолжать свою деятельность - с введением обязательного сертификата или нет.
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в молдове, минздрав молдовы, вакцинация, алла немеренко

Спецкомиссия объявила новые ограничения в связи с пандемией: что решено

16:16 22.09.2021 (обновлено: 16:51 22.09.2021)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМедицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате, где проходят лечение больные с COVID-19.
Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате, где проходят лечение больные с COVID-19. - Sputnik Молдова, 1920, 22.09.2021
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Школьники продолжат обучение с физическим присутствием в классе, а студентам рекомендуется перейти на дистанционное обучение.
КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья в Молдове приняла новые решения в связи с пандемией коронавируса. Главные меры, предлагаемые спецкомиссией, озвучила глава Минздрава Алла Немеренко.

Рекомендации комиссии:

переход студентов на онлайн-обучение в населенных пунктах с "красным кодом" эпидемиологической опасности (во избежание большого количества людей в общественном транспорте);
дети продолжают обучение с физическим присутствием, независимо от кода опасности ("зеленый", "желтый" или "красный");
для большинства видов деятельности рекомендуется сделать обязательным сертификат COVID-19 (негативный результат теста на коронавирус, сертификат о вакцинации или тест на антитела);
Кроме того, комиссия обязала Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ) каждый понедельник публиковать данные об уровне эпидемиологической опасности, а точнее - его цветовое обозначение ("зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" код).
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"Зеленый код" означает менее 50 новых случаев вируса на 100 тысяч населения за последние семь дней, "желтый" - 50-99 случаев, "оранжевый" - 100-249, "красный" - 250 и больше.
"Территориальные комиссии в течение 48 часов после решения комиссии обязаны собраться и ввести в своем населенном пункте меры в соответствии с уровнем опасности", - заявила Немеренко.
По последним данным, в Молдове 198 случаев на 100 тысяч населения за последние 7 дней. В Кишиневе - 333, в Бельцах - 427.

В 366 населенных пунктах - "зеленый код", в 156 - "желтый", "оранжевый" - в 311 пунктах, "красный" - в 178. К сожалению, в красной зоне и два больших муниципия - Кишинев и Бельцы.

Алла Немеренко - Sputnik Молдова
Алла Немеренко
Глава Минздрава
Помимо этого, несмотря на уровень опасности, заведения сектора HoReCa смогут сами решать, по каким правилам они будут продолжать свою деятельность - с введением обязательного сертификата или нет.
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