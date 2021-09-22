https://ru.sputnik.md/20210922/spetskomissiya-obyavila-novye-ogranicheniya-svyazi-pandemiey-chto-resheno-44952216.html

Спецкомиссия объявила новые ограничения в связи с пандемией: что решено

Спецкомиссия объявила новые ограничения в связи с пандемией: что решено

Школьники продолжат обучение с физическим присутствием в классе, а студентам рекомендуется перейти на дистанционное обучение. 22.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-22T16:16+0300

2021-09-22T16:16+0300

2021-09-22T16:51+0300

коронавирус

в молдове

минздрав молдовы

вакцинация

алла немеренко

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КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья в Молдове приняла новые решения в связи с пандемией коронавируса. Главные меры, предлагаемые спецкомиссией, озвучила глава Минздрава Алла Немеренко. Рекомендации комиссии: Кроме того, комиссия обязала Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ) каждый понедельник публиковать данные об уровне эпидемиологической опасности, а точнее - его цветовое обозначение ("зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" код). "Зеленый код" означает менее 50 новых случаев вируса на 100 тысяч населения за последние семь дней, "желтый" - 50-99 случаев, "оранжевый" - 100-249, "красный" - 250 и больше. "Территориальные комиссии в течение 48 часов после решения комиссии обязаны собраться и ввести в своем населенном пункте меры в соответствии с уровнем опасности", - заявила Немеренко. По последним данным, в Молдове 198 случаев на 100 тысяч населения за последние 7 дней. В Кишиневе - 333, в Бельцах - 427.Помимо этого, несмотря на уровень опасности, заведения сектора HoReCa смогут сами решать, по каким правилам они будут продолжать свою деятельность - с введением обязательного сертификата или нет.

https://ru.sputnik.md/20210916/tokarchuk-nakroet-li-moldovu-chetvertaya-volna-koronavirusa-44734990.html

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, минздрав молдовы, вакцинация, алла немеренко