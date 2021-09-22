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Цэрану: взлеты и провалы партии PAS
Цэрану: взлеты и провалы партии PAS
Аналитик дал предварительную оценку работы президентской партии "Действие и солидарность", отметив последовательность и упорство ее лидера.
2021-09-22T08:00+0300
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Цэрану: взлеты и провалы партии PAS
Цэрану: взлеты и провалы партии PAS
Для Цэрану очевидно, что партия PAS последовательно пытается внедрить политическую программу Майи Санду, и в этом смысле - это президентская партия, успехи и провалы которой зависят от политики, которую проводит глава государства Майя Санду.
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Валентина Топоривская
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Цэрану: взлеты и провалы партии PAS

08:00 22.09.2021
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Цэрану: взлеты и провалы партии PAS
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Аналитик дал предварительную оценку работы президентской партии "Действие и солидарность".

"Сейчас достаточно сложно говорить о каких-то конкретных результатах деятельности правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) - прошло немного времени, и траектория их поступательного движения достаточно мала. Велика вероятность ошибиться, давая какие-то точные и развернутые оценки, - заявил в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик Анатолий Цэрану.

Для Цэрану очевидно, что партия PAS последовательно пытается внедрить политическую программу Майи Санду, и в этом смысле - это президентская партия, успехи и провалы которой зависят от политики, которую проводит глава государства Майя Санду.

"О партии PAS можно судить по тому, что делала Майя Санду на протяжении последних шести месяцев с момента становления президентом. Здесь можно сказать одно – Майя Санду последовательно и настойчиво внедряет свою политическую программу, невзирая ни на что, и это упорство, с которым она проводит свою политическую линию, внушает определенное доверие и уважение", - заключил собеседник.

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