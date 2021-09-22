Цэрану: взлеты и провалы партии PAS

"О партии PAS можно судить по тому, что делала Майя Санду на протяжении последних шести месяцев с момента становления президентом. Здесь можно сказать одно – Майя Санду последовательно и настойчиво внедряет свою политическую программу, невзирая ни на что, и это упорство, с которым она проводит свою политическую линию, внушает определенное доверие и уважение", - заключил собеседник.