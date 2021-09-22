https://ru.sputnik.md/20210922/tseranu-vzlety-i-provaly-partii-pas-44816780.html
Цэрану: взлеты и провалы партии PAS
Цэрану: взлеты и провалы партии PAS
Аналитик дал предварительную оценку работы президентской партии "Действие и солидарность", отметив последовательность и упорство ее лидера.
2021-09-22T08:00+0300
2021-09-22T08:00+0300
2021-09-22T08:00+0300
радио
экспертиза
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/11/44816847_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_a216cc79229b0dc0362c65a3bfe1126a.jpg
Цэрану: взлеты и провалы партии PAS
Цэрану: взлеты и провалы партии PAS
Для Цэрану очевидно, что партия PAS последовательно пытается внедрить политическую программу Майи Санду, и в этом смысле - это президентская партия, успехи и провалы которой зависят от политики, которую проводит глава государства Майя Санду.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/11/44816847_72:0:640:426_1920x0_80_0_0_06e588a85472b8f6af1232c50ba27548.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
экспертиза, подкасты, аудио
Цэрану: взлеты и провалы партии PAS
Аналитик дал предварительную оценку работы президентской партии "Действие и солидарность".
"Сейчас достаточно сложно говорить о каких-то конкретных результатах деятельности правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) - прошло немного времени, и траектория их поступательного движения достаточно мала. Велика вероятность ошибиться, давая какие-то точные и развернутые оценки, - заявил в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик Анатолий Цэрану.
Для Цэрану очевидно, что партия PAS последовательно пытается внедрить политическую программу Майи Санду, и в этом смысле - это президентская партия, успехи и провалы которой зависят от политики, которую проводит глава государства Майя Санду.
"О партии PAS можно судить по тому, что делала Майя Санду на протяжении последних шести месяцев с момента становления президентом. Здесь можно сказать одно – Майя Санду последовательно и настойчиво внедряет свою политическую программу, невзирая ни на что, и это упорство, с которым она проводит свою политическую линию, внушает определенное доверие и уважение", - заключил собеседник.