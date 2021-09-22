https://ru.sputnik.md/20210922/uefa-vystuplenie-sherifa-v-lch-uspekh-moldavskogo-futbola-44958907.html
Глава УЕФА: выступление "Шерифа" в ЛЧ - большой успех для молдавского футбола
Глава УЕФА: выступление "Шерифа" в ЛЧ - большой успех для молдавского футбола
Представители делегации УЕФА в Молдове прокомментировали успехи молдавской команды в Лиге чемпионов. 22.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-22T19:06+0300
2021-09-22T19:06+0300
2021-09-22T19:11+0300
фк "шериф"
уефа
спорт
в молдове
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КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Президент УЕФА Александер Чеферин, футболисты Луиш Фигу и Максвелл Шерер прокомментировали успех тираспольского "Шерифа" во время визита в Молдову. Цитаты представителей УЕФА опубликованы в соцсети клуба.Александр Чеферин назвал выход "Шерифа" в групповой этап Лиги чемпионов большим успехом для молдавского футбола.Луиш Фигу заявил, что клуб должен гордиться достигнутым успехом."Я думаю, выступать в Лиге чемпионов — это уже большой успех, так что я поздравляю "Шериф" с квалификацией. Думаю, они здорово начали турнир и могут помечтать о дальнейших успехах. Конечно, они не являются фаворитами, но в футболе это не имеет большого значения. Посмотрим, что случится на групповом этапе, но, как я и сказал, вам нужно действительно радоваться уже самому факту участия и гордиться этим", — сказал Фигу.Максвелл Шерер заявил, что для первого участия в Лиге "Шериф" показывает себя очень неплохо.Отметим, легендарные футболисты Луиш Фигу, Давор Шукер, Максвелл Шерер, Робби Кин, Надин Кесслер, а также президент УЕФА Александер Чеферин и посол УЕФА Звонимир Бобан посетили Молдову в связи с проведением в Кишиневе заседания исполкома УЕФА.
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фк "шериф", уефа, в молдове
Глава УЕФА: выступление "Шерифа" в ЛЧ - большой успех для молдавского футбола
19:06 22.09.2021 (обновлено: 19:11 22.09.2021)
Представители делегации УЕФА в Молдове прокомментировали успехи молдавской команды в Лиге чемпионов.
КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Президент УЕФА Александер Чеферин, футболисты Луиш Фигу и Максвелл Шерер прокомментировали успех тираспольского "Шерифа" во время визита в Молдову. Цитаты представителей УЕФА опубликованы в соцсети клуба.
Александр Чеферин назвал выход "Шерифа" в групповой этап Лиги чемпионов большим успехом для молдавского футбола.
"Если в начале мы все удивлялись выступлению "Шерифа", то теперь уже не удивляемся. В отборочном цикле они выиграли у команд с десятикратно большим бюджетом, теперь они обыграли соперника, у которого бюджет раз в 30 больше. На следующей неделе их ждет соперник со стократно большим бюджетом — так что если они выиграют, будет очень здорово. Респект "Шерифу", это большое достижение", — заявил глава УЕФА.
Луиш Фигу заявил, что клуб должен гордиться достигнутым успехом.
"Я думаю, выступать в Лиге чемпионов — это уже большой успех, так что я поздравляю "Шериф" с квалификацией. Думаю, они здорово начали турнир и могут помечтать о дальнейших успехах. Конечно, они не являются фаворитами, но в футболе это не имеет большого значения. Посмотрим, что случится на групповом этапе, но, как я и сказал, вам нужно действительно радоваться уже самому факту участия и гордиться этим", — сказал Фигу.
Максвелл Шерер заявил, что для первого участия в Лиге "Шериф" показывает себя очень неплохо.
"Первую игру они провели отлично, хорошо начав турнир. Они могут продолжать в том же духе, и главное то, что этот турнир открыт для всех, и у всех есть шанс попробовать себя на высшем уровне", — прокомментировал игру "Шерифа" Максвелл.
Отметим, легендарные футболисты Луиш Фигу, Давор Шукер, Максвелл Шерер, Робби Кин, Надин Кесслер, а также президент УЕФА Александер Чеферин и посол УЕФА Звонимир Бобан посетили Молдову в связи с проведением в Кишиневе заседания исполкома УЕФА.