https://ru.sputnik.md/20210922/uefa-vystuplenie-sherifa-v-lch-uspekh-moldavskogo-futbola-44958907.html

Глава УЕФА: выступление "Шерифа" в ЛЧ - большой успех для молдавского футбола

Глава УЕФА: выступление "Шерифа" в ЛЧ - большой успех для молдавского футбола

Представители делегации УЕФА в Молдове прокомментировали успехи молдавской команды в Лиге чемпионов. 22.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-22T19:06+0300

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фк "шериф"

уефа

спорт

в молдове

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КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Президент УЕФА Александер Чеферин, футболисты Луиш Фигу и Максвелл Шерер прокомментировали успех тираспольского "Шерифа" во время визита в Молдову. Цитаты представителей УЕФА опубликованы в соцсети клуба.Александр Чеферин назвал выход "Шерифа" в групповой этап Лиги чемпионов большим успехом для молдавского футбола.Луиш Фигу заявил, что клуб должен гордиться достигнутым успехом."Я думаю, выступать в Лиге чемпионов — это уже большой успех, так что я поздравляю "Шериф" с квалификацией. Думаю, они здорово начали турнир и могут помечтать о дальнейших успехах. Конечно, они не являются фаворитами, но в футболе это не имеет большого значения. Посмотрим, что случится на групповом этапе, но, как я и сказал, вам нужно действительно радоваться уже самому факту участия и гордиться этим", — сказал Фигу.Максвелл Шерер заявил, что для первого участия в Лиге "Шериф" показывает себя очень неплохо.Отметим, легендарные футболисты Луиш Фигу, Давор Шукер, Максвелл Шерер, Робби Кин, Надин Кесслер, а также президент УЕФА Александер Чеферин и посол УЕФА Звонимир Бобан посетили Молдову в связи с проведением в Кишиневе заседания исполкома УЕФА.

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2021

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фк "шериф", уефа, в молдове