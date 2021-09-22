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https://ru.sputnik.md/20210922/voennye-ucheniya-pri-uchastii-stran-nato-nachalis-na-ukraine-44965929.html
Военные учения при участии стран НАТО начались на Украине
Военные учения при участии стран НАТО начались на Украине
Военные учения при участии стран НАТО начались на Украине
2021-09-22T23:33+0300
2021-09-22T23:33+0300
политика
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КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия – 2021" стартовали на Украине в среду, сообщают "Известия" со ссылкой на украинское оборонное ведомство."Основная цель этих масштабных учений — повышение оборонного потенциала Украины и улучшения совместимости с вооруженными силами государств-членов НАТО", — говорится в сообщении.В учениях будут принимать участие 12,5 тыс. военнослужащих, более 600 единиц техники и вооружений. Маневры пройдут в три этапа: первые два будут посвящены отработке обороны государства от агрессии. На третьем этапе будет отработано управление группировками войск при участии подразделений вооруженных сил других государств. Учения продлятся до 30 сентября."К проведению стратегических командно-штабных учений для совместного выполнения учебно-боевых задач привлечены воинские подразделения 15 стран, среди них 11 стран-членов НАТО и 4 страны-партнера. Кроме того, от Североатлантического альянса, а именно от стратегического командования операций НАТО, запланировано участие группы экспертов", — добавили в ведомстве.
https://ru.sputnik.md/20210921/ukrainsko-amerikanskie-ucheniya-rapid-trident-2021-ugrozhayut-evrope-destabilizatsiey-44919925.html
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в мире, украина, нато, учения

Военные учения при участии стран НАТО начались на Украине

23:33 22.09.2021
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© Sputnik / СтрингерЭмблема НАТО на Европейской площади в Киеве.
Эмблема НАТО на Европейской площади в Киеве. - Sputnik Молдова, 1920, 22.09.2021
© Sputnik / Стрингер
В маневрах принимают участие 15 стран.
КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия – 2021" стартовали на Украине в среду, сообщают "Известия" со ссылкой на украинское оборонное ведомство.
"Основная цель этих масштабных учений — повышение оборонного потенциала Украины и улучшения совместимости с вооруженными силами государств-членов НАТО", — говорится в сообщении.
В учениях будут принимать участие 12,5 тыс. военнослужащих, более 600 единиц техники и вооружений. Маневры пройдут в три этапа: первые два будут посвящены отработке обороны государства от агрессии. На третьем этапе будет отработано управление группировками войск при участии подразделений вооруженных сил других государств. Учения продлятся до 30 сентября.
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"К проведению стратегических командно-штабных учений для совместного выполнения учебно-боевых задач привлечены воинские подразделения 15 стран, среди них 11 стран-членов НАТО и 4 страны-партнера. Кроме того, от Североатлантического альянса, а именно от стратегического командования операций НАТО, запланировано участие группы экспертов", — добавили в ведомстве.
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