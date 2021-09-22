https://ru.sputnik.md/20210922/vulkan-etna-na-sitsilii-snova-aktiven-44951756.html

Огонь из-под земли: вулкан Этна на Сицилии снова активен

Огонь из-под земли: вулкан Этна на Сицилии снова активен

видео Вулкан Этна на Сицилии снова проснулся

2021-09-22T19:00+0300

2021-09-22T19:00+0300

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видео

в мире

италия

извержение вулкана

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Извержение вулкана Этна возобновилось во вторник, после 20-дневного перерыва в сейсмической активности. Исполин изверг в небо столб дыма, который достигал девяти километров в высоту. Местная пресса пишет, что облака дыма можно увидеть в Катании и Таормине.Этна считается самым высоким действующим вулканом в Европе, она занимает площадь в 190 квадратных километров, превосходя другой итальянский вулкан - Везувий - в 2,5 раза.

италия

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2021

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видео, в мире, италия, извержение вулкана