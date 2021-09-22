https://ru.sputnik.md/20210922/vulkan-etna-na-sitsilii-snova-aktiven-44951756.html
Огонь из-под земли: вулкан Этна на Сицилии снова активен
Огонь из-под земли: вулкан Этна на Сицилии снова активен
видео Вулкан Этна на Сицилии снова проснулся
2021-09-22T19:00+0300
2021-09-22T19:00+0300
2021-09-22T19:00+0300
видео
в мире
италия
извержение вулкана
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Извержение вулкана Этна возобновилось во вторник, после 20-дневного перерыва в сейсмической активности. Исполин изверг в небо столб дыма, который достигал девяти километров в высоту. Местная пресса пишет, что облака дыма можно увидеть в Катании и Таормине.Этна считается самым высоким действующим вулканом в Европе, она занимает площадь в 190 квадратных километров, превосходя другой итальянский вулкан - Везувий - в 2,5 раза.
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видео, в мире, италия, извержение вулкана
Огонь из-под земли: вулкан Этна на Сицилии снова активен
Итальянский исполин ненадолго задремал, но уже проснулся и выпустил в небо столб дыма и пепла.
Извержение вулкана Этна возобновилось во вторник, после 20-дневного перерыва в сейсмической активности. Исполин изверг в небо столб дыма, который достигал девяти километров в высоту.
Местная пресса пишет, что облака дыма можно увидеть в Катании и Таормине.
Этна считается самым высоким действующим вулканом в Европе, она занимает площадь в 190 квадратных километров, превосходя другой итальянский вулкан - Везувий - в 2,5 раза.