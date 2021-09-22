Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон - Sputnik Молдова, 1920
Культура
Все о культуре, музыке, театре, живописи и модных трендах в Молдове и в мире – читайте на Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210922/yuriy-bykov-master-klass-44922696.html
Мастер-класс режиссера Юрия Быкова в Кишиневе отменяется
Мастер-класс режиссера Юрия Быкова в Кишиневе отменяется
Мастер-класс режиссера Юрия Быкова в Кишиневе отменяется
2021-09-22T11:22+0300
2021-09-22T11:35+0300
россия
кино
культура
пресс-центр
пресс-центр sputnik молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/14/44900386_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_fe44dd4fff5b6a465dcbfe31a3ae0540.jpg
КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik сообщает, что запланированная пресс-конференция и мастер-класс в Кишиневе Юрия Быкова отменяется из-за ухудшения состояния здоровья режиссера.По данным организаторов, у артиста диагностировали COVID-19.Юрий Быков получил известность благодаря драме "Жить" и фильму "Майор". В 2009 году снял короткометражный фильм "Начальник", в котором выступил как сценарист, режиссер, композитор, продюсер и актер. Фильм получил главный приз конкурса "Кинотавр. Короткий метр" на кинофестивале "Кинотавр".В 2013 году состоялась премьера фильма "Майор" в рамках "Недели критики" Каннского кинофестиваля. В 2016-2017 годах американская компания Netflix получила права на показ и пересняла фильм в формате мини-сериала "Семь секунд". В 2014 году вышел в свет социально-драматический фильм "Дурак". Картина получила ряд престижных наград, включая приз имени Г. Горина за лучший сценарий и диплом Гильдии киноведов и кинокритиков ("За бескомпромиссность художественного высказывания") на фестивале "Кинотавр-2014".
россия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/14/44900386_82:0:2739:1993_1920x0_80_0_0_bb61492b1caac46b8d0a41db45227f07.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, кино, пресс-центр, пресс-центр sputnik молдова

Мастер-класс режиссера Юрия Быкова в Кишиневе отменяется

11:22 22.09.2021 (обновлено: 11:35 22.09.2021)
88
© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЮрий Быков
Юрий Быков - Sputnik Молдова, 1920, 22.09.2021
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
/
Перейти в фотобанк
Российский режиссер Юрий Быков не приедет в Кишинев по состоянию здоровья.
КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik сообщает, что запланированная пресс-конференция и мастер-класс в Кишиневе Юрия Быкова отменяется из-за ухудшения состояния здоровья режиссера.
По данным организаторов, у артиста диагностировали COVID-19.
Юрий Быков получил известность благодаря драме "Жить" и фильму "Майор". В 2009 году снял короткометражный фильм "Начальник", в котором выступил как сценарист, режиссер, композитор, продюсер и актер. Фильм получил главный приз конкурса "Кинотавр. Короткий метр" на кинофестивале "Кинотавр".
В 2013 году состоялась премьера фильма "Майор" в рамках "Недели критики" Каннского кинофестиваля. В 2016-2017 годах американская компания Netflix получила права на показ и пересняла фильм в формате мини-сериала "Семь секунд". В 2014 году вышел в свет социально-драматический фильм "Дурак". Картина получила ряд престижных наград, включая приз имени Г. Горина за лучший сценарий и диплом Гильдии киноведов и кинокритиков ("За бескомпромиссность художественного высказывания") на фестивале "Кинотавр-2014".
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:22Мастер-класс режиссера Юрия Быкова в Кишиневе отменяется
10:55В России создают "умный автомат"
10:28Санду встретилась с генсеком ООН: что они обсудили
09:57Молдавские военные находятся на учениях в Румынии
09:27Где в Кишиневе 22 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:00Журавлев: как Молдове не попасть на "антироссийский крючок"
08:45Мир за сутки: заложники в Германии, нарушители в Нью-Йорке и опасность "дельты"
08:30Молдова может упустить серьезную экономическую выгоду
08:00Цэрану: взлеты и провалы партии PAS
07:30Мэр Кишинева обсудит с застройщиками развитие столицы
07:00Самый точный прогноз погоды: когда снова потеплеет
00:02Погодные рекорды Молдовы 22 сентября
ВчераНазваны причины мужского бесплодия после COVID-19
ВчераВ Аргентине через год запустят новый завод по производству "Спутника V"
ВчераБайден: США "завершили эру бесконечных войн"
ВчераКурс валют на среду: все основные валюты вырастут в цене
ВчераОграничения против COVID-19 на Украине усилят
ВчераГутерреш - на Генассамблее ООН: "Мы стоим на краю пропасти"
ВчераМолдова и Швейцария намерены развивать сотрудничество
ВчераДеньги Филата пустят на поддержку людей с ограниченными возможностями