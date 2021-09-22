https://ru.sputnik.md/20210922/yuriy-bykov-master-klass-44922696.html

Мастер-класс режиссера Юрия Быкова в Кишиневе отменяется

Мастер-класс режиссера Юрия Быкова в Кишиневе отменяется

Мастер-класс режиссера Юрия Быкова в Кишиневе отменяется

2021-09-22T11:22+0300

2021-09-22T11:22+0300

2021-09-22T11:35+0300

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КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik сообщает, что запланированная пресс-конференция и мастер-класс в Кишиневе Юрия Быкова отменяется из-за ухудшения состояния здоровья режиссера.По данным организаторов, у артиста диагностировали COVID-19.Юрий Быков получил известность благодаря драме "Жить" и фильму "Майор". В 2009 году снял короткометражный фильм "Начальник", в котором выступил как сценарист, режиссер, композитор, продюсер и актер. Фильм получил главный приз конкурса "Кинотавр. Короткий метр" на кинофестивале "Кинотавр".В 2013 году состоялась премьера фильма "Майор" в рамках "Недели критики" Каннского кинофестиваля. В 2016-2017 годах американская компания Netflix получила права на показ и пересняла фильм в формате мини-сериала "Семь секунд". В 2014 году вышел в свет социально-драматический фильм "Дурак". Картина получила ряд престижных наград, включая приз имени Г. Горина за лучший сценарий и диплом Гильдии киноведов и кинокритиков ("За бескомпромиссность художественного высказывания") на фестивале "Кинотавр-2014".

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