https://ru.sputnik.md/20210922/zakharova-aukus-nato-44944649.html

Захарова: создание AUKUS стало моральным унижением для Франции

Захарова: создание AUKUS стало моральным унижением для Франции

Захарова: создание AUKUS стало шоком для НАТО

2021-09-22T12:37+0300

2021-09-22T12:37+0300

2021-09-22T12:37+0300

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КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что создание партнерства США, Австралии и Великобритании (AUKUS) стало шоком для союзников по НАТО, а Францию просто морально унизило, пишет РИА Новости."Это стало абсолютной неожиданностью не для тех, кого Соединенные Штаты, Австралия и Британия называют своими противниками, против кого они собираются дружить, а для союзников и военно-политических блоков, в которые входят США и Британия. (...) Для НАТО это стало полной неожиданностью, шоком", – сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".По ее словам, США не проработали этот вопрос и не предупредили ближайших союзников по НАТО.Как отметила Захарова, еще не ясно, что было более болезненно для Франции – потеря многомиллиардного контракта или моральный ущерб.Напомним, Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и заявил, что он "в гневе", а Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в разговоре с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн выразил сожаление, что новое партнерство AUKUS не включает страны ЕС.

https://ru.sputnik.md/20210918/mid-frantsii-razryv-avstraliya-kontrakt-podlodki-podryv-doveriya-44851313.html

https://ru.sputnik.md/20210921/frantsiya-kontrakt-podlodki-44913898.html

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