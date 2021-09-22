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https://ru.sputnik.md/20210922/zakharova-aukus-nato-44944649.html
Захарова: создание AUKUS стало моральным унижением для Франции
Захарова: создание AUKUS стало моральным унижением для Франции
Захарова: создание AUKUS стало шоком для НАТО
2021-09-22T12:37+0300
2021-09-22T12:37+0300
политика
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нато
мария захарова
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КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что создание партнерства США, Австралии и Великобритании (AUKUS) стало шоком для союзников по НАТО, а Францию просто морально унизило, пишет РИА Новости."Это стало абсолютной неожиданностью не для тех, кого Соединенные Штаты, Австралия и Британия называют своими противниками, против кого они собираются дружить, а для союзников и военно-политических блоков, в которые входят США и Британия. (...) Для НАТО это стало полной неожиданностью, шоком", – сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".По ее словам, США не проработали этот вопрос и не предупредили ближайших союзников по НАТО.Как отметила Захарова, еще не ясно, что было более болезненно для Франции – потеря многомиллиардного контракта или моральный ущерб.Напомним, Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и заявил, что он "в гневе", а Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в разговоре с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн выразил сожаление, что новое партнерство AUKUS не включает страны ЕС.
https://ru.sputnik.md/20210918/mid-frantsii-razryv-avstraliya-kontrakt-podlodki-podryv-doveriya-44851313.html
https://ru.sputnik.md/20210921/frantsiya-kontrakt-podlodki-44913898.html
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россия, франция, нато, мария захарова, мид рф

Захарова: создание AUKUS стало моральным унижением для Франции

12:37 22.09.2021
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© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - Sputnik Молдова, 1920, 22.09.2021
© Пресс-служба МИД РФ
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Соглашение о партнерстве между США, Австралией и Британией (AUKUS) стало шоком для членов НАТО и моральным унижением для Франции.
КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что создание партнерства США, Австралии и Великобритании (AUKUS) стало шоком для союзников по НАТО, а Францию просто морально унизило, пишет РИА Новости.
"Это стало абсолютной неожиданностью не для тех, кого Соединенные Штаты, Австралия и Британия называют своими противниками, против кого они собираются дружить, а для союзников и военно-политических блоков, в которые входят США и Британия. (...) Для НАТО это стало полной неожиданностью, шоком", – сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Здание МИД Франции - Sputnik Молдова, 1920, 18.09.2021
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По ее словам, США не проработали этот вопрос и не предупредили ближайших союзников по НАТО.

"Вы посмотрите, что они сделали с Францией. Они ее в принципе морально унизили. 60 миллиардов (евро контракта) для них в той форме, в которой им об этом (о создании AUKUS) заявлено, это сильнейший удар. Самое главное, что Соединенные Штаты продемонстрировали всем от противников до союзников: есть только их интересы, которые развиваются, исходя из их сиюминутной конъюнктуры, все остальное вторично, и со всеми своими союзниками, партнерами, друзьями они будут поступать точно так же", – добавила она.

Как отметила Захарова, еще не ясно, что было более болезненно для Франции – потеря многомиллиардного контракта или моральный ущерб.
Напомним, Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.
Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и заявил, что он "в гневе", а Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в разговоре с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн выразил сожаление, что новое партнерство AUKUS не включает страны ЕС.
Жозеп Боррель - Sputnik Молдова, 1920, 21.09.2021
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Главы МИД стран ЕС поддержали Францию в ситуации с контрактом на подлодки
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