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Мир за сутки: заложники в Германии, нарушители в Нью-Йорке и опасность "дельты"
Мир за сутки: заложники в Германии, нарушители в Нью-Йорке и опасность "дельты"
Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке. 22.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-22T08:45+0300
2021-09-22T09:27+0300
в мире
германия
заложники
нью-йорк
генеральная ассамблея оон
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КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. На юге Германии в Баварии вооруженный человек взял в заложники троих пассажиров автобуса, пишет РИА Новости.Как следует из заявления властей, вечером во вторник сербский междугородный автобус ехал в сторону Мюнхена по автомагистрали A9, конечным пунктом назначения была Сербия.Предположительно, в автобусе произошла ссора между пассажирами, началась драка, в результате которой два человека получили легкие травмы. Автобус остановился, пассажиры покинули салон, три водителя остались внутри вместе с 30-летним гражданином Сербии, который, как предполагается, был вооружен.На место прибыл спецназ, а также полицейский вертолет, трасса была перекрыта в обе стороны.По мобильному телефону удалось связаться с одним из водителей, после чего они покинули автобус, а мужчина был задержан, он не оказывал сопротивления. Оружие на месте инцидента пока обнаружить не удалось.Истребитель перехватил самолет над Нью-ЙоркомВоенно-воздушным силам США во вторник днем пришлось поднять в воздух истребитель, чтобы перехватить частный самолет, нарушивший временную бесполетную зону над Нью-Йорком, где проходит Генассамблея ООН. Об этом сообщило Командование северо-американских сил военно-воздушной обороны.Самолет сопроводили из закрытой зоны без происшествий, также уточнили в ведомстве.Командование указывает, что нарушения в бесполетной зоне происходят время от времени и являются нормой.Эксперт рассказал, станет ли штамм "дельта" опаснееРуководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал в интервью РИА Новости, может ли стать штамм "дельта" коронавируса более опасным.По мнению эксперта, дальнейшие изменения штамма коронавируса, скорее всего, будут ответвлениями линии "дельта", но вероятность того, что этот вариант станет более опасным, невелика.Он отметил, что, по опубликованным зарубежными учеными данным, вариант "дельта" практически исчерпал себя и едва ли может дать жизнь еще более опасным штаммам.По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 229 миллионов.На утро 22 сентября число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 229 513 803. Из них 4 707 807 человек скончалось. На первой строчке по числу инфицированных – США (42 410 316). Следом идут Индия (33 504 534) и Бразилия (21 259 122).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (7 531 922), Россия (7 208 241), Франция (7 054 198), Турция (6 904 255), Иран (5 459 796), Аргентина (5 243 231) и Колумбия (4 943 622).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 461 415 случаев заражения, в Румынии – 1 158 841.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 283 950. Во вторник профильное министерство сообщило о 1300 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 6613, выздоровел 268 771 человек.
https://ru.sputnik.md/20210921/moldava-germania-44904615.html
https://ru.sputnik.md/20210921/guterresh-na-genassamblee-oon-my-stoim-na-krayu-propasti-44925072.html
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в мире, германия, заложники, нью-йорк, генеральная ассамблея оон

Мир за сутки: заложники в Германии, нарушители в Нью-Йорке и опасность "дельты"

08:45 22.09.2021 (обновлено: 09:27 22.09.2021)
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© REUTERS / Hannibal HanschkeПолицейские Германии
Полицейские Германии - Sputnik Молдова, 1920, 22.09.2021
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.
КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. На юге Германии в Баварии вооруженный человек взял в заложники троих пассажиров автобуса, пишет РИА Новости.
Как следует из заявления властей, вечером во вторник сербский междугородный автобус ехал в сторону Мюнхена по автомагистрали A9, конечным пунктом назначения была Сербия.
Предположительно, в автобусе произошла ссора между пассажирами, началась драка, в результате которой два человека получили легкие травмы. Автобус остановился, пассажиры покинули салон, три водителя остались внутри вместе с 30-летним гражданином Сербии, который, как предполагается, был вооружен.
На место прибыл спецназ, а также полицейский вертолет, трасса была перекрыта в обе стороны.
По мобильному телефону удалось связаться с одним из водителей, после чего они покинули автобус, а мужчина был задержан, он не оказывал сопротивления. Оружие на месте инцидента пока обнаружить не удалось.
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Истребитель перехватил самолет над Нью-Йорком

Военно-воздушным силам США во вторник днем пришлось поднять в воздух истребитель, чтобы перехватить частный самолет, нарушивший временную бесполетную зону над Нью-Йорком, где проходит Генассамблея ООН. Об этом сообщило Командование северо-американских сил военно-воздушной обороны.

"Истребитель F-16 перехватил небольшой одномоторный самолет авиации общего назначения, который нарушил зону временного ограничения полетов возле города Нью-Йорк", – говорится в заявлении командования.

Самолет сопроводили из закрытой зоны без происшествий, также уточнили в ведомстве.
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Командование указывает, что нарушения в бесполетной зоне происходят время от времени и являются нормой.

Эксперт рассказал, станет ли штамм "дельта" опаснее

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал в интервью РИА Новости, может ли стать штамм "дельта" коронавируса более опасным.
По мнению эксперта, дальнейшие изменения штамма коронавируса, скорее всего, будут ответвлениями линии "дельта", но вероятность того, что этот вариант станет более опасным, невелика.
"Скорее всего, и мы это видим уже сейчас, пока новые варианты будут в виде ответвлений линии "дельта". Такие штаммы будут иметь новые мутации, причем не только в гене S-белка, которые могут давать патогену преимущество по сравнению с тем вариантом "дельты", который существует сегодня", — сказал Хафизов.
Он отметил, что, по опубликованным зарубежными учеными данным, вариант "дельта" практически исчерпал себя и едва ли может дать жизнь еще более опасным штаммам.
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По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 229 миллионов.
На утро 22 сентября число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 229 513 803. Из них 4 707 807 человек скончалось. На первой строчке по числу инфицированных – США (42 410 316). Следом идут Индия (33 504 534) и Бразилия (21 259 122).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (7 531 922), Россия (7 208 241), Франция (7 054 198), Турция (6 904 255), Иран (5 459 796), Аргентина (5 243 231) и Колумбия (4 943 622).
На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 461 415 случаев заражения, в Румынии – 1 158 841.
В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 283 950. Во вторник профильное министерство сообщило о 1300 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 6613, выздоровел 268 771 человек.
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