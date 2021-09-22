https://ru.sputnik.md/20210922/zhdet-li-evropa-bezhentsev-iz-moldovy-44958024.html

Ждет ли Европа "беженцев" из Молдовы

Ждет ли Европа "беженцев" из Молдовы

Ждет ли Европа "беженцев" из Молдовы

2021-09-22T20:02+0300

2021-09-22T20:02+0300

2021-09-22T20:33+0300

общество

в молдове

германия

политическое убежище

мигранты

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КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. В последние несколько месяцев граждане Молдовы прочно удерживают лидерство по количеству заявок на предоставление политического убежища в Германии.Так, по данным издания Deutsche Welle, на молдаван сейчас приходится 50-60 процентов от общего числа такого рода заявителей. Причем сами немецкие власти убеждены, что термин "политический" в данном случае – чистая формальность. Стремление граждан Молдовы обосноваться в Германии обусловлено исключительно экономическими мотивами."С одной стороны, меня это удивляет, поскольку в Молдове достаточно спокойная обстановка, нет, в отличие от той же Украины, гражданского конфликта, – говорит в интервью радиостудии Sputnik Молдова проживающий ныне в Германии политолог Александр Рар. – С другой стороны, гражданину страны, не являющейся членом Евросоюза, весьма проблематично получить в Германии разрешение на работу и постоянное проживание. Единственный способ – или легализоваться через брак с немецким гражданином, или попытаться получить политическое убежище. К слову, последнее сегодня в Германии чаще всего предоставляют афганцам и сирийцам".Германия, отмечает Рар, по-прежнему никого сразу не выдворяет. По закону, любой может запросить политическое убежище и даже получить пособие, на которое вполне можно жить те несколько месяцев, пока вопрос рассматривается. Разумеется, в итоге скорее всего последует отказ, говорит политолог, поскольку немецкие власти тщательно проверяют каждого претендента на получение политического убежища. Но какое-то время социальные пособия в несколько сотен евро обеспечивают безбедное (по мнению гражданина небогатой страны) существование.Понятно, что подобное положение дел у немалого числа немцев восторга не вызывает.Однако, утверждает политолог, не меньшая часть немецкого общества выступает, напротив, за полную либерализацию. Это, как правило, молодые люди, которые считают себя прогрессивно мыслящими и живут представлением, что Германия 80 лет назад взяла на себя ужасный грех, развязав Вторую мировую войну. А значит, теперь должна "искупать вину, демонстрировать всем свою открытость и человеческое лицо"."Либеральные элиты Германии приводят еще и такой аргумент. Демографическая ситуация в стране ныне плачевна, в среднем в немецких семьях рождается менее одного ребенка. В то же время с каждым годом растет процент пенсионеров - через десять лет на пенсию выйдет поколение бэби-бума шестидесятых. Поэтому, с точки зрения немецких либералов, стране нужны мигранты", – сообщил Александр Рар.И в этом, по его мнению, тоже есть своя логика. Молдаване или, скажем, белорусы культурно и цивилизационно гораздо ближе немцам, нежели выходцы из Африки или Ближнего Востока, которые зачастую даже не способны выучить язык. Граждане постсоветских стран довольно легко ассимилируются в немецком обществе и вписываются в тамошние экономические отношения.Эксперт Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Екатерина Шумицкая также считает, что "стареющей Европе" приток мигрантов из стран СНГ может пойти на пользу."У Германии уже имеется опыт экономического роста, обусловленного "мигрантской" составляющей – когда в свое время в страну хлынул поток турецких граждан. Выходцы из постсоветских стран даже лучше вписываются в европейское пространство, и это отмечают многие исследователи. Другое дело, что в этой связи остается только сожалеть, что молдавское государство по-прежнему не способно обеспечить своим гражданам тот достойный уровень жизни, который эти граждане ищут в Германии", – сказала Шумицкая.При всем при этом существует мнение, что отношение Европы к вопросу миграции ныне не совсем то, которое наблюдалось в недавнем прошлом.К слову, вот как комментирует нынешний наплыв молдавских "беженцев" депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии и председатель Германо-молдавского форума Фриц Фельгентрой:"Никто из них не получит никакого убежища, это абсолютно ясно! Потому что в Молдове нет политических репрессий. И поэтому понятно, чем все это закончится. Но они нашли лазейку и используют ее. Но это лишь крохотная часть населения этой прекрасной страны и я думаю, что это наша обязанность - позаботиться о том, чтобы это прекратилось".И пока в ЕС ведутся споры, благом или угрозой являются для нее новые мигранты, для Молдовы отток населения в страны Европы – однозначное зло. При нынешних его темах, согласно недавнему исследованию ООН, к середине века республика потеряет половину своего населения.Он подчеркивает: беда Молдовы как государства в том, что избиратели в стране в реальности ни в какое европейское будущее республики не верят. Политическая элита и граждане Молдовы думают по-разному потому, что по-разному живут. Голосуя за "проевропейских" политиков, люди, говорит Крылов, на самом деле не хотят строить Европу в Молдове. Они просто всеми правдами и неправдами стремятся туда уехать.А есть ли хоть у какой-то части молдаван возможность обосноваться в Германии – покажет ближайшее будущее, полагает аналитик."Нужно, во-первых, дождаться следующего воскресенья и результатов выборов в Германии, а во-вторых, дать новому канцлеру хотя бы 100 дней для того, чтобы понять, какие изменения произойдут в стране. Пока непонятно, насколько серьезными они будут, но то, что после выборов Германия не будет прежней – это факт", – убежден Крылов.Он утверждает, что период правления ХДС-ХСС уходит в историю. Преемником Ангелы Меркель будет представитель социал-демократов, полагает аналитик."Новая власть будет обязана ответить на умонастроения граждан страны. И очевидное недовольство большого числа немцев тем, что Германия (не она одна, впрочем), увлеклась, скажем так, предоставлением своей территории для проживания выходцев из других стран, придется принимать во внимание", – считает Крылов.И возможно, говорит политолог, в ближайшее время гражданам Молдовы будет еще сложнее попасть в Германию.

https://ru.sputnik.md/20210915/kak-zhivut-migranty-v-litovskikh-lageryakh--eksklyuzivnyy-reportazh-sputnik-44768689.html

https://ru.sputnik.md/20210921/moldava-germania-44904615.html

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в молдове, германия, политическое убежище, мигранты