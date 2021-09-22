https://ru.sputnik.md/20210922/zhdet-li-evropa-bezhentsev-iz-moldovy-44958024.html
Ждет ли Европа "беженцев" из Молдовы
Ждет ли Европа "беженцев" из Молдовы
Ждет ли Европа "беженцев" из Молдовы
2021-09-22T20:02+0300
2021-09-22T20:02+0300
2021-09-22T20:33+0300
общество
в молдове
германия
политическое убежище
мигранты
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КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. В последние несколько месяцев граждане Молдовы прочно удерживают лидерство по количеству заявок на предоставление политического убежища в Германии.Так, по данным издания Deutsche Welle, на молдаван сейчас приходится 50-60 процентов от общего числа такого рода заявителей. Причем сами немецкие власти убеждены, что термин "политический" в данном случае – чистая формальность. Стремление граждан Молдовы обосноваться в Германии обусловлено исключительно экономическими мотивами."С одной стороны, меня это удивляет, поскольку в Молдове достаточно спокойная обстановка, нет, в отличие от той же Украины, гражданского конфликта, – говорит в интервью радиостудии Sputnik Молдова проживающий ныне в Германии политолог Александр Рар. – С другой стороны, гражданину страны, не являющейся членом Евросоюза, весьма проблематично получить в Германии разрешение на работу и постоянное проживание. Единственный способ – или легализоваться через брак с немецким гражданином, или попытаться получить политическое убежище. К слову, последнее сегодня в Германии чаще всего предоставляют афганцам и сирийцам".Германия, отмечает Рар, по-прежнему никого сразу не выдворяет. По закону, любой может запросить политическое убежище и даже получить пособие, на которое вполне можно жить те несколько месяцев, пока вопрос рассматривается. Разумеется, в итоге скорее всего последует отказ, говорит политолог, поскольку немецкие власти тщательно проверяют каждого претендента на получение политического убежища. Но какое-то время социальные пособия в несколько сотен евро обеспечивают безбедное (по мнению гражданина небогатой страны) существование.Понятно, что подобное положение дел у немалого числа немцев восторга не вызывает.Однако, утверждает политолог, не меньшая часть немецкого общества выступает, напротив, за полную либерализацию. Это, как правило, молодые люди, которые считают себя прогрессивно мыслящими и живут представлением, что Германия 80 лет назад взяла на себя ужасный грех, развязав Вторую мировую войну. А значит, теперь должна "искупать вину, демонстрировать всем свою открытость и человеческое лицо"."Либеральные элиты Германии приводят еще и такой аргумент. Демографическая ситуация в стране ныне плачевна, в среднем в немецких семьях рождается менее одного ребенка. В то же время с каждым годом растет процент пенсионеров - через десять лет на пенсию выйдет поколение бэби-бума шестидесятых. Поэтому, с точки зрения немецких либералов, стране нужны мигранты", – сообщил Александр Рар.И в этом, по его мнению, тоже есть своя логика. Молдаване или, скажем, белорусы культурно и цивилизационно гораздо ближе немцам, нежели выходцы из Африки или Ближнего Востока, которые зачастую даже не способны выучить язык. Граждане постсоветских стран довольно легко ассимилируются в немецком обществе и вписываются в тамошние экономические отношения.Эксперт Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Екатерина Шумицкая также считает, что "стареющей Европе" приток мигрантов из стран СНГ может пойти на пользу."У Германии уже имеется опыт экономического роста, обусловленного "мигрантской" составляющей – когда в свое время в страну хлынул поток турецких граждан. Выходцы из постсоветских стран даже лучше вписываются в европейское пространство, и это отмечают многие исследователи. Другое дело, что в этой связи остается только сожалеть, что молдавское государство по-прежнему не способно обеспечить своим гражданам тот достойный уровень жизни, который эти граждане ищут в Германии", – сказала Шумицкая.При всем при этом существует мнение, что отношение Европы к вопросу миграции ныне не совсем то, которое наблюдалось в недавнем прошлом.К слову, вот как комментирует нынешний наплыв молдавских "беженцев" депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии и председатель Германо-молдавского форума Фриц Фельгентрой:"Никто из них не получит никакого убежища, это абсолютно ясно! Потому что в Молдове нет политических репрессий. И поэтому понятно, чем все это закончится. Но они нашли лазейку и используют ее. Но это лишь крохотная часть населения этой прекрасной страны и я думаю, что это наша обязанность - позаботиться о том, чтобы это прекратилось".И пока в ЕС ведутся споры, благом или угрозой являются для нее новые мигранты, для Молдовы отток населения в страны Европы – однозначное зло. При нынешних его темах, согласно недавнему исследованию ООН, к середине века республика потеряет половину своего населения.Он подчеркивает: беда Молдовы как государства в том, что избиратели в стране в реальности ни в какое европейское будущее республики не верят. Политическая элита и граждане Молдовы думают по-разному потому, что по-разному живут. Голосуя за "проевропейских" политиков, люди, говорит Крылов, на самом деле не хотят строить Европу в Молдове. Они просто всеми правдами и неправдами стремятся туда уехать.А есть ли хоть у какой-то части молдаван возможность обосноваться в Германии – покажет ближайшее будущее, полагает аналитик."Нужно, во-первых, дождаться следующего воскресенья и результатов выборов в Германии, а во-вторых, дать новому канцлеру хотя бы 100 дней для того, чтобы понять, какие изменения произойдут в стране. Пока непонятно, насколько серьезными они будут, но то, что после выборов Германия не будет прежней – это факт", – убежден Крылов.Он утверждает, что период правления ХДС-ХСС уходит в историю. Преемником Ангелы Меркель будет представитель социал-демократов, полагает аналитик."Новая власть будет обязана ответить на умонастроения граждан страны. И очевидное недовольство большого числа немцев тем, что Германия (не она одна, впрочем), увлеклась, скажем так, предоставлением своей территории для проживания выходцев из других стран, придется принимать во внимание", – считает Крылов.И возможно, говорит политолог, в ближайшее время гражданам Молдовы будет еще сложнее попасть в Германию.
https://ru.sputnik.md/20210915/kak-zhivut-migranty-v-litovskikh-lageryakh--eksklyuzivnyy-reportazh-sputnik-44768689.html
https://ru.sputnik.md/20210921/moldava-germania-44904615.html
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в молдове, германия, политическое убежище, мигранты
КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. В последние несколько месяцев граждане Молдовы прочно удерживают лидерство по количеству заявок на предоставление политического убежища в Германии.
Так, по данным издания Deutsche Welle, на молдаван сейчас приходится 50-60 процентов от общего числа такого рода заявителей. Причем сами немецкие власти убеждены, что термин "политический" в данном случае – чистая формальность. Стремление граждан Молдовы обосноваться в Германии обусловлено исключительно экономическими мотивами.
"Мы приехали, чтобы не зимовать дома. Потому что не можем позволить себе покупать газ по восемь леев за кубометр. Нам жить не на что. Если бы было на что жить, я бы не каталась с детьми в Германию", – цитирует немецкое издание молодую женщину из Молдовы.
"С одной стороны, меня это удивляет, поскольку в Молдове достаточно спокойная обстановка, нет, в отличие от той же Украины, гражданского конфликта, – говорит в интервью радиостудии Sputnik Молдова
проживающий ныне в Германии политолог Александр Рар. – С другой стороны, гражданину страны, не являющейся членом Евросоюза, весьма проблематично получить в Германии разрешение на работу и постоянное проживание. Единственный способ – или легализоваться через брак с немецким гражданином, или попытаться получить политическое убежище. К слову, последнее сегодня в Германии чаще всего предоставляют афганцам и сирийцам".
Германия, отмечает Рар, по-прежнему никого сразу не выдворяет. По закону, любой может запросить политическое убежище и даже получить пособие, на которое вполне можно жить те несколько месяцев, пока вопрос рассматривается. Разумеется, в итоге скорее всего последует отказ, говорит политолог, поскольку немецкие власти тщательно проверяют каждого претендента на получение политического убежища. Но какое-то время социальные пособия в несколько сотен евро обеспечивают безбедное (по мнению гражданина небогатой страны) существование.
Понятно, что подобное положение дел у немалого числа немцев восторга не вызывает.
"Сегодня по этой теме общество Германии расколото. Консервативно настроенные немцы, а это не менее трети населения страны, выступают против миграции, особенно нелегальной. Им очень не нравится, что хорошо отлаженная социальная система, ресурсы которой предназначены тем, кто действительно нуждается, тратит деньги на пособия "для паразитов," – говорит Рар.
Однако, утверждает политолог, не меньшая часть немецкого общества выступает, напротив, за полную либерализацию. Это, как правило, молодые люди, которые считают себя прогрессивно мыслящими и живут представлением, что Германия 80 лет назад взяла на себя ужасный грех, развязав Вторую мировую войну. А значит, теперь должна "искупать вину, демонстрировать всем свою открытость и человеческое лицо".
"Либеральные элиты Германии приводят еще и такой аргумент. Демографическая ситуация в стране ныне плачевна, в среднем в немецких семьях рождается менее одного ребенка. В то же время с каждым годом растет процент пенсионеров - через десять лет на пенсию выйдет поколение бэби-бума шестидесятых. Поэтому, с точки зрения немецких либералов, стране нужны мигранты", – сообщил Александр Рар.
И в этом, по его мнению, тоже есть своя логика. Молдаване или, скажем, белорусы культурно и цивилизационно гораздо ближе немцам, нежели выходцы из Африки или Ближнего Востока, которые зачастую даже не способны выучить язык. Граждане постсоветских стран довольно легко ассимилируются в немецком обществе и вписываются в тамошние экономические отношения.
Эксперт Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Екатерина Шумицкая также считает, что "стареющей Европе" приток мигрантов из стран СНГ может пойти на пользу.
"У Германии уже имеется опыт экономического роста, обусловленного "мигрантской" составляющей – когда в свое время в страну хлынул поток турецких граждан. Выходцы из постсоветских стран даже лучше вписываются в европейское пространство, и это отмечают многие исследователи. Другое дело, что в этой связи остается только сожалеть, что молдавское государство по-прежнему не способно обеспечить своим гражданам тот достойный уровень жизни, который эти граждане ищут в Германии", – сказала Шумицкая.
При всем при этом существует мнение, что отношение Европы к вопросу миграции ныне не совсем то, которое наблюдалось в недавнем прошлом.
"Это изначально не лучшая затея – требовать убежища на основании низкого уровня жизни у себя на родине, – говорит заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. – Европа в целом наелась подобной миграции и ужесточает в ее отношении законодательство, правила и меры. Организация потоков беженцев, например, из северной Африки – это полулегальный бизнес, и ЕС с ним сегодня борется".
К слову, вот как комментирует нынешний наплыв молдавских "беженцев" депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии и председатель Германо-молдавского форума Фриц Фельгентрой:
"Никто из них не получит никакого убежища, это абсолютно ясно! Потому что в Молдове нет политических репрессий. И поэтому понятно, чем все это закончится. Но они нашли лазейку и используют ее. Но это лишь крохотная часть населения этой прекрасной страны и я думаю, что это наша обязанность - позаботиться о том, чтобы это прекратилось".
И пока в ЕС ведутся споры, благом или угрозой являются для нее новые мигранты, для Молдовы отток населения в страны Европы – однозначное зло. При нынешних его темах, согласно недавнему исследованию ООН, к середине века республика потеряет половину своего населения.
"Сегодняшний молдавский политический класс не понимает, что ныне в стране осуществляется уже не миграционный процесс, а исход населения. Ну а Германия попросту представляется одной из наиболее привлекательных территорий для жизни", – сообщил Sputnik Молдова политический аналитик Валентин Крылов.
Он подчеркивает: беда Молдовы как государства в том, что избиратели в стране в реальности ни в какое европейское будущее республики не верят. Политическая элита и граждане Молдовы думают по-разному потому, что по-разному живут. Голосуя за "проевропейских" политиков, люди, говорит Крылов, на самом деле не хотят строить Европу в Молдове. Они просто всеми правдами и неправдами стремятся туда уехать.
А есть ли хоть у какой-то части молдаван возможность обосноваться в Германии – покажет ближайшее будущее, полагает аналитик.
"Нужно, во-первых, дождаться следующего воскресенья и результатов выборов в Германии, а во-вторых, дать новому канцлеру хотя бы 100 дней для того, чтобы понять, какие изменения произойдут в стране. Пока непонятно, насколько серьезными они будут, но то, что после выборов Германия не будет прежней – это факт", – убежден Крылов.
Он утверждает, что период правления ХДС-ХСС уходит в историю. Преемником Ангелы Меркель будет представитель социал-демократов, полагает аналитик.
"Новая власть будет обязана ответить на умонастроения граждан страны. И очевидное недовольство большого числа немцев тем, что Германия (не она одна, впрочем), увлеклась, скажем так, предоставлением своей территории для проживания выходцев из других стран, придется принимать во внимание", – считает Крылов.
И возможно, говорит политолог, в ближайшее время гражданам Молдовы будет еще сложнее попасть в Германию.