https://ru.sputnik.md/20210923/biolog-otsenil-vozmozhnost-poyavleniya-novogo-shtamma-covid-19-44996484.html

Биолог оценил возможность появления нового штамма COVID-19

Биолог оценил возможность появления нового штамма COVID-19

Появится ли новый штамм коронавируса ответ биолога

2021-09-23T23:00+0300

2021-09-23T23:00+0300

2021-09-23T23:00+0300

коронавирус

в мире

штаммы

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КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Вероятность появления нового суперштамма коронавируса оценил ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации Национальной медицинской библиотеки институтов здравоохранения США Евгений Кунин, передает МИР24 со ссылкой на "Вечернюю Москву". Специалист полагает, что новый штамм вряд ли будет вариацией "дельты", который еще не вытеснил все штаммы полностью. Остальные варианты вируса также продолжают эволюционировать, и результаты этой эволюции могут стать опасными для человечества.Одним из возможных прародителей суперштамма, по мнению биотехнолога, может стать "гамма" – он обладает способностью более эффективно проникать в клетки и уходить от действия вакцин.Теоретически новый штамм может появиться где угодно, в любой стране, отметил ученый.

https://ru.sputnik.md/20210921/shtamm-delta-rossia-44909884.html

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в мире, штаммы