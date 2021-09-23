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Биолог оценил возможность появления нового штамма COVID-19
Биолог оценил возможность появления нового штамма COVID-19
Появится ли новый штамм коронавируса ответ биолога
2021-09-23T23:00+0300
2021-09-23T23:00+0300
коронавирус
в мире
штаммы
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КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Вероятность появления нового суперштамма коронавируса оценил ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации Национальной медицинской библиотеки институтов здравоохранения США Евгений Кунин, передает МИР24 со ссылкой на "Вечернюю Москву". Специалист полагает, что новый штамм вряд ли будет вариацией "дельты", который еще не вытеснил все штаммы полностью. Остальные варианты вируса также продолжают эволюционировать, и результаты этой эволюции могут стать опасными для человечества.Одним из возможных прародителей суперштамма, по мнению биотехнолога, может стать "гамма" – он обладает способностью более эффективно проникать в клетки и уходить от действия вакцин.Теоретически новый штамм может появиться где угодно, в любой стране, отметил ученый.
https://ru.sputnik.md/20210921/shtamm-delta-rossia-44909884.html
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в мире, штаммы

Биолог оценил возможность появления нового штамма COVID-19

23:00 23.09.2021
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© Пресс-служба Госкорпорации Ростех / Перейти в фотобанкПроизводство препарата "Ковид-глобулин" на основе плазмы крови переболевших COVID-19
Производство препарата Ковид-глобулин на основе плазмы крови переболевших COVID-19 - Sputnik Молдова, 1920, 23.09.2021
© Пресс-служба Госкорпорации Ростех
/
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Специалист полагает, что возникнуть этот штамм может где угодно.
КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Вероятность появления нового суперштамма коронавируса оценил ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации Национальной медицинской библиотеки институтов здравоохранения США Евгений Кунин, передает МИР24 со ссылкой на "Вечернюю Москву".
Медицинский персонал на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани - Sputnik Молдова, 1920, 21.09.2021
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21 сентября, 11:12
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Специалист полагает, что новый штамм вряд ли будет вариацией "дельты", который еще не вытеснил все штаммы полностью. Остальные варианты вируса также продолжают эволюционировать, и результаты этой эволюции могут стать опасными для человечества.
Одним из возможных прародителей суперштамма, по мнению биотехнолога, может стать "гамма" – он обладает способностью более эффективно проникать в клетки и уходить от действия вакцин.
Теоретически новый штамм может появиться где угодно, в любой стране, отметил ученый.
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