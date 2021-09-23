https://ru.sputnik.md/20210923/chto-namerena-delat-mayya-sandu-s-pridnestrovem-44993693.html

Что намерена делать Майя Санду с Приднестровьем

Что намерена делать Майя Санду с Приднестровьем

Что намерена делать Майя Санду с Приднестровьем

2021-09-23T19:00+0300

2021-09-23T19:00+0300

2021-09-23T19:00+0300

радио

в молдове

приднестровье

россия

майя санду

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Глава государства Майя Санду, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, подтвердила позицию молдавского правительства по вопросу вывода российского военного контингента из Приднестровья, а также вывоза и утилизации вооружений, хранящихся в Колбасне.Означают ли заявления молдавского президента выстраивание четкой антироссийской внешнеполитической линии, либо сделано это заявление сугубо протокольно, так же как и в случае с предыдущими главами правительств страны и президентами?Удастся ли вывезти арсенал оружия, расположенный в селе Колбасна?Есть ли у официального Кишинева четкое видение решения приднестровской проблемы?Об этом в программе "Экспертиза" рассказал политический аналитик Корнелиу Чуря.

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2021

Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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