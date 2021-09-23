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Что намерена делать Майя Санду с Приднестровьем
Что намерена делать Майя Санду с Приднестровьем
Что намерена делать Майя Санду с Приднестровьем
2021-09-23T19:00+0300
2021-09-23T19:00+0300
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Глава государства Майя Санду, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, подтвердила позицию молдавского правительства по вопросу вывода российского военного контингента из Приднестровья, а также вывоза и утилизации вооружений, хранящихся в Колбасне.Означают ли заявления молдавского президента выстраивание четкой антироссийской внешнеполитической линии, либо сделано это заявление сугубо протокольно, так же как и в случае с предыдущими главами правительств страны и президентами?Удастся ли вывезти арсенал оружия, расположенный в селе Колбасна?Есть ли у официального Кишинева четкое видение решения приднестровской проблемы?Об этом в программе "Экспертиза" рассказал политический аналитик Корнелиу Чуря.
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Андрей Петрик
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в молдове, приднестровье, россия, майя санду, видео

Что намерена делать Майя Санду с Приднестровьем

19:00 23.09.2021
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© Sputnik
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
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Выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, глава государства вновь вернулась к своей риторике по необходимости вывода ограниченной группы российских войск (ОГРВ) и миротворцев из региона: к чему приведут такие заявления?
Глава государства Майя Санду, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, подтвердила позицию молдавского правительства по вопросу вывода российского военного контингента из Приднестровья, а также вывоза и утилизации вооружений, хранящихся в Колбасне.

"В духе конституционного нейтралитета Молдовы и международного права мы хотим напомнить, что наша позиция по полному и безусловному выводу российских войск остается неизменной. Она включает вывоз или уничтожение вооружений, хранящихся на складах в Колбасне, которые представляют опасность для всего региона. Мы рассчитываем на международную поддержку в этом смысле", - заявила Санду.

Означают ли заявления молдавского президента выстраивание четкой антироссийской внешнеполитической линии, либо сделано это заявление сугубо протокольно, так же как и в случае с предыдущими главами правительств страны и президентами?
Удастся ли вывезти арсенал оружия, расположенный в селе Колбасна?
Есть ли у официального Кишинева четкое видение решения приднестровской проблемы?
Об этом в программе "Экспертиза" рассказал политический аналитик Корнелиу Чуря.
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