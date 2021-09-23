https://ru.sputnik.md/20210923/delo-skripaley-britaniya-nazvala-otravitelem-virtualnogo-generala-44980491.html

Дело Скрипалей: Британия назвала отравителем виртуального генерала

Дело Скрипалей: Британия назвала отравителем виртуального генерала

В 2018 году среди отравившихся в Солсбери оказались бывший советский разведчик-перебежчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 23.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-23T15:08+0300

2021-09-23T15:08+0300

2021-09-23T15:28+0300

великобритания

колумнистика

лондон

отравление

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В изложении СМИ новость звучит так: прокуратура Великобритании предъявила обвинение третьему участнику отравления Скрипалей. Это некий Сергей Федотов, впрочем, на самом деле он и не Федотов вовсе.Напомним, весной-летом 2018 года в маленьких английских городках Солсбери и Эймсбери несколько человек отравились неизвестными веществами. Среди них были двое граждан России и четверо англичан: один полицейский, двое жителей Эймсбери, одна женщина из Солсбери. Почти все они выздоровели, только женщина из Солсбери умерла.И Эймсбери, и Солсбери расположены в непосредственной близости от знаменитой военной биолаборатории Портон-Даун. Там хранятся самые опасные химические и биологические вещества на планете. Например, ученые лаборатории активно работают с таким ядом, как рицин, и не так давно придумали от него противоядие.Портон-Даун печально известен своими опытами на людях. Сразу после войны английские ученые вывезли из Германии целую коллекцию ядов, химического и биологического оружия и принялись активно с ним экспериментировать. В качестве подопытных использовались английские военнослужащие. Их запирали в газовые камеры, проливали им на кожу смертоносные яды. В ходе опытов они частично теряли зрение, слух, испытывали сильные боли и судороги.В 1953-м году экспериментаторы накапали на руку летчика Рональда Мэддисона нервно-паралитическое вещество. Молодой человек погиб. Суд признал его смерть случайностью. Подобные случаи подробно описывает британский историк Роб Ивенс в своей книге "Отравленные газом: военно-химические опыты на людях в Портон-Дауне".В экспериментах британских военных вынуждены были принять участие тысячи человек. Эти удивительные опыты, несколько напоминающие эксперименты доктора Менгеле, шли вплоть до 1989 года.В 1960-е годы Минобороны Британии проводило симуляции атак с использованием биооружия в лондонской подземке. Обезвреженные споры сибирской язвы смешивали с тальком, распыляли через вентиляционную систему и смотрели, как это все распространяется на станциях метро. Лондонцев, естественно, ни о чем не предупреждали.В стране регулярно случались опасные утечки. В 1978 году болгарского диссидента Георгия Маркова отравили рицином в самом центре Лондона. В 2002 году у каких-то террористов в том же Лондоне нашли все компоненты для синтеза зарина. В 2006 году на Пикадилли обнаружили следы полония — из этого английские власти быстренько сочинили "дело Литвиненко".В общем, у англичан довольно плохой бэкграунд в плане безопасного обращения с отравляющими веществами. Неудивительно, что в окрестностях Портон-Дауна люди травятся с такой регулярностью.Однако в 2018 году среди отравившихся в Солсбери оказались бывший советский разведчик-перебежчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. И понеслась. Британская машина пропаганды принялась неумолимо продвигать в мозги обывателей идею о том, что Скрипалей пытались убить русские. Старшего — за то, что он когда-то оказался предателем, ну, а дочь — за компанию, наверное. Так возникло пресловутое "дело Скрипалей".Перечислять все нестыковки в этом сюжете — это лить воду на мельницу его создателей. Чем больше мы опровергаем все эти бредни, тем большее значение им придаем. Давайте лучше посмотрим, насколько структурно схожа эта история с другой британской провокацией.Был такой старый смешной французский фильм с Пьером Ришаром "Укол зонтиком". Он вольно пересказывает удивительную историю, которую британские спецслужбы накрутили вокруг смерти диссидента Маркова. В 1978 году в массы была запущена версия о том, что некий болгарский кагэбэшник подстерег его на мосту Ватерлоо и средь бела дня уколол зонтиком, смазанным рицином. Отчего несчастный диссидент вскоре и скончался, несмотря на все усилия британских врачей.Как ни старались английские спецслужбисты и сотрудники Скотленд-Ярда, ни одного доказательства в пользу этой версии так и не было найдено. В 2013 году дело о гибели Маркова было закрыто за полным отсутствием улик. Болгарский следователь цинично предположил, что диссидента просто залечили врачи в английской больнице.Однако этот развесистый фейк до сих пор гуляет по интернету и стал краеугольным камнем пропаганды против болгарской и советской спецслужб — одна из версий мифа гласит, что КГБ СССР "помогло" болгарским коллегам.Почти двадцать лет английский взгляд на гибель Маркова продвигал болгарский журналист-расследователь Христо Христов. Он сочинял все новые книги, требовал открыть архивы КГБ, боролся с давно почившим болгарским коммунизмом, в общем, "мемориалил" по полной. Однако к 2013 году стало ясно, что тема выжата досуха. Новые книги Христова никто не читал, а кто такой Марков, все забыли. Тему коварных славянских силовиков срочно требовалось разогреть.И тут Христо Христова на посту ручного "независимого журналиста" английских спецслужб сменил его соотечественник, тезка и ровесник — Христо Грозев. Используя все риторические приемы предшественника, он быстро превзошел его в смелости фантазии. Грозев понял, что сохранить свое положение можно, только если постоянно подкидывать общественности новые темы. Тут уже не надо было заводить архивы, над рукописями трястись. Используя Bellingcat — "сливной инструмент", по выражению Марии Захаровой, — Грозев принялся метать фейки с дух захватывающей скоростью.Сначала это были Петров и Боширов. То есть на самом деле Чепига и Мишкин. Они из ГРУ, на самом деле. Они отравили Скрипалей. А до этого взорвали склад в Чехословакии. Шарились по горам где-то на Балканах. Делали нехорошее с какими-то российскими оппозиционерами. Отравили еще кого-то в Болгарии. В перерыве были на какой-то свадьбе. Там фотографировались с каким-то генералом. Почему генералом, а не полковником? Ай, не мешайте рассказывать!Так вот, на свадьбе был генерал. Тоже из ГРУ, значит. И этот свадебный генерал тоже, вроде бы, отравил Скрипалей. Хотя в Солсбери он никогда не бывал и пресловутый шпиль не видал. Генерала зовут Сергей Федотов. То есть Денис Сергеев. Или, может быть, Сергей Денисов, не важно. И вот эта-то фейковая личность, само существование которой никем не доказано, и есть пресловутый "третий подозреваемый", к которому есть вопросы у Королевской прокуратуры Великобритании. "Третий человек" типа. Был такой английский фильм хороший.На самом деле, история со Скрипалями порождает вопросы отнюдь не к российским, а к британским властям. Все выглядит так, будто сначала отец и дочь стали жертвами то ли какой-то утечки, то ли какого-то опыта над людьми специалистов из Портон-Дауна, потом попали в больницу, где с ними неизвестно что проделывали, и наконец вообще пропали.Гражданка России Юлия Скрипаль появилась перед камерами один-единственный раз и выглядела перепуганной до чертиков. Гражданина России и Великобритании Сергея Скрипаля публика не видела с марта 2018 года. Что с ними? Их похитили? Насильно удерживают? Живы ли они?В попытках скрыть свои преступления — или преступные ошибки — руководство страны заказало Bellingcat дезинформационную кампанию против России и принялось с бешеной скоростью уничтожать улики. Дом Скрипаля был разобран по кирпичику — там сменили даже крышу. Зачем-то был убит кот разведчика.Правительство Великобритании до сих пор не предъявило никаких улик, отвергло многочисленные предложения российских властей по проведению экспертиз, не позволило российским дипломатам встретиться со Скрипалями, в общем, нарушило все нормы международного расследования, принятые в цивилизованном обществе.Лидер британской оппозиции Джереми Корбин справедливо раскритиковал в палате общин фейковое "дело Скрипалей", а его пресс-секретарь провел параллель между этой провокацией и знаменитой пробиркой с белым порошком, которую Колин Пауэлл выдавал за химическое оружие Саддама Хусейна.Британскому правительству давно пора ответить перед международной общественностью за дело Скрипалей. И отдельно, конечно, за кота.

https://ru.sputnik.md/20210303/fabrika-feykov-i-ee-istinnye-khozyaeva-33852111.html

https://ru.sputnik.md/20191205/delo-skripaley-20-k-chemu-privedet-diplomaticheskiy-skandal-mezhdu-russia-i-Germany-28451124.html

https://ru.sputnik.md/20201029/london-podtverzhdaet-protiv-russia-vedetsya-gryaznaya-voyna-32213689.html

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великобритания, колумнистика, лондон, отравление