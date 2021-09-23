https://ru.sputnik.md/20210923/deputaty-snizhenie-nds-sektor-horeca-44985564.html

Депутаты приняли в двух чтениях снижение НДС для сектора HoReCa

Депутаты приняли в двух чтениях снижение НДС для сектора HoReCa

Депутаты приняли в двух чтениях снижение НДС для сектора HoReCa

2021-09-23T13:19+0300

2021-09-23T13:19+0300

2021-09-23T13:41+0300

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КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Cнижение НДС для сектора HoReCa с 12% до 6% вступит в силу 1 октября. Соответствующее решение приняли в парламенте в четверг. Законопроект о понижении налога поддержали 86 депутатов. Как говорится в законопроекте, снижение возможно при введении чрезвычайного положения в стране или ЧП в здравоохранении.В Молдове ЧП в области общественного здоровья было введено на национальном уровне 10 сентября и будет активно до 30 октября.Как отметили в парламенте, закон, предусматривающий снижение налога на добавленную стоимость для некоторых видов экономической деятельности, был опубликован 21 мая и должен был вступить в силу 21 ноября 2021 года.Авторы нового законопроекта предложили ускорить запуск налоговых льгот для HoReCa с учетом значительных убытков, понесенных компаниями из-за ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19.Таким образом, с 1 октября этого года пониженная ставка НДС в размере 6% будет применяться для услуг размещения в отелях, а также для деятельности заведений общепита, за исключением продажи алкоголя.Проект закона будет обсуждаться на пленарном заседании законодательного органа.

https://ru.sputnik.md/20210922/nds-sektora-horeca-mogut-ponizit-1-oktyabrya-44948552.html

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в молдове, молдова, ндс, парламент, horeca