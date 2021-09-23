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Депутаты парламента собрались на очередное заседание
https://ru.sputnik.md/20210923/deputaty-snizhenie-nds-sektor-horeca-44985564.html
Депутаты приняли в двух чтениях снижение НДС для сектора HoReCa
Депутаты приняли в двух чтениях снижение НДС для сектора HoReCa
Депутаты приняли в двух чтениях снижение НДС для сектора HoReCa
2021-09-23T13:19+0300
2021-09-23T13:41+0300
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КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Cнижение НДС для сектора HoReCa с 12% до 6% вступит в силу 1 октября. Соответствующее решение приняли в парламенте в четверг. Законопроект о понижении налога поддержали 86 депутатов. Как говорится в законопроекте, снижение возможно при введении чрезвычайного положения в стране или ЧП в здравоохранении.В Молдове ЧП в области общественного здоровья было введено на национальном уровне 10 сентября и будет активно до 30 октября.Как отметили в парламенте, закон, предусматривающий снижение налога на добавленную стоимость для некоторых видов экономической деятельности, был опубликован 21 мая и должен был вступить в силу 21 ноября 2021 года.Авторы нового законопроекта предложили ускорить запуск налоговых льгот для HoReCa с учетом значительных убытков, понесенных компаниями из-за ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19.Таким образом, с 1 октября этого года пониженная ставка НДС в размере 6% будет применяться для услуг размещения в отелях, а также для деятельности заведений общепита, за исключением продажи алкоголя.Проект закона будет обсуждаться на пленарном заседании законодательного органа.
https://ru.sputnik.md/20210922/nds-sektora-horeca-mogut-ponizit-1-oktyabrya-44948552.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, ндс, парламент, horeca

Депутаты приняли в двух чтениях снижение НДС для сектора HoReCa

13:19 23.09.2021 (обновлено: 13:41 23.09.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausRestaurant
Restaurant - Sputnik Молдова, 1920, 23.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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В связи с действием ЧП в здравоохранении для сектора HoReCa решено снизить НДС.
КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Cнижение НДС для сектора HoReCa с 12% до 6% вступит в силу 1 октября. Соответствующее решение приняли в парламенте в четверг.
Законопроект о понижении налога поддержали 86 депутатов.
Как говорится в законопроекте, снижение возможно при введении чрезвычайного положения в стране или ЧП в здравоохранении.
В Молдове ЧП в области общественного здоровья было введено на национальном уровне 10 сентября и будет активно до 30 октября.
Как отметили в парламенте, закон, предусматривающий снижение налога на добавленную стоимость для некоторых видов экономической деятельности, был опубликован 21 мая и должен был вступить в силу 21 ноября 2021 года.
Калькулятор и очки, график планирования экономики - Sputnik Молдова, 1920, 22.09.2021
Экономика
НДС для сектора HoReCa могут понизить с 1 октября
Вчера, 15:02
238
Авторы нового законопроекта предложили ускорить запуск налоговых льгот для HoReCa с учетом значительных убытков, понесенных компаниями из-за ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19.
Таким образом, с 1 октября этого года пониженная ставка НДС в размере 6% будет применяться для услуг размещения в отелях, а также для деятельности заведений общепита, за исключением продажи алкоголя.
Проект закона будет обсуждаться на пленарном заседании законодательного органа.
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