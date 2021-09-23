https://ru.sputnik.md/20210923/direktor-nalogovaea-tamozhennaea-sluzhba-naznachat-pravitelstvo-44986246.html

Директоров Налоговой и Таможенной служб будет назначать правительство

Директоров Налоговой и Таможенной служб будет назначать правительство

Директоров Налоговой и Таможенной службы будет назначать правительство

2021-09-23T13:43+0300

2021-09-23T13:43+0300

2021-09-23T14:14+0300

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КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Директора Государственной налоговой службы и Таможенной службы будут назначаться правительством по предложению министра финансов. Такое решение приняли депутаты в парламенте. Отметим, до сих пор директоров этих служб назначал министр финансов.По мнению авторов, депутатов фракции PAS, предлагаемые поправки направлены на достижение целей, поставленных программой деятельности правительства в налогово-таможенной сфере.Изменение способа назначения и освобождения от должности глав упомянутых административных органов, как считают авторы проекта, будет способствовать консолидации прямых функций, выполняемых правительством, с точки зрения экономической стабильности и управления государственными финансами.Закон вступает в силу со дня опубликования в "Официальном мониторе".

https://ru.sputnik.md/20210922/naznacheniya-uvolneniya-moldove-44950437.html

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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