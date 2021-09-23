https://ru.sputnik.md/20210923/direktor-nalogovaea-tamozhennaea-sluzhba-naznachat-pravitelstvo-44986246.html
Директоров Налоговой и Таможенной служб будет назначать правительство
Директоров Налоговой и Таможенной служб будет назначать правительство
Директоров Налоговой и Таможенной службы будет назначать правительство
2021-09-23T13:43+0300
2021-09-23T13:43+0300
2021-09-23T14:14+0300
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КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Директора Государственной налоговой службы и Таможенной службы будут назначаться правительством по предложению министра финансов. Такое решение приняли депутаты в парламенте. Отметим, до сих пор директоров этих служб назначал министр финансов.По мнению авторов, депутатов фракции PAS, предлагаемые поправки направлены на достижение целей, поставленных программой деятельности правительства в налогово-таможенной сфере.Изменение способа назначения и освобождения от должности глав упомянутых административных органов, как считают авторы проекта, будет способствовать консолидации прямых функций, выполняемых правительством, с точки зрения экономической стабильности и управления государственными финансами.Закон вступает в силу со дня опубликования в "Официальном мониторе".
https://ru.sputnik.md/20210922/naznacheniya-uvolneniya-moldove-44950437.html
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в молдове, молдова, парламент
Директоров Налоговой и Таможенной служб будет назначать правительство
13:43 23.09.2021 (обновлено: 14:14 23.09.2021)
Теперь министр финансов сможет только предлагать кандидатов, а решение будет за кабмином.
КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Директора Государственной налоговой службы и Таможенной службы будут назначаться правительством по предложению министра финансов. Такое решение приняли депутаты в парламенте.
Отметим, до сих пор директоров этих служб назначал министр финансов.
По мнению авторов, депутатов фракции PAS, предлагаемые поправки направлены на достижение целей, поставленных программой деятельности правительства в налогово-таможенной сфере.
Изменение способа назначения и освобождения от должности глав упомянутых административных органов, как считают авторы проекта, будет способствовать консолидации прямых функций, выполняемых правительством, с точки зрения экономической стабильности и управления государственными финансами.
Закон вступает в силу со дня опубликования в "Официальном мониторе".