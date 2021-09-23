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Депутаты парламента собрались на очередное заседание
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Директоров Налоговой и Таможенной служб будет назначать правительство
Директоров Налоговой и Таможенной служб будет назначать правительство
Директоров Налоговой и Таможенной службы будет назначать правительство
2021-09-23T13:43+0300
2021-09-23T14:14+0300
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КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Директора Государственной налоговой службы и Таможенной службы будут назначаться правительством по предложению министра финансов. Такое решение приняли депутаты в парламенте. Отметим, до сих пор директоров этих служб назначал министр финансов.По мнению авторов, депутатов фракции PAS, предлагаемые поправки направлены на достижение целей, поставленных программой деятельности правительства в налогово-таможенной сфере.Изменение способа назначения и освобождения от должности глав упомянутых административных органов, как считают авторы проекта, будет способствовать консолидации прямых функций, выполняемых правительством, с точки зрения экономической стабильности и управления государственными финансами.Закон вступает в силу со дня опубликования в "Официальном мониторе".
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, парламент

Директоров Налоговой и Таможенной служб будет назначать правительство

13:43 23.09.2021 (обновлено: 14:14 23.09.2021)
302
© Sputnik / Miroslav RotariГосударственная Налоговая Служба
Государственная Налоговая Служба - Sputnik Молдова, 1920, 23.09.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Теперь министр финансов сможет только предлагать кандидатов, а решение будет за кабмином.
КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Директора Государственной налоговой службы и Таможенной службы будут назначаться правительством по предложению министра финансов. Такое решение приняли депутаты в парламенте.
Отметим, до сих пор директоров этих служб назначал министр финансов.
По мнению авторов, депутатов фракции PAS, предлагаемые поправки направлены на достижение целей, поставленных программой деятельности правительства в налогово-таможенной сфере.
Кабинет министров - Sputnik Молдова, 1920, 22.09.2021
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Изменение способа назначения и освобождения от должности глав упомянутых административных органов, как считают авторы проекта, будет способствовать консолидации прямых функций, выполняемых правительством, с точки зрения экономической стабильности и управления государственными финансами.
Закон вступает в силу со дня опубликования в "Официальном мониторе".
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