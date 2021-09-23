https://ru.sputnik.md/20210923/es-zakryl-dlya-moldovy-vezd-dlya-nesuschestvennykh-poezdok-45003034.html
ЕС закрыл для Молдовы въезд для "несущественных поездок"
ЕС закрыл для Молдовы въезд для "несущественных поездок"
Евросоюз закрыл Молдове въезд для несущественных поездок
2021-09-23T22:56+0300
2021-09-23T22:56+0300
2021-09-23T22:56+0300
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КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Совет ЕС исключил в четверг две страны - Республику Молдова и и Боснию и Герцеговину - из "зеленого" перечня государств, откуда разрешены несущественные поездки. Как сообщает пресс-служба Совета ЕС, "В соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС, Совет обновил список стран, особых административных регионов и других образований и территориальных властей, для которых следует снять ограничения на поездки. В частности, в список были добавлены Чили, Кувейт и Руанда, а из списка были исключены Босния и Герцеговина и Республика Молдова".В сообщении также говорится, что принятое решение "не вредит возможности государств-членов отменить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС для полностью вакцинированных путешественников".Критерии определения третьих стран, для которых необходимо отменить текущие ограничения на поездки, были обновлены 20 мая. Они охватывают эпидемиологическую ситуацию и общий ответ на COVID-19, а также надежность доступной информации и источников данных, - отмечается в релизе.
https://ru.sputnik.md/20210922/ogranicheniy-budet-bolshe-pravitelstvo-utochnyaet-reshenie-nchkoz-44962090.html
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в мире, молдова, европейский союз
ЕС закрыл для Молдовы въезд для "несущественных поездок"
Совет ЕС исключил две страны, в том числе Молдову, из списка разрешенных для несущественных поездок.
КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Совет ЕС исключил в четверг две страны - Республику Молдова и и Боснию и Герцеговину - из "зеленого" перечня государств, откуда разрешены несущественные поездки.
Как сообщает пресс-служба Совета ЕС, "В соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС, Совет обновил список стран, особых административных регионов и других образований и территориальных властей, для которых следует снять ограничения на поездки. В частности, в список были добавлены Чили, Кувейт и Руанда, а из списка были исключены Босния и Герцеговина и Республика Молдова".
В сообщении также говорится, что принятое решение "не вредит возможности государств-членов отменить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС для полностью вакцинированных путешественников".
Критерии определения третьих стран, для которых необходимо отменить текущие ограничения на поездки, были обновлены 20 мая. Они охватывают эпидемиологическую ситуацию и общий ответ на COVID-19, а также надежность доступной информации и источников данных, - отмечается в релизе.