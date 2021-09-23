https://ru.sputnik.md/20210923/es-zakryl-dlya-moldovy-vezd-dlya-nesuschestvennykh-poezdok-45003034.html

ЕС закрыл для Молдовы въезд для "несущественных поездок"

ЕС закрыл для Молдовы въезд для "несущественных поездок"

Евросоюз закрыл Молдове въезд для несущественных поездок

2021-09-23T22:56+0300

2021-09-23T22:56+0300

2021-09-23T22:56+0300

коронавирус

в мире

молдова

европейский союз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/0c/31647427_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d4b0196ee5064c75d31db89cc10207db.jpg

КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Совет ЕС исключил в четверг две страны - Республику Молдова и и Боснию и Герцеговину - из "зеленого" перечня государств, откуда разрешены несущественные поездки. Как сообщает пресс-служба Совета ЕС, "В соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС, Совет обновил список стран, особых административных регионов и других образований и территориальных властей, для которых следует снять ограничения на поездки. В частности, в список были добавлены Чили, Кувейт и Руанда, а из списка были исключены Босния и Герцеговина и Республика Молдова".В сообщении также говорится, что принятое решение "не вредит возможности государств-членов отменить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС для полностью вакцинированных путешественников".Критерии определения третьих стран, для которых необходимо отменить текущие ограничения на поездки, были обновлены 20 мая. Они охватывают эпидемиологическую ситуацию и общий ответ на COVID-19, а также надежность доступной информации и источников данных, - отмечается в релизе.

https://ru.sputnik.md/20210922/ogranicheniy-budet-bolshe-pravitelstvo-utochnyaet-reshenie-nchkoz-44962090.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, молдова, европейский союз