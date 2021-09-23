Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
Францию ждут кислотные дожди из-за извержения на Канарах - синоптики
102
Метеорологи изучили влияние на атмосферу вулканической активности на острове Пальма.
КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Выходные во Франции могут испортить кислотные дожди, которые пройдут вследствие извержения вулкана на острове Пальма (Канарские острова, Испания), заявил глава метеорологической службы телеканала BFMTV Кристоф Персон, об этом сообщает РИА Новости.
20 сентября, 19:31
336
синоптик отмечает, что, помимо потока лавы вулкан на острове Пальма выбрасывает в атмосферу большое количество оксида серы. В результате извержения образовалось целое облако газа, содержащее серу, которое может вызвать кислотные дожди на находящихся под ним территориях.
"Этот вулкан извергает огромное количество серы, по несколько тонн в день … И постепенно, день за днем, эта масса диоксида серы достигнет Франции. И это будет иметь соответствующие последствия, поскольку сера вступает в реакцию с водяным паром в воздухе, в результате чего образуется серная кислота, которая вызывает кислотные дожди. Это дожди, которые уже идут недалеко от Франции, и которые, безусловно, пройдут у нас на этих выходных", - заявил Персон.
В минувшее воскресенье днем на острове Пальма началось извержение вулканической гряды Кумбре-Вьеха в муниципалитете Эль-Пасо. Ранее Национальный географический институт Испании фиксировал рост сейсмической активности на острове Пальма, за неделю произошло более 25 тысяч землетрясений. Эвакуировано более 6 тысяч человек, более сотни домов повреждены.
20 сентября, 09:57
209
В последний раз на Пальме извергался вулкан Тенегия в 1971 году.