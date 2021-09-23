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Францию ждут кислотные дожди из-за извержения на Канарах - синоптики
Францию ждут кислотные дожди из-за извержения на Канарах - синоптики
Францию ждут кислотные дожди из-за извержения на Канарах
2021-09-23T21:00+0300
2021-09-23T21:00+0300
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извержение
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КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Выходные во Франции могут испортить кислотные дожди, которые пройдут вследствие извержения вулкана на острове Пальма (Канарские острова, Испания), заявил глава метеорологической службы телеканала BFMTV Кристоф Персон, об этом сообщает РИА Новости.синоптик отмечает, что, помимо потока лавы вулкан на острове Пальма выбрасывает в атмосферу большое количество оксида серы. В результате извержения образовалось целое облако газа, содержащее серу, которое может вызвать кислотные дожди на находящихся под ним территориях.В минувшее воскресенье днем на острове Пальма началось извержение вулканической гряды Кумбре-Вьеха в муниципалитете Эль-Пасо. Ранее Национальный географический институт Испании фиксировал рост сейсмической активности на острове Пальма, за неделю произошло более 25 тысяч землетрясений. Эвакуировано более 6 тысяч человек, более сотни домов повреждены.В последний раз на Пальме извергался вулкан Тенегия в 1971 году.
https://ru.sputnik.md/20210920/premer-ispania-izverzheniye-vulkan-44883199.html
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в мире, осадки, франция, синоптики, извержение

Францию ждут кислотные дожди из-за извержения на Канарах - синоптики

21:00 23.09.2021
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© REUTERS / Spanish Emergency Military Unit (UME)/Reuters TVИзвержение вулкана на острове Ла Пальма
Извержение вулкана на острове Ла Пальма - Sputnik Молдова, 1920, 23.09.2021
© REUTERS / Spanish Emergency Military Unit (UME)/Reuters TV
Метеорологи изучили влияние на атмосферу вулканической активности на острове Пальма.
КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Выходные во Франции могут испортить кислотные дожди, которые пройдут вследствие извержения вулкана на острове Пальма (Канарские острова, Испания), заявил глава метеорологической службы телеканала BFMTV Кристоф Персон, об этом сообщает РИА Новости.
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синоптик отмечает, что, помимо потока лавы вулкан на острове Пальма выбрасывает в атмосферу большое количество оксида серы. В результате извержения образовалось целое облако газа, содержащее серу, которое может вызвать кислотные дожди на находящихся под ним территориях.
"Этот вулкан извергает огромное количество серы, по несколько тонн в день … И постепенно, день за днем, эта масса диоксида серы достигнет Франции. И это будет иметь соответствующие последствия, поскольку сера вступает в реакцию с водяным паром в воздухе, в результате чего образуется серная кислота, которая вызывает кислотные дожди. Это дожди, которые уже идут недалеко от Франции, и которые, безусловно, пройдут у нас на этих выходных", - заявил Персон.
В минувшее воскресенье днем на острове Пальма началось извержение вулканической гряды Кумбре-Вьеха в муниципалитете Эль-Пасо. Ранее Национальный географический институт Испании фиксировал рост сейсмической активности на острове Пальма, за неделю произошло более 25 тысяч землетрясений. Эвакуировано более 6 тысяч человек, более сотни домов повреждены.
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В последний раз на Пальме извергался вулкан Тенегия в 1971 году.
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