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Депутаты парламента собрались на очередное заседание
https://ru.sputnik.md/20210923/genprokuratura-venetsianskaya-komissiya-44977545.html
Генпрокуратура повторно обратилась в Венецианскую комиссию
Генпрокуратура повторно обратилась в Венецианскую комиссию
Генпрокуратура повторно обратилась в Венецианскую комиссию
2021-09-23T11:45+0300
2021-09-23T11:57+0300
в молдове
молдова
генеральная прокуратура
венецианская комиссия
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КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Генеральная прокуратура повторно обратилась в Венецианскую комиссию с просьбой выразить свое мнение о том, может ли быть генеральный прокурор членом Высшего совета безопасности.В то же время инстанция просит Венецианскую комиссию выступить против политического давления, которому подвергается прокуратура."Генпрокуратура призывает Венецианскую комиссию высказаться о недопустимости политического давления, представить аргументы, которые объяснят риски нелояльного политического отношения и негативного влияния отсутствия честного сотрудничества и разделения властей", – говорится в сообщении ведомства.Также в Генпрокуратуре выступили за проведение реформ, в том числе и внедрении механизма оценки деятельности прокуратуры строго в рамках закона и при условии соблюдения принципа разделения властей. Кроме того, в инстанции выступили за справедливый диалог и взаимное уважение, дабы показать обществу, что все эти меры добросовестно выполняются.Напомним, 21 августа Генпрокуратура обратилась в международные структуры с просьбой проанализировать предложенные депутатами поправки к Закону о прокуратуре.На заседании парламента 24 августа депутаты проголосовали в окончательном чтении за законопроект о внесении изменений в Закон о прокуратуре, а 3 сентября закон был опубликован в "Официальном мониторе".Согласно законопроекту, оценка деятельности генерального прокурора будет проводиться специальной комиссией. Эта процедура может проводиться не чаще одного раза в год.
https://ru.sputnik.md/20210913/popravki-zakon-prokurature-44720169.html
https://ru.sputnik.md/20210821/genprokuratura-pozhalovalas-v-mezhdunarodnye-struktury-na-vmeshatelstvo-vlastey-44122013.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, генеральная прокуратура, венецианская комиссия

Генпрокуратура повторно обратилась в Венецианскую комиссию

11:45 23.09.2021 (обновлено: 11:57 23.09.2021)
168
© Sputnik / Mihai CarausProcuratura Generală
Procuratura Generală - Sputnik Молдова, 1920, 23.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Генпрокуратура Молдовы направила в Венецианскую комиссию новый запрос.
КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Генеральная прокуратура повторно обратилась в Венецианскую комиссию с просьбой выразить свое мнение о том, может ли быть генеральный прокурор членом Высшего совета безопасности.
В то же время инстанция просит Венецианскую комиссию выступить против политического давления, которому подвергается прокуратура.
"Генпрокуратура призывает Венецианскую комиссию высказаться о недопустимости политического давления, представить аргументы, которые объяснят риски нелояльного политического отношения и негативного влияния отсутствия честного сотрудничества и разделения властей", – говорится в сообщении ведомства.
Конституционный суд Молдавии - Sputnik Молдова, 1920, 13.09.2021
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Также в Генпрокуратуре выступили за проведение реформ, в том числе и внедрении механизма оценки деятельности прокуратуры строго в рамках закона и при условии соблюдения принципа разделения властей. Кроме того, в инстанции выступили за справедливый диалог и взаимное уважение, дабы показать обществу, что все эти меры добросовестно выполняются.
Напомним, 21 августа Генпрокуратура обратилась в международные структуры с просьбой проанализировать предложенные депутатами поправки к Закону о прокуратуре.
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На заседании парламента 24 августа депутаты проголосовали в окончательном чтении за законопроект о внесении изменений в Закон о прокуратуре, а 3 сентября закон был опубликован в "Официальном мониторе".
Согласно законопроекту, оценка деятельности генерального прокурора будет проводиться специальной комиссией. Эта процедура может проводиться не чаще одного раза в год.
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