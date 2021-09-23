https://ru.sputnik.md/20210923/genprokuratura-venetsianskaya-komissiya-44977545.html

Генпрокуратура повторно обратилась в Венецианскую комиссию

Генпрокуратура повторно обратилась в Венецианскую комиссию

Генпрокуратура повторно обратилась в Венецианскую комиссию

2021-09-23T11:45+0300

2021-09-23T11:45+0300

2021-09-23T11:57+0300

в молдове

молдова

генеральная прокуратура

венецианская комиссия

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КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Генеральная прокуратура повторно обратилась в Венецианскую комиссию с просьбой выразить свое мнение о том, может ли быть генеральный прокурор членом Высшего совета безопасности.В то же время инстанция просит Венецианскую комиссию выступить против политического давления, которому подвергается прокуратура."Генпрокуратура призывает Венецианскую комиссию высказаться о недопустимости политического давления, представить аргументы, которые объяснят риски нелояльного политического отношения и негативного влияния отсутствия честного сотрудничества и разделения властей", – говорится в сообщении ведомства.Также в Генпрокуратуре выступили за проведение реформ, в том числе и внедрении механизма оценки деятельности прокуратуры строго в рамках закона и при условии соблюдения принципа разделения властей. Кроме того, в инстанции выступили за справедливый диалог и взаимное уважение, дабы показать обществу, что все эти меры добросовестно выполняются.Напомним, 21 августа Генпрокуратура обратилась в международные структуры с просьбой проанализировать предложенные депутатами поправки к Закону о прокуратуре.На заседании парламента 24 августа депутаты проголосовали в окончательном чтении за законопроект о внесении изменений в Закон о прокуратуре, а 3 сентября закон был опубликован в "Официальном мониторе".Согласно законопроекту, оценка деятельности генерального прокурора будет проводиться специальной комиссией. Эта процедура может проводиться не чаще одного раза в год.

https://ru.sputnik.md/20210913/popravki-zakon-prokurature-44720169.html

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https://ru.sputnik.md/20210921/stoyanoglo-konstitutsionnyy-sud-44908513.html

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в молдове, молдова, генеральная прокуратура, венецианская комиссия