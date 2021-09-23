https://ru.sputnik.md/20210923/kalendar-prazdnichnykh-vykhodnykh-dney-moldove-na-2022-god-44964096.html

Календарь праздничных и выходных дней в Молдове на 2022 год

Календарь праздничных и выходных дней в Молдове на 2022 год

Календарь праздничных и выходных дней в Молдове на 2022 год

2021-09-23T07:30+0300

2021-09-23T07:30+0300

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инфографика

в молдове

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Согласно Трудовому кодексу Молдовы, нерабочими праздничными днями в республике являются:Действующее законодательство предусматривает, что "привлечение к работе в нерабочие праздничные дни работников в возрасте до восемнадцати лет и беременных женщин не допускается".

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в молдове, инфографика