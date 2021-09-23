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Календарь праздничных и выходных дней в Молдове на 2022 год
07:30 23.09.2021 (обновлено: 08:28 23.09.2021)
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Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, на какие числа выпадают выходные и праздничные дни в республике в 2022 году.
Согласно Трудовому кодексу Молдовы, нерабочими праздничными днями в республике являются:
1 января – Новый год;
7 и 8 января – Рождество Христово по старому стилю;
8 марта – Международный женский день;
первый и второй дни Пасхи по церковному календарю;
второй понедельник после Пасхи (Радуница);
1 мая – День международной солидарности трудящихся;
9 мая – День Победы и памяти героев, павших за независимость Родины;
9 мая – День Европы;
27 августа – День независимости;
31 августа – праздник "Лимба ноастрэ";
25 декабря – Рождество Христово по новому стилю;
престольный праздник населенного пункта, установленный согласно закону местным советом муниципия, города, коммуны, села (в Кишиневе Храм города отмечают 14 октября).
Действующее законодательство предусматривает, что "привлечение к работе в нерабочие праздничные дни работников в возрасте до восемнадцати лет и беременных женщин не допускается".