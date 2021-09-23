https://ru.sputnik.md/20210923/khorosho-li-prezident-moldovy-vystupila-v-oon-44999521.html

Хорошо ли президент Молдовы выступила в ООН

Хорошо ли президент Молдовы выступила в ООН

Хорошо ли президент Молдовы выступила в ООН

2021-09-23T21:50+0300

2021-09-23T21:50+0300

2021-09-23T22:08+0300

политика

оон

майя санду

президент молдовы

в молдове

колумнистика

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Выступления руководителей Молдовы в Организации Объединенных Наций почти всегда были чем-то ритуальным. Исключение составляет разве что выступление первого главы государства Мирчи Снегура в 1992 году — своего рода "учредительная речь", когда Молдову приняли в члены ООН после провозглашения независимости.Немного статистикиПредставители Молдовы произносили речи в Нью-Йорке не один раз, и даже не десяток. С 1992 по 2020 годы на общих прениях в Генеральной ассамблее ООН руководители страны разных эшелонов выступали 30 раз, и речь Майи Санду стала 31-й в этом ряду.Президенты представляли Молдову в ООН десять раз. Больше всех выступал Мирча Снегур — в 1992, 1994 и 1995 годах. По два раза на трибуну Генассамблеи ООН поднимались президенты Петр Лучинский (в 1998 и 2000 годах), Владимир Воронин (в 2003 и 2005 годах) и Игорь Додон (в 2019 и 2020 годах). Причем во второй раз, на юбилейной сессии в честь 75-летия ООН, Додон выступил по видеосвязи, из-за пандемии COVID-19.Президенты были не единственными руководителями Молдовы, кому предоставляли слово на сессиях Генассамблеи. С 2006 по 2010 годы и с 2013 по 2018 годы Молдову на ГА ООН представляли премьер-министры и вице-премьер министры. По 9 раз выступали министры иностранных дел и постоянные представители при ООН. То есть, подняться на трибуну ООН — это, в общем, рутина.Как правильно выступить в ООН — климат и пандемияНа глобальной, международной арене от Молдовы зависит немного — вернее сказать, чуть более чем ничего. Соответственно, и тематика выступлений уже давно отработана и вошла в привычную колею. Президенты менялись, а темы их речей оставались примерно одними и теми же.Речь Майи Санду в этом смысле оказалась типичным произведением грамотного спичрайтера, знакомого с вопросом. Вы президент Молдовы и хотите выступить с трибуны Генассамблеи ООН? Это проще, чем выступить на собрании жилищного кооператива. Начните с Целей устойчивого развития, перейдите к проблеме глобального изменения климата, остановитесь на приднестровском конфликте и выводе российских войск.Коснитесь вопросов международной безопасности и борьбы с бедностью. Приправьте актуальными для Молдовы в этом году вопросами, завершите призывом к международной солидарности. Ваша речь готова.По этим многократно испытанным лекалам была построена и речь Майи Санду, дебютировавшей в ООН. Новым для этого, типично президентского, выступления стал лишь раздел, посвященный пандемии COVID-19. Президент выразила благодарность Европейскому союзу и ВОЗ за помощь в борьбе с пандемией. (Китай и Россия, помогавшие Молдове вакцинами, средствами защиты и оборудованием, Майя Санду отдельно не упомянула в своей благодарственной речи, отнеся их ко "всем нашим друзьям и партнерам").Изменение климата также присутствовало. Хотя это, наверное, последняя из проблем, которая волнует граждан Молдовы. По крайней мере, судя по опросам американского Международного республиканского института — в списке из 19 наиболее важных проблем, которые беспокоят жителей нашей бедной, во всех смыслах, страны, изменение климата полностью отсутствует. С другой стороны, нельзя же выступить на глобальном форуме, не упоминая о глобальных проблемах. Это все равно, что появиться на королевском приеме в Букингемском дворце без смокинга или в слаксах. Пусть мир видит, что мы не в стороне, что мы цивилизованы, вовлечены и сопереживаем.Что президенты говорили в ООН о приднестровской проблемеВопрос разрешения приднестровского конфликта — это обязательная тема для выступления президентов Молдовы в ООН. О необходимости решить эту проблему исключительно мирным путем говорили абсолютно все президенты Молдовы, выступавшие на Генеральной ассамблее.С той же последовательностью абсолютно все президенты Молдовы говорили в ООН о необходимости вывода российских военнослужащих и вооружений из Приднестровья. Но говорили с разной интонацией.Например, президент Владимир Воронин в 2003-м не упоминал о выводе российских войск вовсе. В отношении Приднестровья он упомянул о намерении Молдовы отказаться от унитарного государства и перейти к федеративному устройству, с принятием новой Конституции.В 2005-м году, после срыва договоренностей по приднестровскому урегулированию и предвыборного поворота к евроинтеграции, характер речи радикально изменился. Владимир Воронин призвал в Генассамблее ООН к "полному и безусловному" выводу российских войск из Приднестровья, а также к "демократизации и демилитаризации" региона и установлению "государственного контроля над границами". Приднестровские власти он назвал "тоталитарным сепаратистским режимом".Николае Тимофти (в легитимности которого многие граждане Молдовы сомневаются до сих пор), выступая в ООН в 2012 году, заявил, что российские войска находятся в Приднестровье "без согласия принимающей стороны, вопреки конституционным рамкам и международным соглашениям".Президент Игорь Додон в 2019-м году ограничился упоминанием о том, что "с этой трибуны несколько раз звучали призывы о выводе иностранных военнослужащих и вывозе боеприпасов с территории Республики Молдова". Вслед за этим он приветствовал инициативы России, о которых в Кишиневе говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу (а в Москве обсуждал глава МИДЕИ Нику Попеску), относительно уничтожения на месте запасов старых боеприпасов в Приднестровье.Майя Санду, объективно говоря, прошла по фарватеру между жесткой речью Воронина образца 2005-го года и оптимистичным выступлением Игоря Додона в 2019-м.Президент Молдовы заявила, что "позиция Молдовы о полном и безоговорочном выводе российских вооруженных сил остается неизменной. Это же касается и вывоза или уничтожения боеприпасов в Кобасне — складов вооружений, которые представляют угрозу безопасности и окружающей среде для всего региона".И обо всем остальномВ речи Майи Санду были и моменты, о которых президенты не говорили раньше. Но в общем, лучше бы этих моментов не было.Например, сомнительным выглядит бодро прозвучавший тезис о том, что "мы соединяем Молдову с остальной Европой — с помощью мостов, современных железных дорог, с помощью взаимоподключения электросетей и газопроводов".Каких мостов и каких "современных железных дорог" — осталось не вполне понятным. Тем более в плачевной ситуации, когда Молдавская железная дорога каждый день балансирует на грани банкротства, а само предприятие ждет "распил" и реструктуризация уже через пару лет — по новому проекту, принятому в парламенте в четверг.Взаимоподключение энергосистем Молдовы и Румынии — дело тоже не новое, о котором говорят как бы ни все последнее десятилетие. А что касается газопроводов, то о неясной судьбе газопровода Яссы-Унгены-Кишинев в минувшие годы не писал только очень ленивый обозреватель.Некоторое недоумение вызывает и заявление Майи Санду в ООН о том, что Молдова "является частью зон свободной торговли как с Европейским союзом, так и с нашими восточными соседями. И мы можем обеспечить отличные возможности для бизнеса в обоих направлениях".Этот тезис был бы вполне уместен до 2014 года, когда Молдова пользовалась одновременно и преференциями режима ассиметричной торговли с ЕС, и преимуществами свободной торговли в СНГ. Однако после поспешного подписания соглашения об ассоциации с ЕС — и это нельзя не признать — торговля на восточных рынках для Молдовы оказалась несколько осложнена, мягко говоря. А вопрос о торговле на рынках ЕС до сих пор остается спорным: экономисты все еще не могут договориться, больше пользы или вреда принесло это нашей стране.Горьким сарказмом выглядят и слова Майи Санду о том, что Молдова — это страна "людей с высоким уровнем образования" (здесь бы вспомнить об "оптимизации" школ и дефиците учителей в лицеях и гимназиях). Печально прозвучали и слова о том, что "защита окружающей среды — это базовая часть нашего процесса реформ". Если поглядеть на пересыхающий Днестр и вспомнить о строительстве каскада украинских ГЭС на главной водной артерии Молдовы, процесс реформ начинает выглядеть вовсе не таким безоблачным.Но в целом, можно сказать, президент Молдовы в ООН не опозорилась — хотя самым важным в ее выступлении и стал сам факт выступления. Такой, в конце концов, ритуал. Ах, да. И еще Майя Санду встретилась в Нью-Йорке с Александром Соросом, сыном Джорджа Сороса. И представляется, что для президента Молдовы эта была одна из самых важных встреч во время ее визита — судя по вниманию, которое этому фото уделила молдавская пресса.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://ru.sputnik.md/20210922/mayya-sandu-s-tribuny-oon-nazvala-chetyre-glavnykh-vyzova-dlya-moldovy-44966126.html

https://ru.sputnik.md/20210921/guterresh-na-genassamblee-oon-my-stoim-na-krayu-propasti-44925072.html

https://ru.sputnik.md/20210923/chto-namerena-delat-mayya-sandu-s-pridnestrovem-44993693.html

https://ru.sputnik.md/20210922/sandu-popescu-new-york-44944238.html

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оон, майя санду, президент молдовы, в молдове, колумнистика