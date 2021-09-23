https://ru.sputnik.md/20210923/kishinev-sostoyalos-zasedanie-44997180.html

Важные решения для футбола: в Кишиневе состоялось заседание исполкома УЕФА

Важные решения для футбола: в Кишиневе состоялось заседание исполкома УЕФА

В Молдове прошло заседание исполкома главной футбольной организации. 23.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-23T19:15+0300

2021-09-23T19:15+0300

2021-09-23T19:15+0300

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КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Исполком УЕФА утвердил новую модель солидарных выплат для мужских межклубных соревнований. Решение было принято в четверг на заседании исполкома в Кишиневе.Таким образом, европейский форум подтверждает свои финансовые обязательства перед европейским футболом в целом и оказывает финансовую поддержку большему количеству клубов, которые не участвуют в европейских кубках в 2021-2024 годах.Ключевые изменения в новой модели оплаты:В результате ожидается, что в общей сложности 175 миллионов евро поступлений от соревнований будут доступны для не участвующих в еврокубках клубов. В 2018-2021 годах эта сумма составляла 130 миллионов евро.Квота, зарезервированная для пяти ассоциаций, не являющихся ведущими, будет увеличена до 132,5 миллиона евро (примерно на 50 миллионов евро больше, чем в предыдущей схеме, что составляет рост более чем на 60%).Также руководство УЕФА одобрило существенное увеличение суммы, распределяемой между командами, участвующими в финальном турнире женского чемпионата Европы в Англии летом 2022 года.Таким образом, 16 квалифицированных команд разделят в общей сложности 16 миллионов евро, что вдвое превышает общую сумму, распределенную на чемпионате 2017 года в Нидерландах. Финансовое распределение будет включать увеличенные гарантированные суммы и бонусы по результатам на групповом этапе.Кроме того, Исполнительный комитет УЕФА впервые утвердил введение программы льгот для клубов, в результате чего европейские клубы, которые выпустили игроков для участия в финале чемпионата Европы среди женщин, за их вклад в успех, предоставили значительную сумму в размере 4,5 миллиона евро.Увеличение финансового распределения и введение программы льгот для клубов являются ключевыми стратегическими инициативами в стратегии УЕФА по женскому футболу - TimeForAction, обеспечивающей выделение большего количества денег на женскую игру, чем когда-либо прежде.Следующее заседание Исполнительного комитета УЕФА состоится в Монтре, Швейцария, 16 декабря 2021 года, в день жеребьевки Лиги наций УЕФА 2022/23.

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