https://ru.sputnik.md/20210923/kishinev-sostoyalos-zasedanie-44997180.html
Важные решения для футбола: в Кишиневе состоялось заседание исполкома УЕФА
Важные решения для футбола: в Кишиневе состоялось заседание исполкома УЕФА
В Молдове прошло заседание исполкома главной футбольной организации. 23.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-23T19:15+0300
2021-09-23T19:15+0300
2021-09-23T19:15+0300
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КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Исполком УЕФА утвердил новую модель солидарных выплат для мужских межклубных соревнований. Решение было принято в четверг на заседании исполкома в Кишиневе.Таким образом, европейский форум подтверждает свои финансовые обязательства перед европейским футболом в целом и оказывает финансовую поддержку большему количеству клубов, которые не участвуют в европейских кубках в 2021-2024 годах.Ключевые изменения в новой модели оплаты:В результате ожидается, что в общей сложности 175 миллионов евро поступлений от соревнований будут доступны для не участвующих в еврокубках клубов. В 2018-2021 годах эта сумма составляла 130 миллионов евро.Квота, зарезервированная для пяти ассоциаций, не являющихся ведущими, будет увеличена до 132,5 миллиона евро (примерно на 50 миллионов евро больше, чем в предыдущей схеме, что составляет рост более чем на 60%).Также руководство УЕФА одобрило существенное увеличение суммы, распределяемой между командами, участвующими в финальном турнире женского чемпионата Европы в Англии летом 2022 года.Таким образом, 16 квалифицированных команд разделят в общей сложности 16 миллионов евро, что вдвое превышает общую сумму, распределенную на чемпионате 2017 года в Нидерландах. Финансовое распределение будет включать увеличенные гарантированные суммы и бонусы по результатам на групповом этапе.Кроме того, Исполнительный комитет УЕФА впервые утвердил введение программы льгот для клубов, в результате чего европейские клубы, которые выпустили игроков для участия в финале чемпионата Европы среди женщин, за их вклад в успех, предоставили значительную сумму в размере 4,5 миллиона евро.Увеличение финансового распределения и введение программы льгот для клубов являются ключевыми стратегическими инициативами в стратегии УЕФА по женскому футболу - TimeForAction, обеспечивающей выделение большего количества денег на женскую игру, чем когда-либо прежде.Следующее заседание Исполнительного комитета УЕФА состоится в Монтре, Швейцария, 16 декабря 2021 года, в день жеребьевки Лиги наций УЕФА 2022/23.
https://ru.sputnik.md/20210922/uefa-vystuplenie-sherifa-v-lch-uspekh-moldavskogo-futbola-44958907.html
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в молдове, кишинев, молдова, уефа, футбол
Важные решения для футбола: в Кишиневе состоялось заседание исполкома УЕФА
В Молдове прошло заседание исполкома главной футбольной организации.
КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Исполком УЕФА утвердил новую модель солидарных выплат для мужских межклубных соревнований. Решение было принято в четверг на заседании исполкома в Кишиневе.
Таким образом, европейский форум подтверждает свои финансовые обязательства перед европейским футболом в целом и оказывает финансовую поддержку большему количеству клубов, которые не участвуют в европейских кубках в 2021-2024 годах.
Ключевые изменения в новой модели оплаты:
увеличение долей всех пяти ассоциаций, не являющихся ведущими, и ограниченные выплаты для первых пяти ассоциаций (Англия, Испания, Германия, Италия и Франция);
сокращение разрыва между ассоциациями с клубами и без клубов, участвующих в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА;
низкая доля рынка и распределение сделано на более справедливых спортивных принципах.
Так, солидарность в размере 4% для клубов, не участвующих в программе (140 миллионов евро при общей предполагаемой выручке в 3,5 миллиарда евро), будет дополнена 30% доходов от клубных соревнований на сумму более 3,5 миллиардов евро, но не более 35 миллионов евро.
В результате ожидается, что в общей сложности 175 миллионов евро поступлений от соревнований будут доступны для не участвующих в еврокубках клубов. В 2018-2021 годах эта сумма составляла 130 миллионов евро.
Квота, зарезервированная для пяти ассоциаций, не являющихся ведущими, будет увеличена до 132,5 миллиона евро (примерно на 50 миллионов евро больше, чем в предыдущей схеме, что составляет рост более чем на 60%).
Также руководство УЕФА одобрило существенное увеличение суммы, распределяемой между командами, участвующими в финальном турнире женского чемпионата Европы в Англии летом 2022 года.
Таким образом, 16 квалифицированных команд разделят в общей сложности 16 миллионов евро, что вдвое превышает общую сумму, распределенную на чемпионате 2017 года в Нидерландах. Финансовое распределение будет включать увеличенные гарантированные суммы и бонусы по результатам на групповом этапе.
Кроме того, Исполнительный комитет УЕФА впервые утвердил введение программы льгот для клубов, в результате чего европейские клубы, которые выпустили игроков для участия в финале чемпионата Европы среди женщин, за их вклад в успех, предоставили значительную сумму в размере 4,5 миллиона евро.
Увеличение финансового распределения и введение программы льгот для клубов являются ключевыми стратегическими инициативами в стратегии УЕФА по женскому футболу - TimeForAction, обеспечивающей выделение большего количества денег на женскую игру, чем когда-либо прежде.
Следующее заседание Исполнительного комитета УЕФА состоится в Монтре, Швейцария, 16 декабря 2021 года, в день жеребьевки Лиги наций УЕФА 2022/23.