https://ru.sputnik.md/20210923/kitay-k-2035-godu-vyyti-v-lidery-ntellektualnoy-sobstvennosti-44995901.html
Китай намерен к 2035 году выйти в лидеры в сфере интеллектуальной собственности
Китай намерен к 2035 году выйти в лидеры в сфере интеллектуальной собственности
Китай хочет выйти в лидеры по интеллектуальной собственности
2021-09-23T22:00+0300
2021-09-23T22:00+0300
2021-09-23T22:00+0300
общество
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китай
интеллектуальная собственность
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КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. К 2035 году Китай планирует стать ведущей державой в сфере интеллектуальной собственности, пишет РИА Новости со ссылкой на текст плана под названием "Основы построения великой державы в сфере интеллектуальной собственности (2021-2035)", опубликованного на сайте китайского правительства.К этому же периоду Поднебесная планирует сформировать в своем обществе культуру интеллектуальной собственности, и Китай будет активно участвовать в глобальном управлении правами интеллектуальной собственности.Как отмечается в тексте, к 2025 году годовой объем китайского экспорта и импорта прав интеллектуальной собственности должен достичь 350 миллиардов юаней (около 54 миллиардов долларов), а количество дорогостоящих патентов на изобретения должно вырасти в среднем до 12 на каждые десять тысяч жителей страны.Прошлая администрация США неоднократно обвиняла КНР в краже американской интеллектуальной собственности и технологий. Действующий президент США Джо Байден ранее заявлял, что США "будут давать отпор атакам Китая на интеллектуальную собственность".
https://ru.sputnik.md/20210902/mishustin-iskusstvennyy-intellekt-zamenit-monotonnyy-trud-44420946.html
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в мире, китай, интеллектуальная собственность
Китай намерен к 2035 году выйти в лидеры в сфере интеллектуальной собственности
КНР также намерена участвовать в глобальном управлении правами интеллектуальной собственности.
КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik.
К 2035 году Китай планирует стать ведущей державой в сфере интеллектуальной собственности, пишет РИА Новости
со ссылкой на текст плана под названием "Основы построения великой державы в сфере интеллектуальной собственности (2021-2035)", опубликованного на сайте китайского правительства.
"К 2035 году Китай выйдет в первые ряды по конкурентноспособности в сфере интеллектуальной собственности в мире. К этому времени создание системы интеллектуальной собственности будет завершено, что станет стимулом для энергичного развития инноваций и предпринимательства", - говорится в тексте.
К этому же периоду Поднебесная планирует сформировать в своем обществе культуру интеллектуальной собственности, и Китай будет активно участвовать в глобальном управлении правами интеллектуальной собственности.
Как отмечается в тексте, к 2025 году годовой объем китайского экспорта и импорта прав интеллектуальной собственности должен достичь 350 миллиардов юаней (около 54 миллиардов долларов), а количество дорогостоящих патентов на изобретения должно вырасти в среднем до 12 на каждые десять тысяч жителей страны.
Прошлая администрация США неоднократно обвиняла КНР в краже американской интеллектуальной собственности и технологий. Действующий президент США Джо Байден ранее заявлял, что США "будут давать отпор атакам Китая на интеллектуальную собственность".