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Кодекс Железнодорожного транспорта принят депутатами в первом чтении
Кодекс Железнодорожного транспорта принят депутатами в первом чтении
Кодекс Железнодорожного транспорта принят депутатами в первом чтении
2021-09-23T12:50+0300
2021-09-23T13:00+0300
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"железная дорога молдовы"
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КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. В парламенте Молдовы приняли в первом чтении новый Кодекс железнодорожного транспорта.В поддержку кодекса выступили 58 депутатов. Согласно документу, будут установлены правовые рамки, касающиеся условий управления железнодорожной инфраструктурой и организации деятельности железнодорожного транспорта.Он добавил, что проект направлен на достижение следующих целей:Проект нового Железнодорожного кодекса предусматривает, что инфраструктура по-прежнему будет принадлежать государству, а тяговые, пассажирские и грузовые перевозки смогут оказывать частные операторы.Авторы проекта также отметили, что он создает необходимую правовую основу для утверждения строгих правил перевозки пассажиров железнодорожным транспортом по предоставлению услуг пассажирских перевозок, режима обслуживания, механизма компенсации и других вопросов, связанных с защитой прав потребителей в этой сфере.
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в молдове, молдова, парламент, "железная дорога молдовы"

Кодекс Железнодорожного транспорта принят депутатами в первом чтении

12:50 23.09.2021 (обновлено: 13:00 23.09.2021)
104
© Sputnik / Maxim TopalЖелезная дорога
Железная дорога - Sputnik Молдова, 1920, 23.09.2021
© Sputnik / Maxim Topal
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Железнодорожная инфраструктура останется в ведении государства, а тяговые, пассажирские и грузовые перевозки смогут оказывать частные операторы.
КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. В парламенте Молдовы приняли в первом чтении новый Кодекс железнодорожного транспорта.
В поддержку кодекса выступили 58 депутатов.
Согласно документу, будут установлены правовые рамки, касающиеся условий управления железнодорожной инфраструктурой и организации деятельности железнодорожного транспорта.

Все мы знаем, в каком состоянии находится ГП "Железная дорога". Одна из причин этого – коррупция, которая была на этом предприятии. Но есть и другие аспекты, над которыми нам нужно работать, чтобы развивать железнодорожный сектор, и Железнодорожный кодекс поможет в этом, – заявил вице-премьер и министр инфраструктуры Андрей Спыну.

Он добавил, что проект направлен на достижение следующих целей:
исключение монополии и либерализация услуг железнодорожного транспорта;
развитие рыночной конкурентоспособности услуг железнодорожного транспорта;
создание справедливого инвестиционного климата в отрасли;
учреждение ведомства, ответственного за соблюдение субсидий на безопасность на железнодорожном транспорте;
регулирование механизма формирования затрат на доступ к инфраструктуре, а также требований и правил, связанных с транспортными операциями.
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Проект нового Железнодорожного кодекса предусматривает, что инфраструктура по-прежнему будет принадлежать государству, а тяговые, пассажирские и грузовые перевозки смогут оказывать частные операторы.
Авторы проекта также отметили, что он создает необходимую правовую основу для утверждения строгих правил перевозки пассажиров железнодорожным транспортом по предоставлению услуг пассажирских перевозок, режима обслуживания, механизма компенсации и других вопросов, связанных с защитой прав потребителей в этой сфере.
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