https://ru.sputnik.md/20210923/krasnoselskiy-vstrecha-format-52-noyabri-44993044.html

Красносельский: встреча в формате "5+2" пройдет в ноябре

Красносельский: встреча в формате "5+2" пройдет в ноябре

Красносельский: встреча в формате "5+2" пройдет в ноябре

2021-09-23T16:47+0300

2021-09-23T16:47+0300

2021-09-23T16:47+0300

приднестровье

стокгольм

вадим красносельский

переговоры в формате "5+2"

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КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что встреча в формате "5+2" по приднестровскому урегулированию пройдет в Стокгольме в ноябре, передает РИА Новости."Мы планируем на ноябрь. Формат "5+2" - это Приднестровье, Молдова, Россия, Украина, ОБСЕ, США и Евросоюз. Все участники формата собираются на постоянном совещании. На сегодняшний день Швеция председательствует в ОБСЕ, и на площадке именно Швеции, в Стокгольме, данное совещание планируется", - сказал Красносельский.Красносельский также попробовал себя в качестве выпускающего редактора РИА Новости, опубликовав новость о встрече в Стокгольме с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня".Затем глава Приднестровья был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Единственный в 2019 году раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Братиславе 9 и 10 октября. Однако документ по итогам переговоров не был согласован и подписан. В течение 2020 года не удалось провести ни одного заседания в этом формате.

https://ru.sputnik.md/20210922/krasnoselskiy-vstretilsya-zamglavy-mid-russia-44957644.html

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приднестровье, стокгольм, вадим красносельский, переговоры в формате "5+2"