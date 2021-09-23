Красносельский: встреча в формате "5+2" пройдет в ноябре
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В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Приднестровье, Молдова, Россия, Украина, ОБСЕ, США и Евросоюз.
КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что встреча в формате "5+2" по приднестровскому урегулированию пройдет в Стокгольме в ноябре, передает РИА Новости.
"Мы планируем на ноябрь. Формат "5+2" - это Приднестровье, Молдова, Россия, Украина, ОБСЕ, США и Евросоюз. Все участники формата собираются на постоянном совещании. На сегодняшний день Швеция председательствует в ОБСЕ, и на площадке именно Швеции, в Стокгольме, данное совещание планируется", - сказал Красносельский.
"Мы планируем на ноябрь. Формат "5+2" - это Приднестровье, Молдова, Россия, Украина, ОБСЕ, США и Евросоюз. Все участники формата собираются на постоянном совещании. На сегодняшний день Швеция председательствует в ОБСЕ, и на площадке именно Швеции, в Стокгольме, данное совещание планируется", - сказал Красносельский.
Красносельский также попробовал себя в качестве выпускающего редактора РИА Новости, опубликовав новость о встрече в Стокгольме с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня".
Затем глава Приднестровья был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Единственный в 2019 году раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Братиславе 9 и 10 октября. Однако документ по итогам переговоров не был согласован и подписан. В течение 2020 года не удалось провести ни одного заседания в этом формате.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Единственный в 2019 году раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Братиславе 9 и 10 октября. Однако документ по итогам переговоров не был согласован и подписан. В течение 2020 года не удалось провести ни одного заседания в этом формате.