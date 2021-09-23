https://ru.sputnik.md/20210923/krasnoselskiy-vstretilsya-zampredom-soveta-federatsii-russia-44996100.html

Красносельский встретился с зампредом Совета Федерации России: главные темы

Красносельский встретился с зампредом Совета Федерации России: главные темы

Красносельский встретился с зампредом Совета Федерации России

2021-09-23T18:20+0300

2021-09-23T18:20+0300

2021-09-23T18:48+0300

политика

в мире

приднестровье

россия

вадим красносельский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/15/33330176_0:31:1500:875_1920x0_80_0_0_310b6a564e5aab722d3e8020aa44bc2f.jpg

КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский провел встречу с зампредом Совета Федерации Федерального собрания России Константином Косачевым. Об этом сообщили в пресс-службе администрации приднестровского лидера. Красносельский поблагодарил руководство СФ за системное внимание к ситуации в Приднестровье и вокруг него, а также к проблемам и нуждам российских соотечественников в регионе. "Состоялся обстоятельный разговор по широкому кругу вопросов, связанных с активизацией сотрудничества, в том числе торгово-экономических связей и межпарламентских контактов. Особое внимание уделили социально-гуманитарной повестке", - говорится в сообщении на сайте лидера Приднестровья. Стороны также обговорили нынешние тенденции в диалоге между Тирасполем и Кишиневом. В этом контексте Красносельский и Косачев коснулись проблемы ограничения на въезд и передвижение приднестровского автотранспорта по территории Украины."Собеседники солидарны во мнении о необходимости полноценного задействования потенциала имеющихся переговорных площадок для скорейшего разрешения всего комплекса накопившихся проблем в интересах людей", - уточнили в пресс-службе. Стороны также затронули ситуацию в области региональной безопасности: "подчеркнуты позитивная роль миротворческой операции на Днестре и безальтернативность существующего формата миссии до момента окончательного урегулирования взаимоотношений между Кишиневом и Тирасполем".В завершение встречи стороны договорились продолжать регулярный рабочий диалог.

https://ru.sputnik.md/20210923/krasnoselskiy-vstrecha-format-52-noyabri-44993044.html

https://ru.sputnik.md/20210914/predstavitel-es-nadeemsya-etom-godu-proydet-vstrecha-formata-5-2-44729313.html

приднестровье

россия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в мире, приднестровье, россия, вадим красносельский