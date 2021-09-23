https://ru.sputnik.md/20210923/krasnoselskiy-vstretilsya-zampredom-soveta-federatsii-russia-44996100.html
Красносельский встретился с зампредом Совета Федерации России: главные темы
Красносельский встретился с зампредом Совета Федерации России: главные темы
Красносельский встретился с зампредом Совета Федерации России
2021-09-23T18:20+0300
2021-09-23T18:20+0300
2021-09-23T18:48+0300
политика
в мире
приднестровье
россия
вадим красносельский
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КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский провел встречу с зампредом Совета Федерации Федерального собрания России Константином Косачевым. Об этом сообщили в пресс-службе администрации приднестровского лидера. Красносельский поблагодарил руководство СФ за системное внимание к ситуации в Приднестровье и вокруг него, а также к проблемам и нуждам российских соотечественников в регионе. "Состоялся обстоятельный разговор по широкому кругу вопросов, связанных с активизацией сотрудничества, в том числе торгово-экономических связей и межпарламентских контактов. Особое внимание уделили социально-гуманитарной повестке", - говорится в сообщении на сайте лидера Приднестровья. Стороны также обговорили нынешние тенденции в диалоге между Тирасполем и Кишиневом. В этом контексте Красносельский и Косачев коснулись проблемы ограничения на въезд и передвижение приднестровского автотранспорта по территории Украины."Собеседники солидарны во мнении о необходимости полноценного задействования потенциала имеющихся переговорных площадок для скорейшего разрешения всего комплекса накопившихся проблем в интересах людей", - уточнили в пресс-службе. Стороны также затронули ситуацию в области региональной безопасности: "подчеркнуты позитивная роль миротворческой операции на Днестре и безальтернативность существующего формата миссии до момента окончательного урегулирования взаимоотношений между Кишиневом и Тирасполем".В завершение встречи стороны договорились продолжать регулярный рабочий диалог.
https://ru.sputnik.md/20210923/krasnoselskiy-vstrecha-format-52-noyabri-44993044.html
https://ru.sputnik.md/20210914/predstavitel-es-nadeemsya-etom-godu-proydet-vstrecha-formata-5-2-44729313.html
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в мире, приднестровье, россия, вадим красносельский
Красносельский встретился с зампредом Совета Федерации России: главные темы
18:20 23.09.2021 (обновлено: 18:48 23.09.2021)
Красносельский продолжает свой визит в столицу России.
КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский провел встречу с зампредом Совета Федерации Федерального собрания России Константином Косачевым. Об этом сообщили в пресс-службе администрации приднестровского лидера.
Красносельский поблагодарил руководство СФ за системное внимание к ситуации в Приднестровье и вокруг него, а также к проблемам и нуждам российских соотечественников в регионе.
"Состоялся обстоятельный разговор по широкому кругу вопросов, связанных с активизацией сотрудничества, в том числе торгово-экономических связей и межпарламентских контактов. Особое внимание уделили социально-гуманитарной повестке", - говорится в сообщении на сайте лидера Приднестровья.
Стороны также обговорили нынешние тенденции в диалоге между Тирасполем и Кишиневом. В этом контексте Красносельский и Косачев коснулись проблемы ограничения на въезд и передвижение приднестровского автотранспорта по территории Украины.
"Собеседники солидарны во мнении о необходимости полноценного задействования потенциала имеющихся переговорных площадок для скорейшего разрешения всего комплекса накопившихся проблем в интересах людей", - уточнили в пресс-службе.
Стороны также затронули ситуацию в области региональной безопасности: "подчеркнуты позитивная роль миротворческой операции на Днестре и безальтернативность существующего формата миссии до момента окончательного урегулирования взаимоотношений между Кишиневом и Тирасполем".
В завершение встречи стороны договорились продолжать регулярный рабочий диалог.