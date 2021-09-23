https://ru.sputnik.md/20210923/krushenie-an-26-v-khabarovsk-chleny-ekipazh-pogibli-44981719.html

Крушение Ан-26 в Хабаровске - все члены экипажа погибли

Крушение Ан-26 в Хабаровске - все члены экипажа погибли

Спасатели нашли останки шести членов экипажа на месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае

2021-09-23T14:13+0300

2021-09-23T14:13+0300

2021-09-23T14:13+0300

россия

крушение

хабаровский край

экипаж

ан-26

самолет

жертвы

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КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Спасатели нашли останки шести членов экипажа на месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб."Все члены экипажа погибли", — добавил собеседник агентства.В среду Ан-26, который совершал технический полет, исчез с радаров в 38 километрах от города в районе заповедника Хехцир. На его борту были шесть человек летного состава.Сообщается, что семьям погибших при крушении Ан-26 выплатят по 1 миллиону рублей.В четверг обнаружили место падения, туда выдвинулась поисковая группа. Из-за труднодоступности специалисты шли несколько часов. Теперь им предстоит оборудовать площадку для приземления вертолета.В экстренных службах считают, что причиной крушения, скорее всего, стала плохая погода.

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крушение, хабаровский край, экипаж, ан-26, самолет, жертвы