https://ru.sputnik.md/20210923/kurs-valyut-na-pyatnitsu-inostrannye-valyuty-prodolzhayut-rasti-45002229.html
Курс валют на пятницу: иностранные валюты продолжают расти
Курс валют на пятницу: иностранные валюты продолжают расти
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте. 23.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-23T22:17+0300
2021-09-23T22:17+0300
2021-09-23T22:17+0300
курс валют
в молдове
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КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 24 сентября. Большинство валют снова подорожают.Евро подешевеет почти на 3 бана и закрепится на уровне 20,7452 лея.Доллар незначительно подорожает и будет стоить в пятницу 17,7044 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.Что касается остальных валют, то 24 сентября подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2434 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6661 лея. Цена румынского лея уменьшится до 4,1909 в пересчете на национальную валюту.
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Евгений Чебан
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курс валют, в молдове
Курс валют на пятницу: иностранные валюты продолжают расти
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 24 сентября. Большинство валют снова подорожают.
Евро подешевеет почти на 3 бана и закрепится на уровне 20,7452 лея.
Доллар незначительно подорожает и будет стоить в пятницу 17,7044 лея.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.
Что касается остальных валют, то 24 сентября подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2434 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6661 лея. Цена румынского лея уменьшится до 4,1909 в пересчете на национальную валюту.