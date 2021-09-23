Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210923/litvinenko-o-novom-narodnom-advokate-sostoyalsya-konkurs-i-ee-vybrali-45001546.html
Литвиненко - о новом народном адвокате: Состоялся конкурс - и ее выбрали
Литвиненко - о новом народном адвокате: Состоялся конкурс - и ее выбрали
Назначение народного адвоката вызвало критику в адрес правящей партии. 23.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-23T21:14+0300
2021-09-23T21:14+0300
народный адвокат
парламент
серджиу литвиненко
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/0e/34745921_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a5e4d6f1ae4790ce8c0a9814453ccc03.jpg
КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Министр юстиции прокомментировал на своей странице в Facebook назначение адвоката Натальи Молошаг на должность омбудсмена.Литвиненко поздравил обоих победителей конкурса — Андрея Бригидина и Наталью Молошаг.Напоминаем, парламент 23 сентября назначил бывшего адвоката Майи Санду Наталью Молошаг на должность Народного адвоката. Кандидатуру Натальи Молошаг поддержало парламентское большинство.
https://ru.sputnik.md/20210923/parlament-naznachili-novogo-narodnogo-advokata-44991627.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/0e/34745921_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_412fc2eb4318e264cc7c84ae6c1535c7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
народный адвокат, парламент, серджиу литвиненко

Литвиненко - о новом народном адвокате: Состоялся конкурс - и ее выбрали

21:14 23.09.2021
140
© Sputnik / Mihai CarausPAS a prezentat lista candidaților la parlamentare
PAS a prezentat lista candidaților la parlamentare - Sputnik Молдова, 1920, 23.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Назначение народного адвоката вызвало критику в адрес правящей партии.
КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Министр юстиции прокомментировал на своей странице в Facebook назначение адвоката Натальи Молошаг на должность омбудсмена.

"Очень кратко о выборе народного адвоката. Состоялся конкурс. В этом конкурсе было выбрано два человека. Оба очень хороши. Повторяю — оба очень хорошие, с опытом и известностью в сфере защиты прав человека. Но позиция народного адвоката - только одна. Следовательно, нужно было выбрать только одного из них. И ее выбрали. Кто-то критикует, кто-то хвалит решение. Это естественно. Иначе и быть не могло", — пишет министр.

Литвиненко поздравил обоих победителей конкурса — Андрея Бригидина и Наталью Молошаг.
Напоминаем, парламент 23 сентября назначил бывшего адвоката Майи Санду Наталью Молошаг на должность Народного адвоката. Кандидатуру Натальи Молошаг поддержало парламентское большинство.
Ședința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 23.09.2021
Общество
В парламенте назначили нового народного адвоката
16:00
302
010000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:00Китай намерен к 2035 году выйти в лидеры в сфере интеллектуальной собственности
21:59В Румынии с разницей в два часа произошло два землетрясения
21:50Хорошо ли президент Молдовы выступила в ООН
21:20Профсоюз: 18 учителей уволились из-за обязательного тестирования на COVID-19
21:14Литвиненко - о новом народном адвокате: Состоялся конкурс - и ее выбрали
21:00Францию ждут кислотные дожди из-за извержения на Канарах - синоптики
20:55Долг и политика - почему у властей Молдовы не получается с "Газпромом"
20:24В Гватемале началось извержение вулкана Фуэго
20:00Пекинская зимняя Олимпиада-2022 пройдет без болельщиков
19:15Важные решения для футбола: в Кишиневе состоялось заседание исполкома УЕФА
19:00Что намерена делать Майя Санду с Приднестровьем
18:58Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:50Первый снег осени: замело Трансфэгэрашское шоссе в Румынии
18:20Красносельский встретился с зампредом Совета Федерации России: главные темы
18:05Глава МИД РФ провел встречу с генсеком НАТО
17:48Проверено на себе – врачи Гагаузии – о пользе вакцинации от COVID-19
17:32В Кишиневе маршрут одного троллейбуса временно изменили
17:11Руководители подконтрольных парламенту органов могут быть санкционированы
16:47Красносельский: встреча в формате "5+2" пройдет в ноябре
16:21Стояногло встретился с генпрокурором России: о чем они договорились