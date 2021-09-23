Литвиненко - о новом народном адвокате: Состоялся конкурс - и ее выбрали

"Очень кратко о выборе народного адвоката. Состоялся конкурс. В этом конкурсе было выбрано два человека. Оба очень хороши. Повторяю — оба очень хорошие, с опытом и известностью в сфере защиты прав человека. Но позиция народного адвоката - только одна. Следовательно, нужно было выбрать только одного из них. И ее выбрали. Кто-то критикует, кто-то хвалит решение. Это естественно. Иначе и быть не могло", — пишет министр.