https://ru.sputnik.md/20210923/litvinenko-o-novom-narodnom-advokate-sostoyalsya-konkurs-i-ee-vybrali-45001546.html
Литвиненко - о новом народном адвокате: Состоялся конкурс - и ее выбрали
Литвиненко - о новом народном адвокате: Состоялся конкурс - и ее выбрали
Назначение народного адвоката вызвало критику в адрес правящей партии. 23.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-23T21:14+0300
2021-09-23T21:14+0300
2021-09-23T21:14+0300
народный адвокат
парламент
серджиу литвиненко
общество
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КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Министр юстиции прокомментировал на своей странице в Facebook назначение адвоката Натальи Молошаг на должность омбудсмена.Литвиненко поздравил обоих победителей конкурса — Андрея Бригидина и Наталью Молошаг.Напоминаем, парламент 23 сентября назначил бывшего адвоката Майи Санду Наталью Молошаг на должность Народного адвоката. Кандидатуру Натальи Молошаг поддержало парламентское большинство.
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народный адвокат, парламент, серджиу литвиненко
Литвиненко - о новом народном адвокате: Состоялся конкурс - и ее выбрали
Назначение народного адвоката вызвало критику в адрес правящей партии.
КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Министр юстиции прокомментировал на своей странице в Facebook назначение адвоката Натальи Молошаг на должность омбудсмена.
"Очень кратко о выборе народного адвоката. Состоялся конкурс. В этом конкурсе было выбрано два человека. Оба очень хороши. Повторяю — оба очень хорошие, с опытом и известностью в сфере защиты прав человека. Но позиция народного адвоката - только одна. Следовательно, нужно было выбрать только одного из них. И ее выбрали. Кто-то критикует, кто-то хвалит решение. Это естественно. Иначе и быть не могло", — пишет министр.
Литвиненко поздравил обоих победителей конкурса — Андрея Бригидина и Наталью Молошаг.
Напоминаем, парламент 23 сентября назначил бывшего адвоката Майи Санду Наталью Молошаг на должность Народного адвоката. Кандидатуру Натальи Молошаг поддержало парламентское большинство.