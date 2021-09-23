https://ru.sputnik.md/20210923/mid-rf-gensek-nato-44987264.html

Глава МИД РФ провел встречу с генсеком НАТО

Глава МИД РФ провел встречу с генсеком НАТО

Лавров: "Россия не собирается в НАТО" – прошла встреча глава МИД РФ с генсеком альянса

2021-09-23T18:05+0300

2021-09-23T18:05+0300

2021-09-23T18:05+0300

политика

россия

нато

сергей лавров

генеральная ассамблея оон

йенс столтенберг

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КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал свое участие в Генеральной Ассамблее ООН встречей с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает РИА Новости.Перед началом встречи во время протокольного фотографирования Лавров обратился к журналистам: "Не испытывайте удачу. Россия не собирается присоединяться к НАТО".Далее встреча проходила за закрытыми дверями.Сообщается, что в ходе беседы обсуждалось текущее состояние отношений Россия-НАТО. Российская сторона в твердой форме привлекла внимание к конкретным предложениям по деэскалации и снижению напряженности вдоль линии соприкосновения сторон.Выступление Лаврова с трибуны Генассамблеи ООН запланировано на 25 сентября.

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россия, нато, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, йенс столтенберг