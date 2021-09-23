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https://ru.sputnik.md/20210923/mid-rf-gensek-nato-44987264.html
Глава МИД РФ провел встречу с генсеком НАТО
Глава МИД РФ провел встречу с генсеком НАТО
Лавров: "Россия не собирается в НАТО" – прошла встреча глава МИД РФ с генсеком альянса
2021-09-23T18:05+0300
2021-09-23T18:05+0300
политика
россия
нато
сергей лавров
генеральная ассамблея оон
йенс столтенберг
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КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал свое участие в Генеральной Ассамблее ООН встречей с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает РИА Новости.Перед началом встречи во время протокольного фотографирования Лавров обратился к журналистам: "Не испытывайте удачу. Россия не собирается присоединяться к НАТО".Далее встреча проходила за закрытыми дверями.Сообщается, что в ходе беседы обсуждалось текущее состояние отношений Россия-НАТО. Российская сторона в твердой форме привлекла внимание к конкретным предложениям по деэскалации и снижению напряженности вдоль линии соприкосновения сторон.Выступление Лаврова с трибуны Генассамблеи ООН запланировано на 25 сентября.
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россия, нато, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, йенс столтенберг

Глава МИД РФ провел встречу с генсеком НАТО

18:05 23.09.2021
142
© Photo : Facebook / Maria ZakharovaГлава МИД РФ провел встречу с генсеком НАТО
Глава МИД РФ провел встречу с генсеком НАТО - Sputnik Молдова, 1920, 23.09.2021
© Photo : Facebook / Maria Zakharova
Первую встречу в рамках сессии ГА ООН глава российской дипломатии провел с генсеком НАТО.
КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал свое участие в Генеральной Ассамблее ООН встречей с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает РИА Новости.
Перед началом встречи во время протокольного фотографирования Лавров обратился к журналистам: "Не испытывайте удачу. Россия не собирается присоединяться к НАТО".
Далее встреча проходила за закрытыми дверями.
Сообщается, что в ходе беседы обсуждалось текущее состояние отношений Россия-НАТО. Российская сторона в твердой форме привлекла внимание к конкретным предложениям по деэскалации и снижению напряженности вдоль линии соприкосновения сторон.
Выступление Лаврова с трибуны Генассамблеи ООН запланировано на 25 сентября.
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